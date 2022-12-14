https://sputnikarabic.ae/20221214/مقتل-امرأة-في-قصف-أوكراني-لمدينة-غورليفكا-بجمهورية-دونيتسك--1071179453.html
مقتل امرأة في قصف أوكراني لمدينة غورليفكا بجمهورية دونيتسك
مقتل امرأة في قصف أوكراني لمدينة غورليفكا بجمهورية دونيتسك
قال إيفان بريخودكو، عمدة مدينة غورليفكا، يوم الأربعاء، إن مواطنة من المدينة قتلت خلال القصف الأوكراني. 14.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-14T06:06+0000
2022-12-14T06:06+0000
2022-12-14T06:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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دونيتسك - سبوتنيك. في وقت سابق من اليوم، قال بريخودكو إن المرأة أصيبت في قرية منجم روميانتسيفو في منطقة كالينينسكي في غورليفكا.وقال بريخودكو على تيليغرام: "للأسف، توفيت إحدى مواطنات قرية منجم روميانتسيفو والتي أصيبت نتيجة للعدوان المسلح الأوكراني، متأثرة بجروح لا تتوافق مع الحياة".في وقت سابق من يوم الأربعاء، قال العمدة إن مدرسة في القرية تضررت من ضربة مباشرة أثناء القصف من قبل الجيش الأوكراني.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
مقتل امرأة في قصف أوكراني لمدينة غورليفكا بجمهورية دونيتسك
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قال إيفان بريخودكو، عمدة مدينة غورليفكا، يوم الأربعاء، إن مواطنة من المدينة قتلت خلال القصف الأوكراني.
دونيتسك - سبوتنيك
. في وقت سابق من اليوم، قال بريخودكو إن المرأة أصيبت في قرية منجم روميانتسيفو في منطقة كالينينسكي في غورليفكا.
وقال بريخودكو على تيليغرام: "للأسف، توفيت إحدى مواطنات قرية منجم روميانتسيفو والتي أصيبت نتيجة للعدوان المسلح الأوكراني، متأثرة بجروح لا تتوافق مع الحياة".
في وقت سابق من يوم الأربعاء، قال العمدة إن مدرسة في القرية تضررت من ضربة مباشرة أثناء القصف من قبل الجيش الأوكراني.