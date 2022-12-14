وأشار لافروف في كلمته إلى أن أعضاء حلف الأطلسي يسعون للحفظ على هيمنتهم وبسط سيطرتهم على جميع أعضاء المجتمع الدولي والامتثال لإملاءاتهم وهو ما يتناقض مع مبادئ الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20221214/كلمة-لافروف-خلال-مؤتمر-الخيار-الأوراسي-كأساس-لتعزيز-السيادة-1071193253.html
لافروف: الناتو يحاول بسط هيمنته على جميع أعضاء المجتمع الدولي
لافروف: الناتو يحاول بسط هيمنته على جميع أعضاء المجتمع الدولي
يلقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، كلمة خلال انعقاد فعاليات مؤتمر "الخيار الأوراسي كأساس لتعزيز السيادة". 14.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-14T13:15+0000
2022-12-14T13:15+0000
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روسيا
روسيا
لافروف: الناتو يحاول بسط هيمنته على جميع أعضاء المجتمع الدولي
13:15 GMT 14.12.2022 (تم التحديث: 13:30 GMT 14.12.2022)
يتبع
يلقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، كلمة خلال انعقاد فعاليات مؤتمر "الخيار الأوراسي كأساس لتعزيز السيادة".