https://sputnikarabic.ae/20221214/مقتل-3-عسكريين-وإصابة-2-آخرين-إثر-انفجار-عبوة-ناسفة-في-بغداد-1071189487.html
مقتل 3 عسكريين وإصابة 2 آخرين إثر انفجار عبوة ناسفة في بغداد
مقتل 3 عسكريين وإصابة 2 آخرين إثر انفجار عبوة ناسفة في بغداد
أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم الأربعاء، مقتل 3 عسكريين وإصابة إثنين آخرين، خلال انفجار عبوة ناسفة استهدف قوة أمنية شمالي بغداد. 14.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-14T11:42+0000
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بغداد - سبوتنيك. وجاء في بيان الخلية، أن "انفجارًا بعبوة ناسفة استهدف قوة أمنية في منطقة الخان بقضاء الطارمية شمالي العاصمة العراقية بغداد، أسفر عن مقتل آمر الفوج الأول بلواء المشاة 59 وإثنين آخرين".يُذكر أنه في 6 كانون الأول/ديسمبر الجاري، أعلنت خلية الإعلام الأمني القبض على 11 إرهابياً من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي [المحظور في روسيا] في مناطق متفرقة من البلاد.وأعلن العراق، في كانون الأول/ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من تنظيم "داعش" بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الذي احتل نحو ثلث البلاد، واستعادة كافة الأراضي التي سيطر عليها.وتقوم القوات الأمنية العراقية منذ ذلك الحين بضربات جوية وعمليات استهداف لخلايا التنظيم المتبقية.
https://sputnikarabic.ae/20221214/العراق-مسلحون-يطلقون-النار-على-سيارة-مدنية-ويقتلون-شخصين-1071181437.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
مقتل 3 عسكريين وإصابة 2 آخرين إثر انفجار عبوة ناسفة في بغداد
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أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم الأربعاء، مقتل 3 عسكريين وإصابة إثنين آخرين، خلال انفجار عبوة ناسفة استهدف قوة أمنية شمالي بغداد.
بغداد - سبوتنيك
. وجاء في بيان الخلية، أن "انفجارًا بعبوة ناسفة استهدف قوة أمنية في منطقة الخان بقضاء الطارمية شمالي العاصمة العراقية بغداد، أسفر عن مقتل آمر الفوج الأول بلواء المشاة 59 وإثنين آخرين".
يُذكر أنه في 6 كانون الأول/ديسمبر الجاري، أعلنت خلية الإعلام الأمني القبض على 11 إرهابياً من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي [المحظور في روسيا] في مناطق متفرقة من البلاد.
وأعلن العراق
، في كانون الأول/ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من تنظيم "داعش" بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الذي احتل نحو ثلث البلاد، واستعادة كافة الأراضي التي سيطر عليها.
وتقوم القوات الأمنية العراقية منذ ذلك الحين بضربات جوية وعمليات استهداف لخلايا التنظيم المتبقية.