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https://sputnikarabic.ae/20221214/وفاة-رئيس-المجلس-الوطني-الفلسطيني-الأسبق-سليم-الزعنون-في-العاصمة-الأردنية-عمان-1071211182.html
وفاة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني الأسبق سليم الزعنون في العاصمة الأردنية عمان
وفاة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني الأسبق سليم الزعنون في العاصمة الأردنية عمان
توفي الليلة رئيس المجلس الوطني الأسبق سليم الزعنون في العاصمة الأردنية عمان عن عمر ناهز 89 عاما. 14.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-14T22:25+0000
2022-12-14T22:25+0000
أخبار فلسطين اليوم
محمود عباس
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رام الله - سبوتنيك. ونعى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني السابق وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح وأحد مؤسسي الحركة سليم الزعنون (أبو الأديب) الذي توفي الليلة في عمان عن عمر ناهز 89 عاما.وأثنى الرئيس عباس على مناقب المناضل الوطني الكبير، ومسيرته المشرفة، وعطائه وعمله القيادي في صفوف حركة فتح والثورة الفلسطينية ومؤسساتها، والذي أفنى حياته في الدفاع عن حقوق شعبنا وقضيته العادلة على طريق الحرية والاستقلال.وقال الرئيس عباس: "إن الراحل قضى عمره مناضلا صلبا وكان نموذجا للمناضل الوطني العروبي المثقف".يذكر أن الزعنون من مواليد مدينة غزة في 28 كانون الأول/ ديسمبر 1933 وشغل منصب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني منذ عام 1996 حتى مطلع 2022.والمجلس الوطني الفلسطيني هو السلطة العليا لمنظمة التحرير (تضم كافة الفصائل عدا حماس والجهاد) وهو الذي يضع سياسة المنظمة ومخططاتها وبرامجها.وينتخب المجلس الوطني أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة والذي ينتخب رئيس المنظمة والتي يرأسها حاليا محمود عباس.
https://sputnikarabic.ae/20190811/المجلس-الوطني-الفلسطيني-يطالب-بتحرك-دولي-لحماية-الأقصى-1042628820.html
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أخبار فلسطين اليوم, محمود عباس
أخبار فلسطين اليوم, محمود عباس

وفاة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني الأسبق سليم الزعنون في العاصمة الأردنية عمان

22:25 GMT 14.12.2022
© Sputnik . Joiعلم فلسطين
علم فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2022
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توفي الليلة رئيس المجلس الوطني الأسبق سليم الزعنون في العاصمة الأردنية عمان عن عمر ناهز 89 عاما.
رام الله - سبوتنيك. ونعى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني السابق وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح وأحد مؤسسي الحركة سليم الزعنون (أبو الأديب) الذي توفي الليلة في عمان عن عمر ناهز 89 عاما.
باحة مسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة المشرفة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2019
المجلس الوطني الفلسطيني يطالب بتحرك دولي لحماية الأقصى
11 أغسطس 2019, 12:39 GMT
وأثنى الرئيس عباس على مناقب المناضل الوطني الكبير، ومسيرته المشرفة، وعطائه وعمله القيادي في صفوف حركة فتح والثورة الفلسطينية ومؤسساتها، والذي أفنى حياته في الدفاع عن حقوق شعبنا وقضيته العادلة على طريق الحرية والاستقلال.
وقال الرئيس عباس: "إن الراحل قضى عمره مناضلا صلبا وكان نموذجا للمناضل الوطني العروبي المثقف".
يذكر أن الزعنون من مواليد مدينة غزة في 28 كانون الأول/ ديسمبر 1933 وشغل منصب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني منذ عام 1996 حتى مطلع 2022.
والمجلس الوطني الفلسطيني هو السلطة العليا لمنظمة التحرير (تضم كافة الفصائل عدا حماس والجهاد) وهو الذي يضع سياسة المنظمة ومخططاتها وبرامجها.
وينتخب المجلس الوطني أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة والذي ينتخب رئيس المنظمة والتي يرأسها حاليا محمود عباس.
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