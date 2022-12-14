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Мужчины фотографируется у знака ЧМ-2022 по футболу в Катаре - سبوتنيك عربي, 1920
بطولة كأس العالم 2022
تستضيف قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان. فرنسا هي حاملة اللقب، بعد فوزها على كرواتيا 4–2 في كأس العالم 2018 في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221214/سقوط-شاشة-عملاقة-في-المغرب-قبل-ساعات-من-مباراة-نصف-نهائي-كأس-العالم-صور-1071194508.html
سقوط شاشة عملاقة في المغرب قبل ساعات من مباراة نصف نهائي كأس العالم... صور
سقوط شاشة عملاقة في المغرب قبل ساعات من مباراة نصف نهائي كأس العالم... صور
سقطت شاشة عملاقة، تم تثبيتها من أجل متابعة مباراة نصف نهائي كأس العالم التي تجمع بين المنتخب المغربي لكرة القدم ونظيره الفرنسي. 14.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-14T13:53+0000
2022-12-14T13:53+0000
بطولة كأس العالم 2022
رياضة
منوعات
مجتمع
منتخب المغرب لكرة القدم
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وحسب موقع "هيسبريس"، سقطت شاشة العرض نتيجة الرياح والأمطار القوية، ولم تتسبب لحسن الحظ بأي إصابات.وقد استنكر نشطاء مواقع التواصل في المغرب، الطريقة والمعايير التي اعتمد عليها في تتبيث الشاشة لضمان سلامة الجماهير التي تستخدم هذا المكان من أجل تشجيع منتخبهم الوطني.وكانت المديرية العامة للأرصاد الجوية في المغرب قد أفادت في وقت سابق اليوم، بأن بعض مناطق المملكة تتعرض من الأربعاء إلى الجمعة لأمطار قوية وتساقطات الثلوج مع رياح قوية نسبيا (من 50 إلى 70 كلم في الساعة).يشار أن المنتخب المغربي سيواجه مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش نظيره الفرنسي في نصف نهائي مونديال قطر 2022.
https://sputnikarabic.ae/20221213/الجمهور-المغربي-يتوقع-فوز-أسود-الأطلس-بكأس-العالم-فيديو-1071171811.html
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رياضة, منوعات, مجتمع, منتخب المغرب لكرة القدم
رياضة, منوعات, مجتمع, منتخب المغرب لكرة القدم

سقوط شاشة عملاقة في المغرب قبل ساعات من مباراة نصف نهائي كأس العالم... صور

13:53 GMT 14.12.2022
© AP Photo / Luca Brunoمنتخب المغرب في كأس العالم 2022 بعد الفوز على نظيره الإسباني بركلات الترجيح
منتخب المغرب في كأس العالم 2022 بعد الفوز على نظيره الإسباني بركلات الترجيح - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2022
© AP Photo / Luca Bruno
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سقطت شاشة عملاقة، تم تثبيتها من أجل متابعة مباراة نصف نهائي كأس العالم التي تجمع بين المنتخب المغربي لكرة القدم ونظيره الفرنسي.
وحسب موقع "هيسبريس"، سقطت شاشة العرض نتيجة الرياح والأمطار القوية، ولم تتسبب لحسن الحظ بأي إصابات.
وقد استنكر نشطاء مواقع التواصل في المغرب، الطريقة والمعايير التي اعتمد عليها في تتبيث الشاشة لضمان سلامة الجماهير التي تستخدم هذا المكان من أجل تشجيع منتخبهم الوطني.
وكانت المديرية العامة للأرصاد الجوية في المغرب قد أفادت في وقت سابق اليوم، بأن بعض مناطق المملكة تتعرض من الأربعاء إلى الجمعة لأمطار قوية وتساقطات الثلوج مع رياح قوية نسبيا (من 50 إلى 70 كلم في الساعة).
يشار أن المنتخب المغربي سيواجه مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش نظيره الفرنسي في نصف نهائي مونديال قطر 2022.
مشجعو المنتخب المغربي في كأس العالم، الدوحة، قطر 23 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2022
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