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https://sputnikarabic.ae/20221214/شركة-طيران-روسية-تعلن-استئناف-رحلاتها-إلى-دبي-1071193584.html
شركة طيران روسية تعلن استئناف رحلاتها إلى دبي
شركة طيران روسية تعلن استئناف رحلاتها إلى دبي
ذكرت شركة الطيران الروسية "بوبيدا" أنها ستستأنف رحلاتها من مطار "فنوكوفو" بموسكو إلى دبي. 14.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-14T13:33+0000
2022-12-14T13:33+0000
روسيا
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وأعلنت الشركة عن استئناف هذه الرحلات اعتبارا من 28 يناير/ كانون الثاني، بعدما أوقفتها في مارس/ آذار 2022.وتشير الشركة إلى أنه اعتبارا من 6 فبراير/ شباط، سيزداد عدد الرحلات إلى خمس رحلات في الأسبوع، واعتبارًا من 21 فبراير، سيتم تشغيل الرحلات يوميًا.
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روسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
روسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

شركة طيران روسية تعلن استئناف رحلاتها إلى دبي

13:33 GMT 14.12.2022
© Sputnik . Sergey Pivovarovمضيفات الطيران الروسي "بوبيدا" في راستوف-نا-دانو
مضيفات الطيران الروسي بوبيدا في راستوف-نا-دانو - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2022
© Sputnik . Sergey Pivovarov
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ذكرت شركة الطيران الروسية "بوبيدا" أنها ستستأنف رحلاتها من مطار "فنوكوفو" بموسكو إلى دبي.
وأعلنت الشركة عن استئناف هذه الرحلات اعتبارا من 28 يناير/ كانون الثاني، بعدما أوقفتها في مارس/ آذار 2022.

وجاء في البيان: "افتتحت شركة النقل "بوبيدا" على الموقع الرسمي "pobeda.aero" بيع تذاكر رحلة موسكو إلى دبي. ستبدأ الرحلات في هذا الاتجاه في 28 يناير 2023 وسيتم تشغيلها أربع مرات في الأسبوع من مطار موسكو فنوكوفو إلى مطار آل مكتوم".

وتشير الشركة إلى أنه اعتبارا من 6 فبراير/ شباط، سيزداد عدد الرحلات إلى خمس رحلات في الأسبوع، واعتبارًا من 21 فبراير، سيتم تشغيل الرحلات يوميًا.
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