https://sputnikarabic.ae/20221214/عمليات-بحث-وإنقاذ-في-بحر-المانش-بعد-أنباء-عن-حادثة-لقارب-يقل-مهاجرين-1071183251.html

عمليات بحث وإنقاذ في بحر المانش بعد أنباء عن حادثة لقارب يقل مهاجرين

عمليات بحث وإنقاذ في بحر المانش بعد أنباء عن حادثة لقارب يقل مهاجرين

تجري فرق بريطانية وفرنسية عمليات بحث وإنقاذ في القناة الإنجليزية (بحر المانش)، بعد أنباء عن حادثة تعرّض لها قارب صغير يقلّ مهاجرين. 14.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-14T09:41+0000

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وأفادت شبكة "سكاي نيوز"، بأن حادث وقع صباح اليوم الأربعاء قبالة الساحل الجنوبي الشرقي لإنجلترا.وأضافت أن "قوات البحرية وخفر السواحل تعمل بمشاركة حرس الحدود والبحرية الفرنسية للبحث عن القارب، بينما تم أيضًا إرسال طائرة إسعاف إلى مكان الحادث".ونقلت الشبكة عن مصدر فرنسي، قوله إن ما بين 30 إلى 50 شخصا كانوا على متن القارب.وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية: "نحن على علم بحادث وقع في مياه المملكة المتحدة، وجميع الأجهزة ذات الصلة تتعاون وتنسق في عمليات الإنقاذ". وأوضح أنه "سيتم تقديم مزيد من التفاصيل في الوقت المناسب".ووفقا لـ"سكاي نيوز"، فإنه حتى منتصف الليلة الماضية، عبر 44711 شخصا القناة على متن 1087 من القوارب الصغيرة في عام، بمتوسط 41 شخصا لكل قارب. بينما في عام 2021، عبر القناة 28526 مهاجرا.

https://sputnikarabic.ae/20220802/عدد-قياسي-من-المهاجرين-يعبر-بحر-المانش-لبريطانيا-في-يوم-واحد-1065922616.html

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