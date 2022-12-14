https://sputnikarabic.ae/20221214/مستشار-وزير-الإعلام-اليمني-الحوثية-ليست-ممثلة-للسيادة-اليمنية-1071199182.html

مستشار وزير الإعلام اليمني: "الحوثية" ليست ممثلة للسيادة اليمنية

مستشار وزير الإعلام اليمني: "الحوثية" ليست ممثلة للسيادة اليمنية

نناقش في هذه الحلقة: زيلينسكي يطلب حزمة مساعدات مالية بقيمة 12 مليار يورو، حكومة نتنياهو تسعى لضمّ مدانين وخصومه يحذّرون من "دولة أصولية"، جماعة "أنصار الله"... 14.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-14T15:43+0000

2022-12-14T15:43+0000

2022-12-14T15:43+0000

راديو

بلا قيود

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مستشار وزير الإعلام اليمني: الحوثية ليست ممثلة للسيادة اليمنية مستشار وزير الإعلام اليمني: الحوثية ليست ممثلة للسيادة اليمنية

هدّدت جماعة "أنصار الله" اليمنية باتخاذ إجراءات عسكرية في حال الاقتراب من المياه الإقليمية اليمنية وذلك بعد ساعات من إعلان الجيش المصري تولّيه مهام دولية جديدة في البحر الأحمر.حول هذا الموضوع، قال عضو المجلس السياسي لـ "أنصار الله"، الدكتور محمد البخيتي:من جانبه، أوضح مستشار وزير الإعلام اليمني، فهد الشرفي لـ "بلا قيود":بعد العرض العسكري... هل تتخذ إسرائيل إجراءات أمنية جديدة؟نظّم عشرات المسلّحين الفلسطينيّين، عرضا عسكريّا في مخيّم جنين للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية، في وقت تشهد فيه الساحة السياسية الفلسطينية تشابكات متتالية بين قوات الجيش الإسرائيلي والفلسطينيين، وآخرها حادثة مقتل الطفلة الفلسطينية ذات الستة عشر عاما، بينما كانت فوق سطح منزلها خلال اقتحام القوات الإسرائيلية للمدينة، فهل سيؤدّي هذا العرض العسكري إلى إجراءات أمنية أكثر صرامة من قبل السلطات الإسرائيلية؟، وما علاقة البيان الامريكي بهذا العرض؟حول هذا الموضوع قال الخبير بالشّؤون الإسرائيلية، الدكتور غسّـان محمد لـ "بلا قيــود":وأشار المتحدّث إلى أنّ "القوّات الإسرائيلية قد جرّبت كل الوسائل وقد أثبتت الوقائع على أرض الواقع، فشل كلّ إجراءات القمع والتّنكيل والحصار والاضطهاد كانت النتيجة ازدياد عمليات المقاومة، التوقعات الإسرائيلية تشير إلى أنّ المستقبل قد يحمل مفاجئات كثيرة وخطيرة على الكيان الإسرائيلي، وأنّ هناك جيل فلسطيني مقاوم بدأ ينهض من بين الركام وهذا الجيل غير موجه من الداخل ولا ينتمي إلى أي تنظيم سياسي".التفاصيل في الملف الصوتي...

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