https://sputnikarabic.ae/20221214/وزيرا-دفاع-السعودية-وبريطانيا-يوقعان-خطة-تعاون-دفاعي-1071181009.html

وزيرا دفاع السعودية وبريطانيا يوقعان "خطة تعاون دفاعي"

وزيرا دفاع السعودية وبريطانيا يوقعان "خطة تعاون دفاعي"

وقع وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، ونظيره البريطاني بين والاس، "خطة تعاون دفاعي بين البلدين". 14.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-14T08:22+0000

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2022-12-14T08:22+0000

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وأفادت وكالة الأنباء السعودية- واس، بأن "وزير الدفاع البريطاني بن والاس استقبل نظيره السعودي الأمير خالد بن سلمان، في ساحة حرس الخيالة الملكي بالعاصمة البريطانية لندن"، مشيرة إلى أن الجانبين "عقدا اجتماعا في مقر وزارة الدفاع البريطانية بحث أوجه التعاون الثنائي في المجال العسكري والدفاعي، وتطورات الأوضاع على المستويين الإقليمي والدولي".ووفق الوكالة، “وقع وزيرا الدفاع السعودي والبريطاني، خطة تعاون دفاعي"، مؤكدة أن الخطة تهدف إلى تطوير قدرات وزارة الدفاع السعودية، وتوطين الصناعات العسكرية، وتعزيز الشراكة بين البلدين في المجال العسكري والدفاعي.وكان وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان مع نظيره البريطاني جيمس كليفرلي بحثا مؤخرا، تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم، خلال اتصال هاتفي بينهما.‏وجرى خلال الاتصال استعراض أوجه العلاقات بين المملكة وبريطانيا، وسبل تعزيزها وتطويرها، كما بحث الجانبان تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم وأبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.وكانت السعودية، قد وافقت الثلاثاء الماضي، على مذكرة تعاون بينها والحكومة البريطانية في مجال الطاقة.وتخطط المملكة المتحدة للتعامل مع سيناريو تنقص فيه إمدادات الغاز بالتزامن مع الطقس البارد في الشتاء، الذي يدوم لأيام عدة، ويؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي المنظم للصناعة حتى عن المنازل.ووفقا لسيناريو الحكومة الجديد "الأسوأ المعقول"، قد تواجه بريطانيا عجزا في الطاقة الكهربائية يبلغ إجماله نحو سدس ذروة الطلب، حتى بعد تشغيل محطات الفحم الطارئة، وفقا لما نقلته وكالة "بلومبيرغ" عن أشخاص مطلعين على تخطيط الحكومة.في ظل هذه التوقعات، قد تسبب درجات الحرارة الأقل من المتوسط ​​وانخفاض واردات الكهرباء من النرويج وفرنسا أزمة مدتها أربعة أيام في يناير/ كانون الثاني، عندها قد تحتاج المملكة المتحدة إلى اتخاذ إجراءات طارئة للحفاظ على الغاز، على حد قول المصادر.

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