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https://sputnikarabic.ae/20221214/مولدوفا-تزيد-الإنفاق-العسكري-لحماية-مجالها-الجوي-1071178820.html
مولدوفا تزيد الإنفاق العسكري لحماية مجالها الجوي
مولدوفا تزيد الإنفاق العسكري لحماية مجالها الجوي
قال وزير الدفاع المولدوفي، أناتولي نوساتي، إن الحكومة المولدوفية تخطط لزيادة النفقات على حماية المجال الجوي. 14.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-14T03:00+0000
2022-12-14T03:00+0000
مولدوفا
أخبار روسيا اليوم
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تشيسيناو - سبوتنيك. في وقت سابق، قالت السلطات المولدوفية إنها ترغب في تعزيز القدرة الدفاعية للبلاد وشراء الأسلحة اللازمة لذلك. على وجه الخصوص، تحدث وزير الدفاع عن الحاجة إلى إنشاء شبكة دفاع جوي.وقال نوساتي، متحدثا في منتدى التكامل الأوروبي: "ستستخدم الأموال الإضافية التي سيتم تخصيصها في عام 2023 لحماية المجال الجوي لمولدوفا".في وقت سابق، قال إن ميزانية وزارة الدفاع المولدوفية في عام 2023 ستزداد بنسبة 50 في المائة في عام 2022 إلى أكثر من 87 مليون دولار؛ وتم اعتماد التعديلات ذات الصلة في القراءة الأولى.ووفقا للدستور، مولدوفا بلد محايد، ومع ذلك، منذ عام 1994، تتعاون تشيسيناو مع الناتو في إطار برنامج الشراكة من أجل السلام. ويوجد مركز معلومات تابع لحلف الناتو في العاصمة المولدوفية.
https://sputnikarabic.ae/20221214/مولدوفا-تعد-دعوى-قضائية-ضد-غازبروم-تتهمها-بإثارة-أزمة-الطاقة-في-البلاد-1071178517.html
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مولدوفا, أخبار روسيا اليوم
مولدوفا, أخبار روسيا اليوم

مولدوفا تزيد الإنفاق العسكري لحماية مجالها الجوي

03:00 GMT 14.12.2022
© Sputnik . Vadim Tsavistky / الانتقال إلى بنك الصورالقوات الروسية في ترانسنيستريا، مولدوفا
القوات الروسية في ترانسنيستريا، مولدوفا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2022
© Sputnik . Vadim Tsavistky
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قال وزير الدفاع المولدوفي، أناتولي نوساتي، إن الحكومة المولدوفية تخطط لزيادة النفقات على حماية المجال الجوي.
تشيسيناو - سبوتنيك. في وقت سابق، قالت السلطات المولدوفية إنها ترغب في تعزيز القدرة الدفاعية للبلاد وشراء الأسلحة اللازمة لذلك. على وجه الخصوص، تحدث وزير الدفاع عن الحاجة إلى إنشاء شبكة دفاع جوي.
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وقال نوساتي، متحدثا في منتدى التكامل الأوروبي: "ستستخدم الأموال الإضافية التي سيتم تخصيصها في عام 2023 لحماية المجال الجوي لمولدوفا".
في وقت سابق، قال إن ميزانية وزارة الدفاع المولدوفية في عام 2023 ستزداد بنسبة 50 في المائة في عام 2022 إلى أكثر من 87 مليون دولار؛ وتم اعتماد التعديلات ذات الصلة في القراءة الأولى.
ووفقا للدستور، مولدوفا بلد محايد، ومع ذلك، منذ عام 1994، تتعاون تشيسيناو مع الناتو في إطار برنامج الشراكة من أجل السلام. ويوجد مركز معلومات تابع لحلف الناتو في العاصمة المولدوفية.
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