https://sputnikarabic.ae/20221214/صحيفة-تويتر-توقفت-عن-دفع-إيجار-مقراتها-منذ-أسابيع-1071187342.html
صحيفة: "تويتر" توقفت عن دفع إيجار مقراتها منذ أسابيع
صحيفة: "تويتر" توقفت عن دفع إيجار مقراتها منذ أسابيع
كشفت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مصادر لها، أن تويتر لم تدفع إيجار مكاتبها، بما في ذلك مقرها في سان فرانسيسكو، منذ أسابيع وذلك ضمن سلسلة من الإجراءات الإضافية... 14.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-14T10:43+0000
2022-12-14T10:43+0000
2022-12-14T10:48+0000
منوعات
مجتمع
إيلون ماسك
تويتر
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وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أنه بعد استحواذ رجل الأعمال إيلون ماسك على الشركة، رفض تويتر دفع فاتورة بقيمة 197 ألف و725 دولارًا للرحلات الجوية التي قامت بها الإدارة السابقة. وأضافت الصحيفة، أن عملاق وسائل التواصل الاجتماعي تدرس عدم دفع تكاليف إنهاء الخدمة لآلاف الموظفين المسرحين منذ استحواذ ماسك.وبحسب الصحيفة، فقد هدد ماسك الموظفين بدعاوى قضائية إذا أدلوا بتصريحات تتعارض مع مصالح الشركة.يذكر أنه في أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أنهى ماسك عملية الاستحواذ على تويتر بمبلغ 44 مليار دولار.وبعد الاستحواذ، قام ماسك بتسريح المديرين التنفيذيين في تويتر الذين كانوا مسؤولين عن خصوصية المنصة والأمن السيبراني والرقابة، بالإضافة إلى حوالي ثلثي موظفي تويتر.وبالإضافة إلى ذلك، ذكرت تقارير أمس الثلاثاء أن ماسك قرر حل مجلس الثقة والأمان على تويتر الذي كان مسؤولاً عن معالجة التحرش واستغلال الأطفال.
https://sputnikarabic.ae/20221213/إيلون-ماسك-يحل-مجلس-الثقة-والأمان-في-تويتر-1071149022.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, مجتمع, إيلون ماسك, تويتر
منوعات, مجتمع, إيلون ماسك, تويتر
صحيفة: "تويتر" توقفت عن دفع إيجار مقراتها منذ أسابيع
10:43 GMT 14.12.2022 (تم التحديث: 10:48 GMT 14.12.2022) تابعنا عبر
كشفت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مصادر لها، أن تويتر لم تدفع إيجار مكاتبها، بما في ذلك مقرها في سان فرانسيسكو، منذ أسابيع وذلك ضمن سلسلة من الإجراءات الإضافية لخفض التكاليف.
وذكرت
صحيفة "نيويورك تايمز"، أنه بعد استحواذ رجل الأعمال إيلون ماسك على الشركة، رفض تويتر دفع فاتورة بقيمة 197 ألف و725 دولارًا للرحلات الجوية التي قامت بها الإدارة السابقة.
وأضافت الصحيفة، أن عملاق وسائل التواصل الاجتماعي تدرس عدم دفع تكاليف إنهاء الخدمة لآلاف الموظفين المسرحين منذ استحواذ ماسك.
وبحسب الصحيفة، فقد هدد ماسك الموظفين بدعاوى قضائية إذا أدلوا بتصريحات تتعارض مع مصالح الشركة.
يذكر أنه في أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أنهى ماسك
عملية الاستحواذ على تويتر بمبلغ 44 مليار دولار.
وبعد الاستحواذ، قام ماسك بتسريح المديرين التنفيذيين في تويتر الذين كانوا مسؤولين عن خصوصية المنصة والأمن السيبراني والرقابة، بالإضافة إلى حوالي ثلثي موظفي تويتر.
وبالإضافة إلى ذلك، ذكرت تقارير أمس الثلاثاء أن ماسك قرر حل مجلس الثقة والأمان على تويتر
الذي كان مسؤولاً عن معالجة التحرش واستغلال الأطفال.