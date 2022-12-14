https://sputnikarabic.ae/20221214/قاذفات-توبوليف-95-ام-اس-الاستراتيجية-الروسية-فوق-بحر-اليابان-1071182824.html
قاذفات "توبوليف 95 ام اس" الاستراتيجية الروسية فوق بحر اليابان
قاذفات "توبوليف 95 ام اس" الاستراتيجية الروسية فوق بحر اليابان
نفذت قاذفتان روسيتان من طراز "توبوليف 95 ام اس"، مهمة بعيدة المدى فوق المياه المحايدة لبحر اليابان استمرت 7 ساعات. 14.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-14T09:12+0000
2022-12-14T09:12+0000
2022-12-14T09:21+0000
روسيا
رصد عسكري
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وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قاذفتان استراتيجيتان من طراز "توبوليف 95 أم أس" تابعتان لقوات الفضاء الروسية نفذتا مهمة بعيدة المدى فوق المياه المحايدة لبحر اليابان.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
قاذفات "توبوليف 95 ام اس" الاستراتيجية الروسية فوق بحر اليابان
09:12 GMT 14.12.2022 (تم التحديث: 09:21 GMT 14.12.2022) تابعنا عبر
يتبع
نفذت قاذفتان روسيتان من طراز "توبوليف 95 ام اس"، مهمة بعيدة المدى فوق المياه المحايدة لبحر اليابان استمرت 7 ساعات.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قاذفتان استراتيجيتان من طراز "توبوليف 95 أم أس" تابعتان لقوات الفضاء الروسية نفذتا مهمة بعيدة المدى فوق المياه المحايدة لبحر اليابان.