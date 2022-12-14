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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221214/مصدر-الأجهزة-الأمنية-الأمريكية-والأوكرانية-تعد-لتنفيذ-أعمال-تخريبية-في-جمهورية-لوغانسك-1071180259.html
مصدر: الأجهزة الأمنية الأمريكية والأوكرانية تعد لتنفيذ أعمال تخريبية في جمهورية لوغانسك
مصدر: الأجهزة الأمنية الأمريكية والأوكرانية تعد لتنفيذ أعمال تخريبية في جمهورية لوغانسك
صرح الضابط بقيادة الدفاع الشعبي التابع لجمهورية لوغانسك الشعبية، أندريه ماروتشكو، اليوم الأربعاء، بأن الأجهزة الأمنية التابعة للولايات المتحدة وأوكرانيا، تعد... 14.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-14T08:07+0000
2022-12-14T08:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
عمليات عسكرية
استفزاز
أخبار أوكرانيا
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وقال ماروتشكو في تصريحات لوكالة "سبوتنيك، استنادا إلى معلومات واردة من أجهزة الاستخبارات، إنه: "نظراً لعدم إحراز القوات الأوكرانية أي نجاح في عملياتها التي تقوم بها على محور سفاتوفو خلال فترة طويلة من الزمن، تقترح الأجهزة الأمنية التابعة للولايات المتحدة وكييف، البدء بتنفيذ أنشطة إرهابية في هذه المنطقة. وقد تشمل قائمة الأهداف التي ستتوجه الأنشطة التخريبية ضدها على هذا المحور، مؤسسات الدولة ومرافق البنية التحتية المدنية والمنشآت اللوجستية".يذكر أن الوضع قد تأزم على محور سفاتوفو في دونباس منذ عدة أشهر. وتقوم القوات الأوكرانية بقصف مدينة سفاتوفو من راجمات صواريخ "هيمارس" بشكل منتظم، محاولة اختراق الدفاع في هذا القطاع ذي الأهمية الاستراتيجية، ما يجعل الطريق أمامها مفتوحاً للوصول إلى عدد آخر من المراكز السكنية في الجمهورية.
https://sputnikarabic.ae/20221214/بوشيلين-الأضرار-التي-سببتها-أوكرانيا-لجمهورية-دونيتسك-الشعبية-تتجاوز-20-مليار-دولار-1071178947.html
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روسيا, عمليات عسكرية, استفزاز, أخبار أوكرانيا
روسيا, عمليات عسكرية, استفزاز, أخبار أوكرانيا

مصدر: الأجهزة الأمنية الأمريكية والأوكرانية تعد لتنفيذ أعمال تخريبية في جمهورية لوغانسك

08:07 GMT 14.12.2022
© Sputnik . Gennady Dubovoy / الانتقال إلى بنك الصورمباني سكنية مدمرة في محاور لوغانسك خلال القتال الضاري
مباني سكنية مدمرة في محاور لوغانسك خلال القتال الضاري - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2022
© Sputnik . Gennady Dubovoy
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صرح الضابط بقيادة الدفاع الشعبي التابع لجمهورية لوغانسك الشعبية، أندريه ماروتشكو، اليوم الأربعاء، بأن الأجهزة الأمنية التابعة للولايات المتحدة وأوكرانيا، تعد لتنفيذ أعمال تخريبية وهجمات إرهابية على محور سفاتوفو في جمهورية لوغانسك، وذلك بعد فشل التشكيلات التابعة لكييف في إحراز تقدم بهذا القطاع من الجبهة.
وقال ماروتشكو في تصريحات لوكالة "سبوتنيك، استنادا إلى معلومات واردة من أجهزة الاستخبارات، إنه: "نظراً لعدم إحراز القوات الأوكرانية أي نجاح في عملياتها التي تقوم بها على محور سفاتوفو خلال فترة طويلة من الزمن، تقترح الأجهزة الأمنية التابعة للولايات المتحدة وكييف، البدء بتنفيذ أنشطة إرهابية في هذه المنطقة. وقد تشمل قائمة الأهداف التي ستتوجه الأنشطة التخريبية ضدها على هذا المحور، مؤسسات الدولة ومرافق البنية التحتية المدنية والمنشآت اللوجستية".
رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، 18 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوشيلين: الأضرار التي سببتها أوكرانيا لجمهورية دونيتسك الشعبية تتجاوز 20 مليار دولار
04:28 GMT
يذكر أن الوضع قد تأزم على محور سفاتوفو في دونباس منذ عدة أشهر. وتقوم القوات الأوكرانية بقصف مدينة سفاتوفو من راجمات صواريخ "هيمارس" بشكل منتظم، محاولة اختراق الدفاع في هذا القطاع ذي الأهمية الاستراتيجية، ما يجعل الطريق أمامها مفتوحاً للوصول إلى عدد آخر من المراكز السكنية في الجمهورية.
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Военнослужащие войск специального назначения ВС РФ в ходе боевой операции на Харьковском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:24 GMT
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