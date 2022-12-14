https://sputnikarabic.ae/20221214/خامنئي-يصدر-توجيها-للأجهزة-الأمنية-بعد-العثور-على-جثة-شيخ-كبير-مقتولا-1071180147.html
خامنئي يصدر توجيها للأجهزة الأمنية بعد العثور على جثة شيخ كبير مقتولا
خامنئي يصدر توجيها للأجهزة الأمنية بعد العثور على جثة شيخ كبير مقتولا
طالب المرشد الإيراني على خامنئي، اليوم الأربعاء، "الأجهزة الأمنية في إيران بمعاقبة المجرمين ومقاضاتهم سريعا". 14.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-14T07:40+0000
2022-12-14T07:40+0000
2022-12-14T07:40+0000
إيران
أخبار إيران
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وقال خامنئي، في برقية تعزية عالم الدين مولوي عبد الواحد ريكي، الذي وصفه بالعالم المصلح والشجاع، إن "مرتكبي الجريمة عملاء ومرتزقة يخدمون أعداء وحدة الشعب الإيراني".وألقت وزارة الأمن الإيرانية، أمس الثلاثاء، القبض على الجاني في جريمة مقتل عبد الواحد ريكي إمام جمعة أهل السنة في مسجد الإمام الحسين في مدينة خاش بمحافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرقي إيران.وقالت وكالة تسنيم الإيرانية إنه "عثر على جثة الإمام عبد الواحد ريكي، الأسبوع الماضي في إحدى المناطق بعد أن اختطف من قبل عصابات الزمر الإرهابية".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران
خامنئي يصدر توجيها للأجهزة الأمنية بعد العثور على جثة شيخ كبير مقتولا
تابعنا عبر
طالب المرشد الإيراني على خامنئي، اليوم الأربعاء، "الأجهزة الأمنية في إيران بمعاقبة المجرمين ومقاضاتهم سريعا".
وقال خامنئي، في برقية تعزية عالم الدين مولوي عبد الواحد ريكي، الذي وصفه بالعالم المصلح والشجاع، إن "مرتكبي الجريمة عملاء ومرتزقة يخدمون أعداء وحدة الشعب الإيراني".
وألقت وزارة الأمن الإيرانية، أمس الثلاثاء، القبض على الجاني في جريمة مقتل عبد الواحد ريكي إمام جمعة أهل السنة في مسجد الإمام الحسين في مدينة خاش بمحافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرقي إيران.
وقالت وكالة
تسنيم الإيرانية إنه "عثر على جثة الإمام عبد الواحد ريكي، الأسبوع الماضي في إحدى المناطق بعد أن اختطف من قبل عصابات الزمر الإرهابية".