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https://sputnikarabic.ae/20221214/وزير-الخارجية-في-حكومة-أنصار-الله-الموقف-الأوروبي-غير-مستقل-وهو-مجرد-صدى-للموقف-الأمريكي-1071179779.html
وزير الخارجية في حكومة أنصار الله: الموقف الأوروبي غير مستقل وهو مجرد صدى للموقف الأمريكي
وزير الخارجية في حكومة أنصار الله: الموقف الأوروبي غير مستقل وهو مجرد صدى للموقف الأمريكي
علق وزير الخارجية في حكومة صنعاء التابعة لجماعة أنصار الله في اليمن، هشام شرف على بيان الاتحاد الأوروبي بشأن الملف اليمني، واصفا إياه بغير المستقل ويمثل التوجه... 14.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-14T07:00+0000
2022-12-14T07:00+0000
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وقال شرف، في تصريح مع قناة المسيرة، إن "الموقف الأوربي غير مستقل وهو مجرد صدى للموقف الأمريكي"، معتبرا وصف البيان الأوروبي لمطالب صنعاء وهي حقوق للشعب اليمني بالمتطرفة بالأمر السخيف.وأكد أن "الهدوء الذي ينشده الطرف الأوروبي لن يتحقق إلا بوقف العدوان ورفع الحصار والتسليم بالحقوق الأساسية لليمنيين"، مشيدا بموقف إيران المساند للشعب اليمني، وأنها الدولة الوحيدة التي وقفت إلى جانب الشعب اليمني وهو يواجه العدوان والحصار.وانتقدت جماعة "أنصار الله"، أمس الثلاثاء، بيانا للاتحاد الأوروبي وصف اشتراطات الجماعة لتجديد هدنة الأمم المتحدة التي انقضت في اليمن مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بـ"المتطرفة".وقالت وزارة الخارجية في حكومة "الإنقاذ الوطني" التابعة لأنصار الله في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في نسختها التي تديرها الجماعة: "توصيف بيان الاتحاد الأوروبي لمطالب صنعاء بالمتطرفة مثل سقوطا قيميا وأخلاقيا مروعا من شأنه الإضرار بدور الاتحاد المؤمل في موضوع السلام باعتباره توصيفا لا يساعد على بناء الثقة ولا ينم عن أي مصداقية في دعم خيار السلام".وأضافت أن مطالب صنعاء الخاصة بأي هدنة جديدة انصبت بوضوح على رفع الحصار عن موانئ الحديدة أمام الوقود والسلع الأساسية، وفتح مطار صنعاء الدولي وتخصيص عائدات ثروات اليمن النفطية لصالح مرتبات الموظفين في عموم المحافظات دون استثناء، معتبرة أنها "مطالب محقة وعادلة".واتهمت وزارة الخارجية في حكومة "الإنقاذ"، الاتحاد الأوروبي بـ"التماهي مع سياسات الحصار والتجويع التي تنتهجها أمريكا وباقي دول العدوان (في إشارة إلى التحالف العربي بقيادة السعودية) ضد الشعب اليمني"، على حد قولها.يأتي ذلك عقب تأكيد الاتحاد الأوروبي في بيان أهمية تجديد الهدنة وتوسيعها، والحفاظ على التدابير المصاحبة وتوسيعها، بما في ذلك فتح الطرق في تعز والمحافظات الأخرى، ودخول شحنات الوقود إلى ميناء الحديدة، والرحلات التجارية من وإلى صنعاء.وحث جماعة "أنصار الله" على "التخلي عن المواقف المتطرفة والانخراط بشكل بناء مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ".
