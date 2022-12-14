https://sputnikarabic.ae/20221214/مندوب-روسيا-لدى-فيينا-غروسي-قد-يزور-موسكو-في-النصف-الثاني-من-ديسمبر-1071202219.html

مندوب روسيا لدى فيينا: غروسي قد يزور موسكو في النصف الثاني من ديسمبر

مندوب روسيا لدى فيينا: غروسي قد يزور موسكو في النصف الثاني من ديسمبر

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، قد يزور موسكو خلال... 14.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-14T16:26+0000

2022-12-14T16:26+0000

2022-12-14T16:26+0000

روسيا

زيارة

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

محطة زابوروجيه للطاقة النووية

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موسكو - سبوتنيك. وقال أوليانوف لقناة "روسيا 24" اليوم الأربعاء: "من المقرر أن يقوم غروسي بزيارة إلى موسكو، إما خلال الأسبوع المقبل أو بعد عطلة أعياد الميلاد، حيث سيتواصل الحديث مع الجانب الروسي في صيغة مشتركة بين الهيئات والوزارات، لأن الحديث سيتعلق بالحرس الوطني ووزارتي الداخلية والخارجية وشركة "روس آتوم".وأكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أمس الثلاثاء، عدم وجود أسلحة روسية ثقيلة بالقرب من محطة زابوروجيه للطاقة النووية، وأنها لم تكن في أي وقت مضى، وأن روسيا تواصل اتصالاتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن مسألة سلامة المحطة.وأعلن المدير العام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أمس الثلاثاء، أنه خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال، في باريس، تم إحراز تقدم بشأن قضية إنشاء منطقة آمنة حول محطة زابوروجيه النووية.وكان غروسي، أشار قبل ذلك، إلى أن العمل على إنشاء منطقة أمنة حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية مستمر.

https://sputnikarabic.ae/20221213/غروسي-تم-إحراز-تقدم-بشأن-المنطقة-الآمنة-حول-محطة-زابوروجيه-1071174633.html

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سبوتنيك عربي

روسيا, زيارة, الوكالة الدولية للطاقة الذرية, محطة زابوروجيه للطاقة النووية