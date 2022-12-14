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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221214/نيوزيلندا-تقدم-194-مليون-دولار-للجنة-الدولية-للصليب-الأحمر-للمساعدات-الإنسانية-لأوكرانيا-1071178688.html
نيوزيلندا تقدم 1.94 مليون دولار للجنة الدولية للصليب الأحمر للمساعدات الإنسانية لأوكرانيا
نيوزيلندا تقدم 1.94 مليون دولار للجنة الدولية للصليب الأحمر للمساعدات الإنسانية لأوكرانيا
قالت وزيرة الخارجية النيوزيلندية، نانايا ماهوتا، يوم الثلاثاء إن نيوزيلندا ستقدم للجنة الدولية للصليب الأحمر 3 ملايين دولار نيوزيلندي (1.94 مليون دولار) لشراء... 14.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-14T01:52+0000
2022-12-14T01:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
نيوزلندا
روسيا
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موسكو- سبوتنيك. وقالت ماهوتا في بيان على الموقع الإلكتروني: "ستقدم نيوزيلندا 3 ملايين دولار إضافية من خلال لجنة الصليب الأحمر الدولية لدعم الأوكرانيين ذوي الاحتياجات الإنسانية الأساسية كجزء من دعمنا المستمر لأوكرانيا".وأضافت إن "هذا سيغطي عناصر مثل الإمدادات والمعدات الطبية ومحولات الطاقة والمولدات الكهربائية للتعامل مع انقطاع التيار الكهربائي، ومواد الشتاء الأساسية للأسر الضعيفة في أوكرانيا، مثل المواد الغذائية والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية".وانضمت نيوزيلندا إلى حملة العقوبات الغربية ضد روسيا ردا على عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا منذ أواخر فبراير.وفرضت نيوزيلندا حتى الآن عقوبات على 1200 فرد وكيان من روسيا وحليفتها بيلاروسيا، كما أوقفت التجارة مع موسكو.وفي نوفمبر، وافقت السلطات النيوزيلندية على تمديد إقامة 66 جنديا في البلاد في المملكة المتحدة حتى منتصف عام 2023 لتدريب الجيش الأوكراني.
https://sputnikarabic.ae/20221213/زيلينسكي-يطلب-حزمة-مساعدات-بقيمة-1276-مليار-دولار-لإعادة-بناء-أوكرانيا-1071178098.html
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أخبار أوكرانيا, نيوزلندا, روسيا
أخبار أوكرانيا, نيوزلندا, روسيا

نيوزيلندا تقدم 1.94 مليون دولار للجنة الدولية للصليب الأحمر للمساعدات الإنسانية لأوكرانيا

01:52 GMT 14.12.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورمخزن مساعدات إنسانية في كوبيانسك
مخزن مساعدات إنسانية في كوبيانسك - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2022
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قالت وزيرة الخارجية النيوزيلندية، نانايا ماهوتا، يوم الثلاثاء إن نيوزيلندا ستقدم للجنة الدولية للصليب الأحمر 3 ملايين دولار نيوزيلندي (1.94 مليون دولار) لشراء المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا للبقاء على قيد الحياة هذا الشتاء.
موسكو- سبوتنيك. وقالت ماهوتا في بيان على الموقع الإلكتروني: "ستقدم نيوزيلندا 3 ملايين دولار إضافية من خلال لجنة الصليب الأحمر الدولية لدعم الأوكرانيين ذوي الاحتياجات الإنسانية الأساسية كجزء من دعمنا المستمر لأوكرانيا".
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
زيلينسكي يطلب حزمة مساعدات بقيمة 12.76 مليار دولار لإعادة بناء أوكرانيا
أمس, 23:06 GMT
وأضافت إن "هذا سيغطي عناصر مثل الإمدادات والمعدات الطبية ومحولات الطاقة والمولدات الكهربائية للتعامل مع انقطاع التيار الكهربائي، ومواد الشتاء الأساسية للأسر الضعيفة في أوكرانيا، مثل المواد الغذائية والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية".
وانضمت نيوزيلندا إلى حملة العقوبات الغربية ضد روسيا ردا على عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا منذ أواخر فبراير.
وفرضت نيوزيلندا حتى الآن عقوبات على 1200 فرد وكيان من روسيا وحليفتها بيلاروسيا، كما أوقفت التجارة مع موسكو.
وفي نوفمبر، وافقت السلطات النيوزيلندية على تمديد إقامة 66 جنديا في البلاد في المملكة المتحدة حتى منتصف عام 2023 لتدريب الجيش الأوكراني.
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Танк Т-80 НМ ЛНР выезжает на боевое задание в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 17:35 GMT
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