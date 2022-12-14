https://sputnikarabic.ae/20221214/متحدث-باسم-المفوضية-الأوروبية-التحقيقات-حول-الفساد-داخل-البرلمان-الأوروبي-لم-تشر-لتورط-دولة-معينة-1071191287.html

متحدث باسم المفوضية الأوروبية: التحقيقات حول الفساد داخل البرلمان الأوروبي لم تشر لتورط دولة معينة

متحدث باسم المفوضية الأوروبية: التحقيقات حول الفساد داخل البرلمان الأوروبي لم تشر لتورط دولة معينة

قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء، إن تحقيقات السلطات البلجيكية حول اتهامات فساد تطال أعضاء بالبرلمان الأوروبي لم تشر لتورط دولة معينة في الفساد... 14.12.2022, سبوتنيك عربي

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أمستردام- سبوتنيك. وقال بيتر ستانو في إحاطة، "نحن في انتظار نتائج التحقيقات لاتخاذ الخطوات الضرورية المقبلة"، مشيرا إلى أن التحقيقات لم تتهم حتى الآن أي دولة معينة"، جاء ذلك رد على سؤال حول استدعاء سفير قطر بناء على قضايا الفساد.ونفذت السلطات البلجيكية، الجمعة الماضية، عدة اعتقالات وتفتيش في بروكسل فيما يتعلق بالتحقيق في مزاعم فساد في البرلمان الأوروبي، مرتبطة بإقامة مونديال قطر. على وجه الخصوص، تم القبض على كايلي وطرده على الفور من حزب باسوك كينال (الحركة الاشتراكية اليونانية - الحركة من أجل التغيير) فيما يتعلق بالتحقيق.وتعليقا على هذه الفضيحة أعلنت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، الاثنين، الماضي، أنها تعتزم إنهاء عمل وتجريد بعض أعضاء البرلمان من مسؤولياتهم بسبب تورطهم في قضايا فساد.وقالت ميتسولا في كلمة لها خلال جلسة عامة للبرلمان الأوروبي لمناقشة التحقيقات الجارية حول تورط عدد من نواب البرلمان في قضايا فساد، إنها تعتزم إنهاء عمل أعضاء البرلمان المتورطين في قضايا فساد وتجريدهم من مسؤولياتهم وتفعيل المادة 29.وأضافت ميتسولا أن "هناك هجوما ضد البرلمان والديمقراطية الأوروبية وتلاعبا من قبل دول ثالثة لتسليح بعض الأفراد وبعض أعضاء البرلمان لتقويض الديمقراطية".وأكدت رئيسة البرلمان الأوروبي أنها تعتزم إطلاق تحقيق دولي للتحقق من جميع الأعضاء وعلاقاتهم الخارجية، مشددة على أن البرلمان سيتعاون مع الشرطة البلجيكية في التحقيقات الجارية.

https://sputnikarabic.ae/20221212/رئيسة-البرلمان-الأوروبي-نعتزم-إنهاء-عمل-الأعضاء-المتورطين-في-قضايا-فساد-1071137158.html

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