https://sputnikarabic.ae/20221213/أنصار-الله-تنتقد-الاتحاد-الأوروبي-بعد-وصفه-لمطالبها-بـالمتطرفة-1071177860.html
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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, أخبار الاتحاد الأوروبي
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, أخبار الاتحاد الأوروبي

وزير الخارجية في حكومة أنصار الله: الموقف الأوروبي غير مستقل وهو مجرد صدى للموقف الأمريكي

07:00 GMT 14.12.2022
© Sputnik . المكتب الإعلامي لوزير خارجية حكومة الإنقاذ اليمنيةوزير خارجية حكومة الإنقاذ اليمنية هشام شرف
وزير خارجية حكومة الإنقاذ اليمنية هشام شرف - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2022
© Sputnik . المكتب الإعلامي لوزير خارجية حكومة الإنقاذ اليمنية
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علق وزير الخارجية في حكومة صنعاء التابعة لجماعة أنصار الله في اليمن، هشام شرف على بيان الاتحاد الأوروبي بشأن الملف اليمني، واصفا إياه بغير المستقل ويمثل التوجه الأمريكي.
وقال شرف، في تصريح مع قناة المسيرة، إن "الموقف الأوربي غير مستقل وهو مجرد صدى للموقف الأمريكي"، معتبرا وصف البيان الأوروبي لمطالب صنعاء وهي حقوق للشعب اليمني بالمتطرفة بالأمر السخيف.
وأكد أن "الهدوء الذي ينشده الطرف الأوروبي لن يتحقق إلا بوقف العدوان ورفع الحصار والتسليم بالحقوق الأساسية لليمنيين"، مشيدا بموقف إيران المساند للشعب اليمني، وأنها الدولة الوحيدة التي وقفت إلى جانب الشعب اليمني وهو يواجه العدوان والحصار.
القوات الموالية لقوات التحالف العربي بقيادة السعودية، على الجبهة القتالية ضد أنصار الله الحوثيين، شمال شرق محافظة مأرب، اليمن 27 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2022
"أنصار الله" تنتقد الاتحاد الأوروبي بعد وصفه لمطالبها بـ"المتطرفة"
أمس, 21:58 GMT
وانتقدت جماعة "أنصار الله"، أمس الثلاثاء، بيانا للاتحاد الأوروبي وصف اشتراطات الجماعة لتجديد هدنة الأمم المتحدة التي انقضت في اليمن مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بـ"المتطرفة".
وقالت وزارة الخارجية في حكومة "الإنقاذ الوطني" التابعة لأنصار الله في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في نسختها التي تديرها الجماعة: "توصيف بيان الاتحاد الأوروبي لمطالب صنعاء بالمتطرفة مثل سقوطا قيميا وأخلاقيا مروعا من شأنه الإضرار بدور الاتحاد المؤمل في موضوع السلام باعتباره توصيفا لا يساعد على بناء الثقة ولا ينم عن أي مصداقية في دعم خيار السلام".
وأضافت أن مطالب صنعاء الخاصة بأي هدنة جديدة انصبت بوضوح على رفع الحصار عن موانئ الحديدة أمام الوقود والسلع الأساسية، وفتح مطار صنعاء الدولي وتخصيص عائدات ثروات اليمن النفطية لصالح مرتبات الموظفين في عموم المحافظات دون استثناء، معتبرة أنها "مطالب محقة وعادلة".
واتهمت وزارة الخارجية في حكومة "الإنقاذ"، الاتحاد الأوروبي بـ"التماهي مع سياسات الحصار والتجويع التي تنتهجها أمريكا وباقي دول العدوان (في إشارة إلى التحالف العربي بقيادة السعودية) ضد الشعب اليمني"، على حد قولها.
يأتي ذلك عقب تأكيد الاتحاد الأوروبي في بيان أهمية تجديد الهدنة وتوسيعها، والحفاظ على التدابير المصاحبة وتوسيعها، بما في ذلك فتح الطرق في تعز والمحافظات الأخرى، ودخول شحنات الوقود إلى ميناء الحديدة، والرحلات التجارية من وإلى صنعاء.
وحث جماعة "أنصار الله" على "التخلي عن المواقف المتطرفة والانخراط بشكل بناء مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ".
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