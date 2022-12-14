https://sputnikarabic.ae/20221214/موجة-استياء-كبيرة-حول-ضريبة-الدخل-الجديدة-في-لبنان-وتحضيرات-لتقديم-طعون-1071197575.html

موجة استياء كبيرة حول ضريبة الدخل الجديدة في لبنان وتحضيرات لتقديم طعون

موجة استياء كبيرة حول ضريبة الدخل الجديدة في لبنان وتحضيرات لتقديم طعون

أثار جدول احتساب ضريبة الدخل الجديد الذي أقرته الموازنة العامة في لبنان موجة استياء كبيرة بالنسبة إلى العديد من القطاعات والنقابات الحيوية في لبنان، لا سيما... 14.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-14T15:24+0000

2022-12-14T15:24+0000

2022-12-14T15:24+0000

تقارير سبوتنيك

لبنان

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ويبين جدول احتساب الضريبة النسبة المئوية المقتطعة من كل راتب سنويا، بحيث تقسم إلى سبع فئات أو شطور، تبدأ من اقتطاع نسبة 2% من قيمة أي راتب يساوي 450 دولار أو أقل، وتتدرج صعوداً لتصل إلى اقتطاع 25% من قيمة أي راتب يعادل 2500 دولار أو أكثر.وبهذا الإطار، قال النائب عن تكتل "الجمهورية القوية" رازي الحاج لـ"سبوتنيك" إن "الموازنة التي صدرت كان من المفترض أن تأخذ بالاعتبار تغيير الشطور الضريبية، لأن الشطور القديمة التي كانت على أساس سعر الصرف الرسمي 1500 ليرة مقابل الدولار تم ضربها فقط بـ 3 بعد الموازنة".وأضاف أنه "خلال مناقشة الموازنة تقدم تكتلنا باقتراح بأن تضرب الشطور بـ 17 لتوازي حينها انهيار العملة الوطنية، ولتحقق هذه الشطورعدالة ضريبية بين كل الناس الذين لديهم مدخول إن كان بالعملة الوطنية أو بالعملة الأجنبية "، مشيرًا إلى أن "هذا الاقتراح لم يؤخذ به ويوجد 63 نائب صوتوا لصالح هذه الموازنة واكتشفوا من بعد إقرارها أنه لديها عددًا كبيرًا من الإشكالات منها موضوع القرارات التي أصدرها وزير المالية تنفيذًا لمواد الموازنة لوضع حيز التنفيذ ووضع الآلية لها من خلال الموازنة إمكانية تحديد القيمة الفعلية للدولار".وأضاف: "نحن طلبنا من وزير المالية أن يعيد النظر فيها وتم وعدنا بالنظر فيها ومنذ 3 أسابيع ونحن في انتظار هذا الأمر".أما عن التداعيات فأكد الحاج أن الجدول "سيزيد من التهرب الضريبي، لأن المؤسسات ستعمد إلى عدم التصريح على هذا الأمر، والذي يصرح عندما يرى الضريبة مرتفعة سيعمد على إقفال هذه المؤسسات في لبنان وفتحها في أماكن أخرى".ورأى أن "هناك ارتجالًا بالقرارات وهذا الارتجال يدل على أنه لا السلطة الإجرائية التنفيذية يعني الحكومة لديها رؤية واضحة للاقتصاد، والموازنة لم تأت لتعكس واقع الاقتصاد، بل أتت دفتر حسابات لنرى ماذا لدينا من نفقات وكيف سنأتي بالإيرادات، بالمقابل للأسف هذه النفقات أو تلك الإيرادات غير دقيقة، لأنه في ظل الانهيار الكبير لسعر الصرف والنفقات التي سوف تزيد بالتالي ما وضعوه في الموازنة ليس دقيقًا والإيرادات ستقل لأنه سوف يكون هناك تهرب ضريبي أكثر من دفع الضرائب".

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