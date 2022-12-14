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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221214/مقتل-امرأة-في-قصف-أوكراني-لمدينة-غورليفكا-بجمهورية-دونيتسك--1071179453.html
مقتل امرأة في قصف أوكراني لمدينة غورليفكا بجمهورية دونيتسك
مقتل امرأة في قصف أوكراني لمدينة غورليفكا بجمهورية دونيتسك
قال إيفان بريخودكو، عمدة مدينة غورليفكا، يوم الأربعاء، إن مواطنة من المدينة قتلت خلال القصف الأوكراني. 14.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-14T06:06+0000
2022-12-14T06:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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دونيتسك - سبوتنيك. في وقت سابق من اليوم، قال بريخودكو إن المرأة أصيبت في قرية منجم روميانتسيفو في منطقة كالينينسكي في غورليفكا.وقال بريخودكو على تيليغرام: "للأسف، توفيت إحدى مواطنات قرية منجم روميانتسيفو والتي أصيبت نتيجة للعدوان المسلح الأوكراني، متأثرة بجروح لا تتوافق مع الحياة".في وقت سابق من يوم الأربعاء، قال العمدة إن مدرسة في القرية تضررت من ضربة مباشرة أثناء القصف من قبل الجيش الأوكراني.
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

مقتل امرأة في قصف أوكراني لمدينة غورليفكا بجمهورية دونيتسك

06:06 GMT 14.12.2022
© Sputnik . Sergey Baturin / الانتقال إلى بنك الصورنتائج القصف الليلي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة دونيتسك
نتائج القصف الليلي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2022
© Sputnik . Sergey Baturin
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قال إيفان بريخودكو، عمدة مدينة غورليفكا، يوم الأربعاء، إن مواطنة من المدينة قتلت خلال القصف الأوكراني.
دونيتسك - سبوتنيك. في وقت سابق من اليوم، قال بريخودكو إن المرأة أصيبت في قرية منجم روميانتسيفو في منطقة كالينينسكي في غورليفكا.
وقال بريخودكو على تيليغرام: "للأسف، توفيت إحدى مواطنات قرية منجم روميانتسيفو والتي أصيبت نتيجة للعدوان المسلح الأوكراني، متأثرة بجروح لا تتوافق مع الحياة".
في وقت سابق من يوم الأربعاء، قال العمدة إن مدرسة في القرية تضررت من ضربة مباشرة أثناء القصف من قبل الجيش الأوكراني.
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