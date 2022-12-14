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https://sputnikarabic.ae/20221214/فرنسا-تقضي-على-آمال-المغرب-وتصعد-لنهائي-المونديال--1071209981.html
فرنسا تقضي على آمال المغرب وتصعد لنهائي المونديال
فرنسا تقضي على آمال المغرب وتصعد لنهائي المونديال
قضى منتخب فرنسا على آمال نظيره المغربي في العبور لنهائي كأس العالم 2022 بعد فوزه على "أسود الأطلس" بهدفين دون رد مساء اليوم الأربعاء. 14.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-14T21:03+0000
2022-12-14T21:20+0000
كأس العالم 2002
المنتخب الفرنسي
منتخب المغرب لكرة القدم
منوعات
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وأحرز ثيو هيرنانديز الهدف الأول من المباراة في الدقيقة الخامسة، قبل أن يحرز راندال كولو مواني الهدف الثاني لمنتخب "الديوك" في الدقيقة الـ 79.وبفوزه على منتخب المغرب، ضمن المنتخب الفرنسي بطاقة المرور لنهائي المونديال، ليلتقي منتخب الأرجنتين يوم الأحد المقبل.ولتحديد صاحب المركز الثالث، يواجه منتخب المغرب نظيره الكرواتي يوم السبت القادم.يشار إلى أن المباراة النهائية ستقام يوم الأحد الموافق 18 ديسمبر الجاري في الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش ليسدل الستار على أول مونديال يقام في العالم العربي "قطر 2022".
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كأس العالم 2002, المنتخب الفرنسي, منتخب المغرب لكرة القدم, منوعات
كأس العالم 2002, المنتخب الفرنسي, منتخب المغرب لكرة القدم, منوعات

فرنسا تقضي على آمال المغرب وتصعد لنهائي المونديال

21:03 GMT 14.12.2022 (تم التحديث: 21:20 GMT 14.12.2022)
© AFP 2022 / Khaled DESOUKIمنتخب المغرب
منتخب المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2022
© AFP 2022 / Khaled DESOUKI
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قضى منتخب فرنسا على آمال نظيره المغربي في العبور لنهائي كأس العالم 2022 بعد فوزه على "أسود الأطلس" بهدفين دون رد مساء اليوم الأربعاء.
وأحرز ثيو هيرنانديز الهدف الأول من المباراة في الدقيقة الخامسة، قبل أن يحرز راندال كولو مواني الهدف الثاني لمنتخب "الديوك" في الدقيقة الـ 79.
منتخب المغرب في كأس العالم 2022 بعد الفوز على نظيره الإسباني بركلات الترجيح - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2022
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18:33 GMT
وبفوزه على منتخب المغرب، ضمن المنتخب الفرنسي بطاقة المرور لنهائي المونديال، ليلتقي منتخب الأرجنتين يوم الأحد المقبل.
ولتحديد صاحب المركز الثالث، يواجه منتخب المغرب نظيره الكرواتي يوم السبت القادم.
يشار إلى أن المباراة النهائية ستقام يوم الأحد الموافق 18 ديسمبر الجاري في الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش ليسدل الستار على أول مونديال يقام في العالم العربي "قطر 2022".
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