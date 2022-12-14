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https://sputnikarabic.ae/20221214/فرنسا-تنشر-10-آلاف-شرطي-تحسبا-لأعمال-شغب-عقب-مباراتها-أمام-المغرب-1071208811.html
فرنسا تنشر 10 آلاف شرطي تحسبا لأعمال شغب عقب مباراتها أمام المغرب
فرنسا تنشر 10 آلاف شرطي تحسبا لأعمال شغب عقب مباراتها أمام المغرب
نشرت وزارة الداخلية في فرنسا 10 آلاف شرطي في جميع أنحاء البلاد، تحسبا لاندلاع أعمال شغب أو خروج المشجعين إلى الشوارع للاحتفال بالفائز بين منتخبي فرنسا والمغرب... 14.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-14T20:15+0000
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وركزت قوات الأمن الفرنسية جهودها على تأمين شارع الشانزليزيه لمنع أي أعمال تخريبية أو عدوانية، فيما أكد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أن العشرة آلاف شرطي الذين تم نشرهم في جميع أنحاء البلاد، من بينهم خمسة آلاف في منطقة إيل دو فرانس المحيطة بباريس، ونحو 2200 في العاصمة، أي ضعف عدد أفراد الأمن الذين حشدتهم السلطات الفرنسية في المباريات السابقة لمنتخب بلادها في بطولة كأس العالم.وأكد الوزير الفرنسي على أنه لن يتم إغلاق شارع الشانزليزيه بالعاصمة باريس، مشيرا في نفس الوقت إلى أن الشانزليزيه قد يُغلق مساء الأحد بعد نهائي كأس العالم.يذكر أن العاصمة الفرنسية باريس شهدت اشتباكات بعد فوز منتخب المغرب على البرتغال حيث تحولت الاحتفالات التي تخللها التلويح بالأعلام وإطلاق أبواق السيارات إلى أعمال عنف في الشوارع وتحطيم واجهات المتاجر، ما أجبر شرطة مكافحة الشغب على استخدام الغاز المسيل للدموع.
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مجتمع, أخبار العالم الآن
مجتمع, أخبار العالم الآن

فرنسا تنشر 10 آلاف شرطي تحسبا لأعمال شغب عقب مباراتها أمام المغرب

20:15 GMT 14.12.2022
© AFP 2022 / CHRISTOPHE ARCHAMBAULTالشرطة الفرنسية تطوق مكان الحادث بعد مقتل شخص وإصابة 4 آخرين في إطلاق نار بأحد شوارع باريس الاثنين 18 يوليو 2022
الشرطة الفرنسية تطوق مكان الحادث بعد مقتل شخص وإصابة 4 آخرين في إطلاق نار بأحد شوارع باريس الاثنين 18 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2022
© AFP 2022 / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT
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نشرت وزارة الداخلية في فرنسا 10 آلاف شرطي في جميع أنحاء البلاد، تحسبا لاندلاع أعمال شغب أو خروج المشجعين إلى الشوارع للاحتفال بالفائز بين منتخبي فرنسا والمغرب في نصف نهائي كأس العالم.
وركزت قوات الأمن الفرنسية جهودها على تأمين شارع الشانزليزيه لمنع أي أعمال تخريبية أو عدوانية، فيما أكد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أن العشرة آلاف شرطي الذين تم نشرهم في جميع أنحاء البلاد، من بينهم خمسة آلاف في منطقة إيل دو فرانس المحيطة بباريس، ونحو 2200 في العاصمة، أي ضعف عدد أفراد الأمن الذين حشدتهم السلطات الفرنسية في المباريات السابقة لمنتخب بلادها في بطولة كأس العالم.

وأعرب دارمانان عن ترحيبه بالمغاربة قائلا "نرحب بأصدقائنا المغاربة، شأنهم شأن الفرنسيين إذا رغبوا في الاحتفال ومهمتنا ليست منعهم، لكن هذا يجب أن يحدث في ظل ظروف أمنية جيدة".

وأكد الوزير الفرنسي على أنه لن يتم إغلاق شارع الشانزليزيه بالعاصمة باريس، مشيرا في نفس الوقت إلى أن الشانزليزيه قد يُغلق مساء الأحد بعد نهائي كأس العالم.
يذكر أن العاصمة الفرنسية باريس شهدت اشتباكات بعد فوز منتخب المغرب على البرتغال حيث تحولت الاحتفالات التي تخللها التلويح بالأعلام وإطلاق أبواق السيارات إلى أعمال عنف في الشوارع وتحطيم واجهات المتاجر، ما أجبر شرطة مكافحة الشغب على استخدام الغاز المسيل للدموع.
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