https://sputnikarabic.ae/20221214/فنلندا-تواصل-استيراد-الغاز-الطبيعي-المسال-من-روسيا-بموجب-عقد-طويل-الأجل-1071179061.html

فنلندا تواصل استيراد الغاز الطبيعي المسال من روسيا بموجب عقد طويل الأجل

فنلندا تواصل استيراد الغاز الطبيعي المسال من روسيا بموجب عقد طويل الأجل

أعلن أنطون لوجينوف الممثل التجاري الروسي في هلسنكي، أن فنلندا تواصل استيراد الغاز الطبيعي المسال من روسيا، حيث تم توريد في فترة من كانون الثاني/ يناير إلى... 14.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-14T04:37+0000

2022-12-14T04:37+0000

2022-12-14T04:37+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

فنلندا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/1a/1061632085_0:0:3252:1830_1920x0_80_0_0_bfb39707cdb3011e50463d949c9e72dc.jpg

موسكو - سبوتنيك. وقال أنطون لوجينوف لوكالة "سبوتنيك": "تواصل فنلندا بالفعل شراء الغاز الطبيعي المسال الروسي مباشرة من شركة نوفوتيك بموجب عقد طويل الأجل باليورو، وليس من خلال وسطاء. وعلى حد علمنا لم تطرأ أي تغييرات على عملة السداد منذ إبرام الاتفاقية".وأشار أنطون لوجينوف إلى أن الجانب الفنلندي يدرس إمكانية التخلي عن شراء الغاز الطبيعي المسال الروسي، ولهذا الغرض استأجر محطة عائمة للغاز الطبيعي المسال الأمريكية، ومن المقرر أن يتم تشغيلها في يناير 2023.وأضاف لوجينوف: "ومع ذلك، هناك العديد من العوامل التي لا تسمح بالتخلي عن الغاز الطبيعي المسال الروسي في الوقت الراهن، من بينها: القيود الفنية لقدرة المحطات الفنلندية، وارتفاع حجم الطلب، وبالتالي ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال في أوروبا، فضلاً عن انخفاض الربح من مشاريع نقل كميات صغيرة من الغاز الطبيعي المسال من دول أخرى (قطر، أستراليا)".ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى كييف؛ الأمر الذي أدى إلى تدمير العلاقات السياسية والاقتصادية بين روسيا والغرب، والتأثير بدوره على معدلات التضخم وارتفاع أسعار الطاقة في القارة إلى مستويات قياسية.وتعاني الدول الأوروبية من نقص في إمدادات الغاز، نتيجة غياب أعمال الصيانة للتوربينات المسؤولة عن ضخ الغاز في خط التيار الشمالي، حيث أكدت روسيا في أكثر من مناسبة، أن غياب أعمال الصيانة للخط يعود إلى العقوبات غير القانونية المفروضة على موسكو.

https://sputnikarabic.ae/20221212/نوفاتيك-الروسية-تكتشف-حقلا-للغاز-في-سيبيريا-1071115130.html

فنلندا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, فنلندا