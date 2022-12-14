https://sputnikarabic.ae/20221214/نائب-رئيس-الاتحاد-الألماني-لكرة-القدم-الانتقادات-لقطر-قاسية-للغاية-ويجب-احترام-ثقافتها-1071199859.html

نائب رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم: الانتقادات لقطر "قاسية للغاية" ويجب احترام ثقافتها

نائب رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم: الانتقادات لقطر "قاسية للغاية" ويجب احترام ثقافتها

قال نائب رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، روني تسيمرنان، إن الانتقادات التي لاقتها قطر خلال استضافتها لكأس العالم "قاسية للغاية"، مشيرا إلى تغييرات إيجابية... 14.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-14T15:51+0000

2022-12-14T15:51+0000

2022-12-14T15:51+0000

رياضة

مجتمع

قطر

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قال تسيمرمان لصحيفة "راين نيكر تسايتونغ" الألمانية إن المزاعم ضد منح قطر كأس العالم "كانت جيدة"، وكان على المرء "أن ينتقد وضع حقوق الإنسان".لكنه استدرك بقوله: "لكني أجد هذا الرفض العام والمطلق مبالغا فيه لأنه لا يؤدي أيضا إلا إلى الرفض من الجانب الآخر".وأشار إلى أن قطر "غيرت الكثير من الأمور بشكل إيجابي في السنوات الأخيرة، وكذلك فيما يتعلق بظروف عمل العمالة الوافدة".وحول انطباعه عن قطر، مضى تسيمرمان: "كانت هذه هي المرة الأولى في حياتي في بلد عربي، وبصراحة، بعد كل التقارير السلبية، كنت مندهشا جدا من الانفتاح والود الذي استقبلنا به".وأكد أن المحادثات مع السكان المحليين أو العمال الأجانب أو الأوروبيين الذين عملوا في قطر لسنوات عديدة كشفت صورة مختلفة عن تلك المرسومة في ألمانيا.وكانت انتقادات أوروبية حادة وجهت لقطر لاستضافتها كأس العالم، بما في ذلك من قبل نانسي فيزر، وزيرة الداخلية الألمانية، التي اعتبرت في تصريحات مثيرة للجدل أن إقامة كأس العالم في قطر "صعبة للغاية" من وجهة نظر برلين، وإنه "سيكون من الأفضل عدم منح البطولات لمثل هذه الدول".يشار إلى أن المنتخب الألماني ودع بطولة كأس العالم 2022 المقامة في قطر، من الدور الأول، بعدما حل في المركز الثالث على سلم ترتيب المجموعة الخامسة، برصيد 4 نقاط، وبفارق الأهداف عن المنتخب الإسباني، الذي رافق نظيره الياباني إلى الدور الثاني.

https://sputnikarabic.ae/20221101/بعد-انتقادها-الحاد-لقطر-وزيرة-ألمانية-تقرر-حضور-منافسات-كأس-العالم-1069719692.html

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