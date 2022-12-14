https://sputnikarabic.ae/20221214/وكالة-الطاقة-الدولية-ارتفاع-إنتاج-النفط-الروسي-في-نوفمبر-إلى-112-مليون-برميل-يوميا-1071184611.html

وكالة الطاقة الدولية: ارتفاع إنتاج النفط الروسي في نوفمبر إلى 11.2 مليون برميل يوميا

وكالة الطاقة الدولية: ارتفاع إنتاج النفط الروسي في نوفمبر إلى 11.2 مليون برميل يوميا

أشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أن إنتاج النفط والمكثفات في روسيا ارتفع بمقدار 90 ألف برميل يوميًا في شهر نوفمبر الماضي ليصل إلى 11.07 مليون برميل يوميًا، مشيرة... 14.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-14T09:59+0000

2022-12-14T09:59+0000

2022-12-14T09:59+0000

روسيا

ارتفاع الإنتاج

أخبار النفط الروسي

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وقالت الوكالة في بيان "في شهر نوفمبر، زادت إمدادات النفط الخام من روسيا بمقدار 90 ألف برميل إلى 9.81 مليون برميل يوميا، مما زاد الحجم الإجمالي لإمدادات النفط الخام والمكثفات وجزء كبير من الهيدروكربونات الخفيفة إلى 11.2 مليون برميل يوميا ... إن زيادة إنتاج النفط في مشروع سخالين -1، الذي تديره الآن شركة روسنفت، التي حلت محل شركة "إكسون"، قد ساهم في زيادة الإنتاج".و تعتقد وكالة الطاقة الدولية أن نمو الإنتاج السنوي في عام 2022 سيبلغ 180 ألف برميل يوميًا مقارنة بعام 2021، إلى 11.04 مليون برميل يوميًا. بحلول نهاية الربع الأول من عام 2023، سينخفض ​​إنتاج النفط والمكثفات في روسيا الاتحادية في المتوسط ​​إلى 9.5 مليون برميل يوميا، أي انخفاض بنحو 1.5 مليون.في الوقت نفسه، تتوقع الوكالة أن يكون الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميًا دون المستوى قبل بدء العملية الخاصة في أوكرانيا وبحلول نهاية عام 2023، سيبلغ متوسطها 9.6 مليون برميل يوميًا.

https://sputnikarabic.ae/20221213/أوبك-إنتاج-روسيا-من-النفط-يبلغ-11-مليون-برميل-يوميا-بنهاية-2022-1071167681.html

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روسيا, ارتفاع الإنتاج, أخبار النفط الروسي