https://sputnikarabic.ae/20221214/رئيس-الوزراء-العراقي-يتلقى-دعوة-من-المستشار-الألماني-لزيارة-برلين-1071189054.html

رئيس الوزراء العراقي يتلقى دعوة من المستشار الألماني لزيارة برلين

رئيس الوزراء العراقي يتلقى دعوة من المستشار الألماني لزيارة برلين

أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، تلقي الأخير دعوة رسمية من المستشار الألماني، أولاف شولتس، لزيارة برلين. 14.12.2022, سبوتنيك عربي

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بغداد- سبوتنيك. وقال مكتب السوداني، في بيان، إن رئيس الوزراء العراقي، استقبل اليوم، مستشار الأمن القومي الألماني ينس بلوتنر والوفد المرافق له، حيث نقل الأخير دعوة من المستشار الألماني إلى السوداني لزيارة برلين.وأكد السوداني، بحسب البيان، أهمية العلاقات الثنائية بين ألمانيا والعراق، ورغبة بغداد في تنميتها في مجالات الاقتصاد والطاقة، داعيا الشركات الألمانية للاستثمار في العراق بمختلف المجالات، في ظل البيئة الاستثمارية التي وفّرها العراق.وأشاد رئيس الوزراء العراقي، خلال اللقاء، "بجهود ألمانيا، وتعاونها مع العراق ضمن التحالف الدولي في الحرب على عصابات [تنظيم] داعش الإرهابية [المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول]، ومواصلة هذا التعاون في إطار المشورة والتدريب".من جانبه، أكد مستشار الأمن القومي الألماني رغبة بلاده بمزيد من التعاون في مختلف المجالات، وفي مقدمتها الطاقة النظيفة، والتطلع إلى توطيد العلاقات مع العراق.

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