https://sputnikarabic.ae/20221214/كيف-غير-المغرب-ترتيب-أفريقيا-في-بطولات-كأس-العالم-منذ-1990-1071200565.html
كيف غير المغرب ترتيب أفريقيا في بطولات كأس العالم منذ 1990؟
كيف غير المغرب ترتيب أفريقيا في بطولات كأس العالم منذ 1990؟
استطاع المنتخب المغربي أن يسجل إنجازا كبيرا في البطولة الحالية للمغرب وأفريقيا معا، إذا أصبح أول منتخب أفريقي يصل إلى المربع الذهبي في بطولة كأس العالم. 14.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-14T15:59+0000
2022-12-14T15:59+0000
2022-12-14T15:59+0000
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وكانت النسبة التقديرية لفوز المنتخب المغربي بكأس العالم أقل من 0.5 في المئة عندما بدأت البطولة، لكن مسيرة "أسود الأطلس" جعلته يحقق إنجازات هي الأولى في تاريخ المنتخبات الأفريقية المشاركة في بطولات كأس العالم.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
كيف غير المغرب ترتيب أفريقيا في بطولات كأس العالم منذ 1990؟
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استطاع المنتخب المغربي أن يسجل إنجازا كبيرا في البطولة الحالية للمغرب وأفريقيا معا، إذا أصبح أول منتخب أفريقي يصل إلى المربع الذهبي في بطولة كأس العالم.
وكانت النسبة التقديرية لفوز المنتخب المغربي بكأس العالم أقل من 0.5 في المئة عندما بدأت البطولة، لكن مسيرة "أسود الأطلس" جعلته يحقق إنجازات هي الأولى في تاريخ المنتخبات الأفريقية المشاركة في بطولات كأس العالم.