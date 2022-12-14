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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221214/كلمة-لافروف-خلال-مؤتمر-الخيار-الأوراسي-كأساس-لتعزيز-السيادة-1071193253.html
لافروف: الناتو يحاول بسط هيمنته على جميع أعضاء المجتمع الدولي
لافروف: الناتو يحاول بسط هيمنته على جميع أعضاء المجتمع الدولي
يلقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، كلمة خلال انعقاد فعاليات مؤتمر "الخيار الأوراسي كأساس لتعزيز السيادة". 14.12.2022, سبوتنيك عربي
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وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي

لافروف: الناتو يحاول بسط هيمنته على جميع أعضاء المجتمع الدولي

13:15 GMT 14.12.2022 (تم التحديث: 13:30 GMT 14.12.2022)
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يتبع
يلقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، كلمة خلال انعقاد فعاليات مؤتمر "الخيار الأوراسي كأساس لتعزيز السيادة".
وأشار لافروف في كلمته إلى أن أعضاء حلف الأطلسي يسعون للحفظ على هيمنتهم وبسط سيطرتهم على جميع أعضاء المجتمع الدولي والامتثال لإملاءاتهم وهو ما يتناقض مع مبادئ الأمم المتحدة.
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