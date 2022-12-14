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https://sputnikarabic.ae/20221214/كيف-غير-المغرب-ترتيب-أفريقيا-في-بطولات-كأس-العالم-منذ-1990-1071200565.html
كيف غير المغرب ترتيب أفريقيا في بطولات كأس العالم منذ 1990؟
كيف غير المغرب ترتيب أفريقيا في بطولات كأس العالم منذ 1990؟
استطاع المنتخب المغربي أن يسجل إنجازا كبيرا في البطولة الحالية للمغرب وأفريقيا معا، إذا أصبح أول منتخب أفريقي يصل إلى المربع الذهبي في بطولة كأس العالم. 14.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-14T15:59+0000
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وكانت النسبة التقديرية لفوز المنتخب المغربي بكأس العالم أقل من 0.5 في المئة عندما بدأت البطولة، لكن مسيرة "أسود الأطلس" جعلته يحقق إنجازات هي الأولى في تاريخ المنتخبات الأفريقية المشاركة في بطولات كأس العالم.
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

كيف غير المغرب ترتيب أفريقيا في بطولات كأس العالم منذ 1990؟

15:59 GMT 14.12.2022
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استطاع المنتخب المغربي أن يسجل إنجازا كبيرا في البطولة الحالية للمغرب وأفريقيا معا، إذا أصبح أول منتخب أفريقي يصل إلى المربع الذهبي في بطولة كأس العالم.
إنفوجراف: كيف غير المغرب ترتيب أفريقيا في بطولات كأس العالم منذ 1990؟ - سبوتنيك عربي
وكانت النسبة التقديرية لفوز المنتخب المغربي بكأس العالم أقل من 0.5 في المئة عندما بدأت البطولة، لكن مسيرة "أسود الأطلس" جعلته يحقق إنجازات هي الأولى في تاريخ المنتخبات الأفريقية المشاركة في بطولات كأس العالم.
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