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قاذفات "توبوليف 95 ام اس" الاستراتيجية الروسية فوق بحر اليابان
https://sputnikarabic.ae/20221214/قاذفات-توبوليف-95-ام-اس-الاستراتيجية-الروسية-فوق-بحر-اليابان-1071182824.html
قاذفات "توبوليف 95 ام اس" الاستراتيجية الروسية فوق بحر اليابان
قاذفات "توبوليف 95 ام اس" الاستراتيجية الروسية فوق بحر اليابان
نفذت قاذفتان روسيتان من طراز "توبوليف 95 ام اس"، مهمة بعيدة المدى فوق المياه المحايدة لبحر اليابان استمرت 7 ساعات. 14.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-14T09:12+0000
2022-12-14T09:21+0000
روسيا
رصد عسكري
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وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قاذفتان استراتيجيتان من طراز "توبوليف 95 أم أس" تابعتان لقوات الفضاء الروسية نفذتا مهمة بعيدة المدى فوق المياه المحايدة لبحر اليابان.
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

قاذفات "توبوليف 95 ام اس" الاستراتيجية الروسية فوق بحر اليابان

09:12 GMT 14.12.2022 (تم التحديث: 09:21 GMT 14.12.2022)
© Sputnik . Press service of the Ministry of Defence of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورقاذفات استراتيجية روسية توجه ضربات ضد مواقع "داعش" و"النصرة" في سوريا
قاذفات استراتيجية روسية توجه ضربات ضد مواقع داعش والنصرة في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2022
© Sputnik . Press service of the Ministry of Defence of the Russian Federation
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نفذت قاذفتان روسيتان من طراز "توبوليف 95 ام اس"، مهمة بعيدة المدى فوق المياه المحايدة لبحر اليابان استمرت 7 ساعات.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قاذفتان استراتيجيتان من طراز "توبوليف 95 أم أس" تابعتان لقوات الفضاء الروسية نفذتا مهمة بعيدة المدى فوق المياه المحايدة لبحر اليابان.
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