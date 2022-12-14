https://sputnikarabic.ae/20221214/مخزون-النفط-بالتعاون-الاقتصادي-والتنمية-دون-المتوسط-لـ-5-سنوات-بـ-1502-مليون-برميل-يوميا-1071185291.html

مخزون النفط بالتعاون الاقتصادي والتنمية دون المتوسط لـ 5 سنوات بـ 150.2 مليون برميل يوميا

مخزون النفط بالتعاون الاقتصادي والتنمية دون المتوسط لـ 5 سنوات بـ 150.2 مليون برميل يوميا

أفادت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الأربعاء، بارتفاع المخزونات التجارية من النفط والمنتجات البترولية في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تشرين... 14.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-14T10:19+0000

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موسكو- سبوتنيك. وجاء في التقرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية: "في تشرين الأول/أكتوبر، تراجعت المخزونات العالمية (النفط والمنتجات البترولية) بمقدار 23.2 مليون برميل، حيث انخفضت مخزونات المنتجات البترولية للمرة الأولى منذ آذار/مارس، وأظهر النفط زيادة أقل. وارتفعت المخزونات الصناعية في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمقدار 17.3 مليون برميل، إلى 2765 مليون برميل، بانخفاض 150.2 مليون برميل عن متوسط الخمس سنوات، لكن المخزونات الحكومية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انخفضت بمقدار 19.9 مليون برميل".وتم تحديد رفع الاحتياطيات التجارية من النفط والمنتجات البترولية في العالم إلى مستوى متوسط مدته خمس سنوات في الأصل كهدف لاتفاق "أوبك+". من بين جميع المخزونات، تتبع أطراف الاتفاقية المخزونات في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنشاط أكبر.ومع ذلك، في عام 2021، بدأ أعضاء التحالف التركيز على هدف إضافي - متوسط قيمة الاحتياطيات للفترة 2015-2019 ، نظرًا لأن احتياطيات النفط كانت عند مستوى مرتفع بشكل غير طبيعي طوال عام 2020 تقريباً.

https://sputnikarabic.ae/20221214/وكالة-الطاقة-الدولية-ارتفاع-إنتاج-النفط-الروسي-في-نوفمبر-إلى-112-مليون-برميل-يوميا-1071184611.html

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أخبار تركيا اليوم, العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم