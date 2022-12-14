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https://sputnikarabic.ae/20221214/علماء-يحركون-المادة-عن-طريق-التلاعب-بالموجات-الضوئية-والصوتية-فيديو-1071189929.html
علماء يحركون المادة عن طريق التلاعب بالموجات الضوئية والصوتية... فيديو
علماء يحركون المادة عن طريق التلاعب بالموجات الضوئية والصوتية... فيديو
اكتشف الباحثون في جامعة مينيسوتا طريقة جديدة لتحريك الأجسام باستخدام الموجات فوق الصوتية، حيث يفتح البحث الباب لاستخدام التحكم غير التلامسي في صناعات خطوط... 14.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-14T11:44+0000
2022-12-14T11:51+0000
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وأظهر البحث المنشور على موقع "نيتشر كوميونيكيشن" أنه قد "تم إثبات أن موجات الضوء والصوت يمكن أن تؤثر على الأجسام، وكانت الأجسام دائمًا أصغر من الطول الموجي للصوت أو الضوء، أو بترتيب المليمترات إلى النانومترات، وبناء على ذلك طور فريق البحث طريقة يمكنها تحريك أجسام أكبر باستخدام مبادئ فيزياء المواد الخارقة".وحسب ما صرح به القائمون على الدراسة لموقع "نيوز أند إيفينتس"، فباستخدام هذه التقنية، لا يمكن للباحثين فقط تحريك الجسم للأمام ولكن أيضًا سحبه نحو المصدر.كما كشف الباحثون أن "التأثير غير التلامسي عموما يعتبر مجالا ساخنًا للبحث في البصريات والكهرومغناطيسية، ولكن هذا البحث تحديدا يطرح طريقة أخرى للتشغيل بدون تلامس والتي توفر مزايا قد لا تتمتع بها الطرق الأخرى حيث يسعى القائمون على الدراسة إلى إدخال ترددات أعلى للموجات وأحدام مختلفة من المادة في المستقبل".
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نادي الفيديو, علوم, مجتمع
نادي الفيديو, علوم, مجتمع

علماء يحركون المادة عن طريق التلاعب بالموجات الضوئية والصوتية... فيديو

11:44 GMT 14.12.2022 (تم التحديث: 11:51 GMT 14.12.2022)
© Photo / pixabay/geraltصورة خيالية لكوكب الأرض في يد عملاقة
صورة خيالية لكوكب الأرض في يد عملاقة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2022
© Photo / pixabay/geralt
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اكتشف الباحثون في جامعة مينيسوتا طريقة جديدة لتحريك الأجسام باستخدام الموجات فوق الصوتية، حيث يفتح البحث الباب لاستخدام التحكم غير التلامسي في صناعات خطوط الإنتاج والروبوتيات، حيث لا تحتاج الأجهزة إلى مصدر طاقة ضمني من أجل التحرك.
وأظهر البحث المنشور على موقع "نيتشر كوميونيكيشن" أنه قد "تم إثبات أن موجات الضوء والصوت يمكن أن تؤثر على الأجسام، وكانت الأجسام دائمًا أصغر من الطول الموجي للصوت أو الضوء، أو بترتيب المليمترات إلى النانومترات، وبناء على ذلك طور فريق البحث طريقة يمكنها تحريك أجسام أكبر باستخدام مبادئ فيزياء المواد الخارقة".

وتعتبر المواد الخارقة مصممة هندسيًا لتتفاعل مع الأمواج، مثل الضوء والصوت، فمن خلال وضع نمط مادة خارقة على سطح جسم ما، تمكن الباحثون من استخدام الصوت لتوجيهه في اتجاه معين دون لمسه جسديًا.

وحسب ما صرح به القائمون على الدراسة لموقع "نيوز أند إيفينتس"، فباستخدام هذه التقنية، لا يمكن للباحثين فقط تحريك الجسم للأمام ولكن أيضًا سحبه نحو المصدر.
كما كشف الباحثون أن "التأثير غير التلامسي عموما يعتبر مجالا ساخنًا للبحث في البصريات والكهرومغناطيسية، ولكن هذا البحث تحديدا يطرح طريقة أخرى للتشغيل بدون تلامس والتي توفر مزايا قد لا تتمتع بها الطرق الأخرى حيث يسعى القائمون على الدراسة إلى إدخال ترددات أعلى للموجات وأحدام مختلفة من المادة في المستقبل".
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