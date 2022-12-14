https://sputnikarabic.ae/20221214/مستشار-وزير-الإعلام-اليمني-الحوثية-ليست-ممثلة-للسيادة-اليمنية-1071199182.html
مستشار وزير الإعلام اليمني: "الحوثية" ليست ممثلة للسيادة اليمنية
مستشار وزير الإعلام اليمني: "الحوثية" ليست ممثلة للسيادة اليمنية
نناقش في هذه الحلقة: زيلينسكي يطلب حزمة مساعدات مالية بقيمة 12 مليار يورو، حكومة نتنياهو تسعى لضمّ مدانين وخصومه يحذّرون من "دولة أصولية"، جماعة "أنصار الله"... 14.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-14T15:43+0000
2022-12-14T15:43+0000
2022-12-14T15:43+0000
راديو
بلا قيود
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مستشار وزير الإعلام اليمني: الحوثية ليست ممثلة للسيادة اليمنية
مستشار وزير الإعلام اليمني: الحوثية ليست ممثلة للسيادة اليمنية
هدّدت جماعة "أنصار الله" اليمنية باتخاذ إجراءات عسكرية في حال الاقتراب من المياه الإقليمية اليمنية وذلك بعد ساعات من إعلان الجيش المصري تولّيه مهام دولية جديدة في البحر الأحمر.حول هذا الموضوع، قال عضو المجلس السياسي لـ "أنصار الله"، الدكتور محمد البخيتي:من جانبه، أوضح مستشار وزير الإعلام اليمني، فهد الشرفي لـ "بلا قيود":بعد العرض العسكري... هل تتخذ إسرائيل إجراءات أمنية جديدة؟نظّم عشرات المسلّحين الفلسطينيّين، عرضا عسكريّا في مخيّم جنين للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية، في وقت تشهد فيه الساحة السياسية الفلسطينية تشابكات متتالية بين قوات الجيش الإسرائيلي والفلسطينيين، وآخرها حادثة مقتل الطفلة الفلسطينية ذات الستة عشر عاما، بينما كانت فوق سطح منزلها خلال اقتحام القوات الإسرائيلية للمدينة، فهل سيؤدّي هذا العرض العسكري إلى إجراءات أمنية أكثر صرامة من قبل السلطات الإسرائيلية؟، وما علاقة البيان الامريكي بهذا العرض؟حول هذا الموضوع قال الخبير بالشّؤون الإسرائيلية، الدكتور غسّـان محمد لـ "بلا قيــود":وأشار المتحدّث إلى أنّ "القوّات الإسرائيلية قد جرّبت كل الوسائل وقد أثبتت الوقائع على أرض الواقع، فشل كلّ إجراءات القمع والتّنكيل والحصار والاضطهاد كانت النتيجة ازدياد عمليات المقاومة، التوقعات الإسرائيلية تشير إلى أنّ المستقبل قد يحمل مفاجئات كثيرة وخطيرة على الكيان الإسرائيلي، وأنّ هناك جيل فلسطيني مقاوم بدأ ينهض من بين الركام وهذا الجيل غير موجه من الداخل ولا ينتمي إلى أي تنظيم سياسي".التفاصيل في الملف الصوتي...
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فرح القادري
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
بلا قيود, аудио
مستشار وزير الإعلام اليمني: "الحوثية" ليست ممثلة للسيادة اليمنية
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نناقش في هذه الحلقة: زيلينسكي يطلب حزمة مساعدات مالية بقيمة 12 مليار يورو، حكومة نتنياهو تسعى لضمّ مدانين وخصومه يحذّرون من "دولة أصولية"، جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) تهدد بعد تولّي مصر مهام دولية في البحر الأحمر، عرض عسكري لمسلحين فلسطينيين في مخيّم جنين، الرئيس الجزائري يدعو "سوناطراك" لمضاعفة إنتاج الغاز.
هدّدت جماعة "أنصار الله" اليمنية باتخاذ إجراءات عسكرية في حال الاقتراب من المياه الإقليمية اليمنية وذلك بعد ساعات من إعلان الجيش المصري تولّيه مهام دولية جديدة في البحر الأحمر.
حول هذا الموضوع، قال عضو المجلس السياسي لـ "أنصار الله"، الدكتور محمد البخيتي:
"إنّ اليمن مسؤولة عن حماية حدودها البرية ومياهها الإقليمية بالاجراءات العسكرية، وبالأخص القوة الصاروخية ونحن حريصون على تأمين حركة الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب ومن يهدد الملاحة البحرية هي دول العدوان وليس اليمن".
من جانبه، أوضح مستشار وزير الإعلام اليمني، فهد الشرفي لـ "بلا قيود":
"بأنّ الجماعة الحوثية "أنصار الله"، هي جماعة "إرهابية" تستخدم أسلوب حرب العصابات وهي أعجز من أن تكون قادرة على مواجهة قوات بحرية، مثل القوات البحرية المصرية المعروفة باحترافيتها العالية، وبالنسبة للسّيادة، فالحوثية ليست ممثلة للسيادة اليمنية واليمن دولة عضو في الأمم المتحدة".
بعد العرض العسكري... هل تتخذ إسرائيل إجراءات أمنية جديدة؟
نظّم عشرات المسلّحين الفلسطينيّين، عرضا عسكريّا في مخيّم جنين للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية، في وقت تشهد فيه الساحة السياسية الفلسطينية تشابكات متتالية بين قوات الجيش الإسرائيلي والفلسطينيين، وآخرها حادثة مقتل الطفلة الفلسطينية ذات الستة عشر عاما، بينما كانت فوق سطح منزلها خلال اقتحام القوات الإسرائيلية للمدينة، فهل سيؤدّي هذا العرض العسكري إلى إجراءات أمنية أكثر صرامة من قبل السلطات الإسرائيلية؟، وما علاقة البيان الامريكي بهذا العرض؟
حول هذا الموضوع قال الخبير بالشّؤون الإسرائيلية، الدكتور غسّـان محمد لـ "بلا قيــود":
"أعتقد أنّ البيان الأمريكي الصادر بعد مقتل الطفلة الفلسطينية، هو مجرّد ضريبة كلامية لا يقدّم ولا يؤخر من شيء، بدليل أن المواقف الأمريكية العلنية والخطوات التي اتّخذت في مجال ردع إسرائيل عن قتل الفلسطينيين، لا يوجد في هذا الأمر أي جديد، فكل يوم هناك ضحية فلسطينية معظمهم من الشباب والشابات، لهذا كلام أمريكا لا يجوز أن يؤخذ على محمل الجد".
وأشار المتحدّث إلى أنّ "القوّات الإسرائيلية قد جرّبت كل الوسائل وقد أثبتت الوقائع على أرض الواقع، فشل كلّ إجراءات القمع والتّنكيل والحصار والاضطهاد كانت النتيجة ازدياد عمليات المقاومة، التوقعات الإسرائيلية تشير إلى أنّ المستقبل قد يحمل مفاجئات كثيرة وخطيرة على الكيان الإسرائيلي، وأنّ هناك جيل فلسطيني مقاوم بدأ ينهض من بين الركام وهذا الجيل غير موجه من الداخل ولا ينتمي إلى أي تنظيم سياسي".
التفاصيل في الملف الصوتي...