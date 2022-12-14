https://sputnikarabic.ae/20221214/قيادي-في-حماس-لسبوتنيك-اجتماع-بين-الفصائل-الفلسطينية-في-الجزائر-نهاية-الشهر-لاستكمال-المصالحة-1071206079.html

قيادي في "حماس" لسبوتنيك: اجتماع بين الفصائل الفلسطينية في الجزائر نهاية الشهر لاستكمال المصالحة

قيادي في "حماس" لسبوتنيك: اجتماع بين الفصائل الفلسطينية في الجزائر نهاية الشهر لاستكمال المصالحة

كشف الدكتور إسماعيل رضوان، القيادي في حركة "حماس"، عن عقد اجتماع بين الفصائل الفلسطينية في الجزائر خلال الشهر الجاري، من أجل تطبيق "إعلان الجزائر". 14.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-14T18:22+0000

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2022-12-14T18:22+0000

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وقال في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن الجزائر تواصلت مع الحركة وأعلمتها بالدعوة، مشيرًا إلى ترحيب "حماس" بهذه الدعوة، وحرصها على إنجاح كل الجهود الجزائر والمصرية وتحقيق المصالحة والوحدة الفلسطينية.وأوضح أن إعلان الجزائر والبنود التي خرجت عنه تم عرضها على اجتماع جامعة الدول العربية، والتي شكلت بدورها لجنة عربية برئاسة دولة الجزائر لإتمام هذه المصالحة.وثمن القيادي في حركة حماس دور الجزائر رئاسة وحكومة وشعبا على الاهتمام بتحقيق المصالحة، مؤكدا أنه لن يكون بديلا عن اتفاقات القاهرة، بل يأتي مؤكدًا لها.وفي 13 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وقع 14 فصيلا فلسطينيا، على "إعلان الجزائر" في دولة الجزائر، للم الشمل وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، بمشاركة 70 سفيرا من سفراء الدول دائمة العضوية في الأمم المتحدة، والممثل المقيم الدائم للأمم المتحدة في الجزائر، برفقة ممثل الاتحاد الأفريقي.وينص "إعلان الجزائر" على انتخاب أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني في الداخل والخارج بنظام التمثيل النسبي الكامل خلال عام من توقيع الإعلان، وتوحيد المؤسسات الفلسطينية وتفعيل آليات الأمناء العامين للفصائل لمتابعة إنهاء الانقسام، وتكريس مبدأ الشراكة السياسية بين مختلف القوى الوطنية الفلسطينية وضرورة اتخاذ الخطوات العملية لتحقيق المصالحة.كما ينص "إعلان الجزائر" على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس خلال عام من توقيعه.

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