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إصدار تحذير من الغارات الجوية في العاصمة الأوكرانية كييف
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221214/فنلندا-تواصل-استيراد-الغاز-الطبيعي-المسال-من-روسيا-بموجب-عقد-طويل-الأجل-1071179061.html
فنلندا تواصل استيراد الغاز الطبيعي المسال من روسيا بموجب عقد طويل الأجل
فنلندا تواصل استيراد الغاز الطبيعي المسال من روسيا بموجب عقد طويل الأجل
أعلن أنطون لوجينوف الممثل التجاري الروسي في هلسنكي، أن فنلندا تواصل استيراد الغاز الطبيعي المسال من روسيا، حيث تم توريد في فترة من كانون الثاني/ يناير إلى... 14.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-14T04:37+0000
2022-12-14T04:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
فنلندا
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موسكو - سبوتنيك. وقال أنطون لوجينوف لوكالة "سبوتنيك": "تواصل فنلندا بالفعل شراء الغاز الطبيعي المسال الروسي مباشرة من شركة نوفوتيك بموجب عقد طويل الأجل باليورو، وليس من خلال وسطاء. وعلى حد علمنا لم تطرأ أي تغييرات على عملة السداد منذ إبرام الاتفاقية".وأشار أنطون لوجينوف إلى أن الجانب الفنلندي يدرس إمكانية التخلي عن شراء الغاز الطبيعي المسال الروسي، ولهذا الغرض استأجر محطة عائمة للغاز الطبيعي المسال الأمريكية، ومن المقرر أن يتم تشغيلها في يناير 2023.وأضاف لوجينوف: "ومع ذلك، هناك العديد من العوامل التي لا تسمح بالتخلي عن الغاز الطبيعي المسال الروسي في الوقت الراهن، من بينها: القيود الفنية لقدرة المحطات الفنلندية، وارتفاع حجم الطلب، وبالتالي ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال في أوروبا، فضلاً عن انخفاض الربح من مشاريع نقل كميات صغيرة من الغاز الطبيعي المسال من دول أخرى (قطر، أستراليا)".ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى كييف؛ الأمر الذي أدى إلى تدمير العلاقات السياسية والاقتصادية بين روسيا والغرب، والتأثير بدوره على معدلات التضخم وارتفاع أسعار الطاقة في القارة إلى مستويات قياسية.وتعاني الدول الأوروبية من نقص في إمدادات الغاز، نتيجة غياب أعمال الصيانة للتوربينات المسؤولة عن ضخ الغاز في خط التيار الشمالي، حيث أكدت روسيا في أكثر من مناسبة، أن غياب أعمال الصيانة للخط يعود إلى العقوبات غير القانونية المفروضة على موسكو.
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روسيا, فنلندا
روسيا, فنلندا

فنلندا تواصل استيراد الغاز الطبيعي المسال من روسيا بموجب عقد طويل الأجل

04:37 GMT 14.12.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الانتقال إلى بنك الصورخط أنابيب "غازيلا" لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا
خط أنابيب غازيلا لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий
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أعلن أنطون لوجينوف الممثل التجاري الروسي في هلسنكي، أن فنلندا تواصل استيراد الغاز الطبيعي المسال من روسيا، حيث تم توريد في فترة من كانون الثاني/ يناير إلى أيلول/ سبتمبر غاز بقيمة 75 مليون يورو، مؤكدا أنه لا توجد تغييرات في عملة الدفع.
موسكو - سبوتنيك. وقال أنطون لوجينوف لوكالة "سبوتنيك": "تواصل فنلندا بالفعل شراء الغاز الطبيعي المسال الروسي مباشرة من شركة نوفوتيك بموجب عقد طويل الأجل باليورو، وليس من خلال وسطاء. وعلى حد علمنا لم تطرأ أي تغييرات على عملة السداد منذ إبرام الاتفاقية".
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وأشار أنطون لوجينوف إلى أن الجانب الفنلندي يدرس إمكانية التخلي عن شراء الغاز الطبيعي المسال الروسي، ولهذا الغرض استأجر محطة عائمة للغاز الطبيعي المسال الأمريكية، ومن المقرر أن يتم تشغيلها في يناير 2023.
وأضاف لوجينوف: "ومع ذلك، هناك العديد من العوامل التي لا تسمح بالتخلي عن الغاز الطبيعي المسال الروسي في الوقت الراهن، من بينها: القيود الفنية لقدرة المحطات الفنلندية، وارتفاع حجم الطلب، وبالتالي ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال في أوروبا، فضلاً عن انخفاض الربح من مشاريع نقل كميات صغيرة من الغاز الطبيعي المسال من دول أخرى (قطر، أستراليا)".
ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى كييف؛ الأمر الذي أدى إلى تدمير العلاقات السياسية والاقتصادية بين روسيا والغرب، والتأثير بدوره على معدلات التضخم وارتفاع أسعار الطاقة في القارة إلى مستويات قياسية.
وتعاني الدول الأوروبية من نقص في إمدادات الغاز، نتيجة غياب أعمال الصيانة للتوربينات المسؤولة عن ضخ الغاز في خط التيار الشمالي، حيث أكدت روسيا في أكثر من مناسبة، أن غياب أعمال الصيانة للخط يعود إلى العقوبات غير القانونية المفروضة على موسكو.
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