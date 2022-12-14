https://sputnikarabic.ae/20221214/نيوزيلندا-تقدم-194-مليون-دولار-للجنة-الدولية-للصليب-الأحمر-للمساعدات-الإنسانية-لأوكرانيا-1071178688.html
نيوزيلندا تقدم 1.94 مليون دولار للجنة الدولية للصليب الأحمر للمساعدات الإنسانية لأوكرانيا
نيوزيلندا تقدم 1.94 مليون دولار للجنة الدولية للصليب الأحمر للمساعدات الإنسانية لأوكرانيا
قالت وزيرة الخارجية النيوزيلندية، نانايا ماهوتا، يوم الثلاثاء إن نيوزيلندا ستقدم للجنة الدولية للصليب الأحمر 3 ملايين دولار نيوزيلندي (1.94 مليون دولار) لشراء... 14.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-14T01:52+0000
2022-12-14T01:52+0000
2022-12-14T01:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
نيوزلندا
روسيا
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موسكو- سبوتنيك. وقالت ماهوتا في بيان على الموقع الإلكتروني: "ستقدم نيوزيلندا 3 ملايين دولار إضافية من خلال لجنة الصليب الأحمر الدولية لدعم الأوكرانيين ذوي الاحتياجات الإنسانية الأساسية كجزء من دعمنا المستمر لأوكرانيا".وأضافت إن "هذا سيغطي عناصر مثل الإمدادات والمعدات الطبية ومحولات الطاقة والمولدات الكهربائية للتعامل مع انقطاع التيار الكهربائي، ومواد الشتاء الأساسية للأسر الضعيفة في أوكرانيا، مثل المواد الغذائية والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية".وانضمت نيوزيلندا إلى حملة العقوبات الغربية ضد روسيا ردا على عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا منذ أواخر فبراير.وفرضت نيوزيلندا حتى الآن عقوبات على 1200 فرد وكيان من روسيا وحليفتها بيلاروسيا، كما أوقفت التجارة مع موسكو.وفي نوفمبر، وافقت السلطات النيوزيلندية على تمديد إقامة 66 جنديا في البلاد في المملكة المتحدة حتى منتصف عام 2023 لتدريب الجيش الأوكراني.
https://sputnikarabic.ae/20221213/زيلينسكي-يطلب-حزمة-مساعدات-بقيمة-1276-مليار-دولار-لإعادة-بناء-أوكرانيا-1071178098.html
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أخبار أوكرانيا, نيوزلندا, روسيا
أخبار أوكرانيا, نيوزلندا, روسيا
نيوزيلندا تقدم 1.94 مليون دولار للجنة الدولية للصليب الأحمر للمساعدات الإنسانية لأوكرانيا
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قالت وزيرة الخارجية النيوزيلندية، نانايا ماهوتا، يوم الثلاثاء إن نيوزيلندا ستقدم للجنة الدولية للصليب الأحمر 3 ملايين دولار نيوزيلندي (1.94 مليون دولار) لشراء المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا للبقاء على قيد الحياة هذا الشتاء.
موسكو- سبوتنيك
. وقالت ماهوتا في بيان على الموقع الإلكتروني: "ستقدم نيوزيلندا 3 ملايين دولار إضافية من خلال لجنة الصليب الأحمر الدولية لدعم الأوكرانيين ذوي الاحتياجات الإنسانية الأساسية كجزء من دعمنا المستمر لأوكرانيا".
وأضافت إن "هذا سيغطي عناصر مثل الإمدادات والمعدات الطبية ومحولات الطاقة والمولدات الكهربائية للتعامل مع انقطاع التيار الكهربائي، ومواد الشتاء الأساسية للأسر الضعيفة في أوكرانيا، مثل المواد الغذائية والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية".
وانضمت نيوزيلندا إلى حملة العقوبات الغربية ضد روسيا ردا على عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا
منذ أواخر فبراير.
وفرضت نيوزيلندا حتى الآن عقوبات على 1200 فرد وكيان من روسيا وحليفتها بيلاروسيا، كما أوقفت التجارة مع موسكو.
وفي نوفمبر، وافقت السلطات النيوزيلندية على تمديد إقامة 66 جنديا في البلاد في المملكة المتحدة حتى منتصف عام 2023 لتدريب الجيش الأوكراني.