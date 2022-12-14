https://sputnikarabic.ae/20221214/قد-يستمر-لأيام-كشف-ملابسات-حريق-هائل-في-مستودع-أدلة-جنائية-لشرطة-نيويورك-1071205807.html

قد يستمر لأيام... كشف ملابسات حريق هائل في مستودع أدلة جنائية لشرطة نيويورك

قد يستمر لأيام... كشف ملابسات حريق هائل في مستودع أدلة جنائية لشرطة نيويورك

اندلع حريق هائل في مستودع أدلة لشرطة نيويورك يقع في بروكلين، صباح أمس الثلاثاء (بالتوقيت المحلي)، ما أسفر عن إصابة العديد من الأشخاص وتدمير بعض الأدلة. 14.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-14T18:11+0000

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وقال موقع "abc7ny" إن الحريق اندلع في مستودع تبلغ مساحته 8000 قدم مربع في شارع كولومبيا، حيث كان هناك 15 موظفا من شرطة نيويورك في العقار وقت اندلاع الحريق، لكنهم نجوا جميعا.وتصاعدت أعمدة من الدخان الأسود الكثيف في السماء بينما أطلق العشرات من رجال الإطفاء المياه على المستودع من كل اتجاه، إلا أن انفجارا تسبب في انهيار جزئي للمبنى واضطرت وحدات الحماية المدنية إلى التراجع.وقال مسؤولون في قوات الحماية المدينة في نيويورك، إن ثمانية أشخاص على الأقل أصيبوا، لكن يُعتقد أن إصاباتهم جميعا طفيفة، جاء من بينهم ثلاثة من رجال الإطفاء، ثلاثة منهم من خدمات الطوارئ الطبية واثنان من المدنيين.وبحسب مسؤولين أمنيين، لم يتم حتى الآن حصر الأضرار التي لحقت بالمستودع، مؤكدين أنه بمجرد أن يصبح المستودع آمنا، سيحدد المحققون مدى الضرر، فيما قال مسؤولو شرطة نيويورك إن الأدلة المخزنة في المستودع تعود إلى سنوات.ورجح المسؤولون أن تشتمل الأدلة المخزنة في المستودع ما يمكن اعتباره ذا طبيعة تاريخية، إذ أنه بعد أكثر من 10 سنوات من الفصل في القضايا بالفعل يمكن أن تنشأ مشكلات إذا أجري استئناف في إحداها.وأوضح رئيس قسم شرطة نيويورك، جيفري مادري، إن المستودع يحتوي على أدلة مثل "الحمض النووي، ومتعلقات جرائم عمليات السطو وحوادث إطلاق نار، وأدلة بيولوجية، وتشمل الأدلة المركبات القديمة، بما في ذلك تلك الخاصة بالضباط الذين قتلوا أثناء أداء واجبهم، والتي يتم إحضارها ضمن مراسم الاحتفالات السنوية".

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