https://sputnikarabic.ae/20221214/وزير-الدفاع-الأوكراني-قواتنا-في-حاجة-ماسة-إلى-الأسلحة-من-الغرب-1071200219.html

وزير الدفاع الأوكراني: قواتنا في حاجة ماسة إلى الأسلحة من الغرب

وزير الدفاع الأوكراني: قواتنا في حاجة ماسة إلى الأسلحة من الغرب

قال وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، إن كييف تحتاج بشكل بالغ الأهمية إلى مزيد من الأسلحة من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "ناتو". 14.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-14T15:58+0000

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وذكر ريزنيكوف في مقابلة مع "سي إن إن" أذعيت الأربعاء، أن كييف ليس لديها ما يكفي للقتال، وهي في حاجة ماسة إلى المزيد من العتاد، وعلى وجه التحديد أنظمة الدفاع الجوي.وحول تأخر وصول أنظمة "باتريوت"، قال الوزير الأوكرانيا، إن مناقشة حول الأمر ممتدة مع الغرب لأنها أنظمة معقدة للغاية ومكلفة، متوقعا أن تدخل "باتريوت" القتال في أوكرانيا لكن في "المرحلة التالية"، على حد قوله.ذكرت وسائل إعلام أمريكية، يوم الثلاثاء، أن إدارة الرئيس جو بايدن بصدد وضع اللمسات الأخيرة على خططها لتزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع صاروخية من طراز "باتريوت"، رغم نفي البنتاعون في الشهر الماضي وجود خطط حالية لتزويد أوكرانيا بها.فيما قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، فولفغانغ بوخنر، في وقت سابق من هذا الشهر، إن حكومة بلاده "لا تؤكد" إجراء مفاوضات مع كييف بشأن توريد أنظمة صواريخ "باتريوت" المضادة للطائرات.في الوقت نفسه، بدأت مخزونات الجيش الأوكراني من الذخيرة وقطع الغيار لأنظمة الدفاع الجوي "إس 300" و"بوك" تنفد، ولا يمكن الحصول عليها، لأنها روسية الصنع وليست متوفرة في الأسواق العالمية.وحذر دينيس بوشيلين، رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، من أن الأسلحة الأجنبية التي يتم توريدها إلى أوكرانيا، بما في ذلك أنظمة جافلين المضادة للدبابات، تباع في السوق السوداء، ولا سيما إلى أفريقيا.

https://sputnikarabic.ae/20221204/صحيفة-أمريكا-قد-تضطر-لوقف-توريد-الأسلحة-إلى-أوكرانيا-وربما-تنفد-أموال-البنتاغون-1070837449.html

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