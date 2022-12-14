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وزير الخارجية السوداني يدعو المجتمع الدولي لدعم الخرطوم خلال المرحلة الانتقالية
وزير الخارجية السوداني يدعو المجتمع الدولي لدعم الخرطوم خلال المرحلة الانتقالية
قال علي الصادق، وزير الخارجية السوداني المكلف، إنه يجب على المجتمع الدولي تقديم الدعم للخرطوم حتى تتمكن من مواجهة تحديات المرحلة الانتقالية التي تمر بها. 14.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-14T12:39+0000
2022-12-14T12:39+0000
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
الفترة الانتقالية في السودان
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وطالب الصادق بتفعيل ما وصفه بـ "المسؤولية المشتركة للمجتمع الدولي"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن تصريحاته جاءت مشاركته في اجتماعات التعاون التنموي الفعال المقام في جنيف.وأكد الوزير السوداني على ضرورة تعزيز الحوار في الدول التي تعاني من صراعات وتمر بمراحل انتقالية، حتى يمكن التجاوب مع تحديات تلك المرحلة.ولفت إلى أن الدول التي تعاني من صراعات تواجه تحديات عدة بعضها بسبب التغيرات المناخية وأخرى بسبب الأزمات الدولية والإقليمية، مشيرا إلى أن هذا كله فاقم أزمة الغذاء العالمية.وقال وزير الخارجية السوداني علي الصادق إنه لا يمكن استثناء السودان من مجموعة الدول النامية والدول الأقل نموا، التي لا يمكنها تحقيق الأهداف التنموية حتى 2030.وأكد الصادق أن دعم الدول التي تمر بمراحل انتقالية يمثل عاملا أساسيا يضمن تطبيق اتفاقيات السلام وتحقيق الاستقرار في إطار المسؤولية المشتركة للمجتمع الدولي.
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الفترة الانتقالية في السودان
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الفترة الانتقالية في السودان

وزير الخارجية السوداني يدعو المجتمع الدولي لدعم الخرطوم خلال المرحلة الانتقالية

12:39 GMT 14.12.2022
© AFP 2022 / Ashraf Shazlyوزارة الخارجية السودانية في الخرطوم، السودان
وزارة الخارجية السودانية في الخرطوم، السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2022
© AFP 2022 / Ashraf Shazly
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قال علي الصادق، وزير الخارجية السوداني المكلف، إنه يجب على المجتمع الدولي تقديم الدعم للخرطوم حتى تتمكن من مواجهة تحديات المرحلة الانتقالية التي تمر بها.
وطالب الصادق بتفعيل ما وصفه بـ "المسؤولية المشتركة للمجتمع الدولي"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن تصريحاته جاءت مشاركته في اجتماعات التعاون التنموي الفعال المقام في جنيف.
وأكد الوزير السوداني على ضرورة تعزيز الحوار في الدول التي تعاني من صراعات وتمر بمراحل انتقالية، حتى يمكن التجاوب مع تحديات تلك المرحلة.
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ولفت إلى أن الدول التي تعاني من صراعات تواجه تحديات عدة بعضها بسبب التغيرات المناخية وأخرى بسبب الأزمات الدولية والإقليمية، مشيرا إلى أن هذا كله فاقم أزمة الغذاء العالمية.
وقال وزير الخارجية السوداني علي الصادق إنه لا يمكن استثناء السودان من مجموعة الدول النامية والدول الأقل نموا، التي لا يمكنها تحقيق الأهداف التنموية حتى 2030.
وأكد الصادق أن دعم الدول التي تمر بمراحل انتقالية يمثل عاملا أساسيا يضمن تطبيق اتفاقيات السلام وتحقيق الاستقرار في إطار المسؤولية المشتركة للمجتمع الدولي.
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