https://sputnikarabic.ae/20221214/رئيس-جمهورية-دونيتسك-أوكرانيا-أصبحت-واحدة-من-الموردين-الرئيسيين-للأسلحة-في-السوق-السوداء-1071178358.html

رئيس جمهورية دونيتسك: أوكرانيا أصبحت واحدة من الموردين الرئيسيين للأسلحة في السوق السوداء

رئيس جمهورية دونيتسك: أوكرانيا أصبحت واحدة من الموردين الرئيسيين للأسلحة في السوق السوداء

قال دينيس بوشيلين، رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، إن الأسلحة الأجنبية التي يتم توريدها إلى أوكرانيا، بما في ذلك أنظمة جافلين المضادة للدبابات، تباع في السوق... 14.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-14T00:25+0000

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أخبار أوكرانيا

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دونيتسك - سبوتنيك. وقال بوشيلين، في مقابلة مع "سبوتنيك": "لم أر أي شيء جديد مؤخرا، ولكن الأسلحة التي لا تزال تأتي إلى أوكرانيا يمكن شراؤها بسهولة الآن".وأضاف: "والآن أصبحت أوكرانيا واحدة من الموردين الرئيسيين للأسلحة في السوق السوداء، وعلى الشبكة المظلمة يمكنك شراء الأسلحة التي يتم توريدها إلى أوكرانيا كجزء من المساعدة والدعم من الدول الغربية".وحدد رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية أن هذا يشمل أنظمة جافلين الذي قال إنه يمكن العثور عليه بسهولة على الشبكة المظلمة.وأضاف: "يتم نقل هذا النوع من الأسلحة بكميات كبيرة إلى البلدان الأفريقية أيضا".وتواصل الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، تقديم مساعدات مالية وعسكرية ضخمة إلى أوكرانيا؛ وذلك منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة، في 24 فبراير/ شباط الماضي، لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.وأكدت الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح.فيما أشار الكرملين إلى أن ضخ الغرب السلاح إلى أوكرانيا لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.يُذكر أن روسيا أرسلت في وقت سابق، مذكرة احتجاج إلى دول حلف شمال الأطلسي "ناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، فيما أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن أي شحنة أسلحة متوجهة إلى أوكرانيا ستعتبرها موسكو هدفا مشروعا.

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