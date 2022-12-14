https://sputnikarabic.ae/20221214/مجلس-النواب-المصري-ينفي-زيادة-الضرائب-على-دخل-المواطنين-1071195029.html
مجلس النواب المصري ينفي زيادة الضرائب على دخل المواطنين
مجلس النواب المصري ينفي زيادة الضرائب على دخل المواطنين
نفى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، فخري الفقي، اليوم الأربعاء، أن يكون لدى المشرعين نية لزيادة الضرائب على دخل الأفراد خلال الفترة المقبلة وفي... 14.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-14T14:07+0000
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وقال الفقي في تصريحات لموقع "مصراوي"، إن ذلك ينبع من حرص الدولة على تخفيف الضغوط على المواطنين، نظرا للظروف الاقتصادية والاجتماعية "الطارئة" التي يمر بها العالم.وأشار الموقع الإخباري المصري، إلى تداول تقارير تدعي عزم الحكومة المصرية تعديل قانون ضرائب الدخل، وإقرار شريحة جديدة تبلغ نسبتها 27.5% على كل من يتجاوز دخله 800 ألف جنيه سنويا.يبلغ الحد الأقصى لضريبة الدخل على الأفراد في مصر حاليا، 25% لمن يتجاوز دخله السنوي 400 ألف جنيه، و22.5% للشركات التي يزيد صافي ربحها على 200 ألف جنيه سنويا.قررت الحكومة في نوفمبر/ تشرين الثاني رفع حد الإعفاء الضريبي على المرتبات، من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه سنويا، وأعدت مشروع قانون بذلك لإرساله إلى مجلس النواب، تمهيدا لإصداره.
https://sputnikarabic.ae/20221129/مرونة-الجنيه-المصري-ما-زالت-محل-تشكيك-رغم-خسائره-الكبيرة-هل-ينخفض-مجدد-1070667431.html
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مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد, العالم العربي
مجلس النواب المصري ينفي زيادة الضرائب على دخل المواطنين
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نفى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، فخري الفقي، اليوم الأربعاء، أن يكون لدى المشرعين نية لزيادة الضرائب على دخل الأفراد خلال الفترة المقبلة وفي ظل الظروف الراهنة.
وقال الفقي في تصريحات لموقع
"مصراوي"، إن ذلك ينبع من حرص الدولة على تخفيف الضغوط على المواطنين، نظرا للظروف الاقتصادية والاجتماعية "الطارئة" التي يمر بها العالم.
وأشار الموقع الإخباري المصري، إلى تداول تقارير تدعي عزم الحكومة المصرية
تعديل قانون ضرائب الدخل، وإقرار شريحة جديدة تبلغ نسبتها 27.5% على كل من يتجاوز دخله 800 ألف جنيه سنويا.
يبلغ الحد الأقصى لضريبة الدخل على الأفراد في مصر حاليا، 25% لمن يتجاوز دخله السنوي 400 ألف جنيه، و22.5% للشركات التي يزيد صافي ربحها على 200 ألف جنيه سنويا.
قررت الحكومة في نوفمبر/ تشرين الثاني رفع حد الإعفاء الضريبي على المرتبات، من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه سنويا، وأعدت مشروع قانون بذلك لإرساله إلى مجلس النواب، تمهيدا لإصداره.