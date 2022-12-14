https://sputnikarabic.ae/20221214/وكالة-الطاقة-الدولية-تعدل-بشكل-طفيف-توقعات-الطلب-العالمي-على-النفط-للفترة-2022-2023-1071187564.html
وكالة الطاقة الدولية تعدل بشكل طفيف توقعات الطلب العالمي على النفط للفترة 2022-2023
وكالة الطاقة الدولية تعدل بشكل طفيف توقعات الطلب العالمي على النفط للفترة 2022-2023
عدّلت وكالة الطاقة الدولية بشكل طفيف، تقديراتها للطلب العالمي على النفط لعامي 2022 و2023؛ موضحة أنها تتوقع حاليا أن يكون 99.9 مليون و101.6 مليون برميل... 14.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-14T10:50+0000
2022-12-14T10:50+0000
2022-12-14T10:50+0000
أخبار العالم الآن
أسعار النفط اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/09/0e/1050149285_0:148:3077:1878_1920x0_80_0_0_6c6d6259926a277a92b65a2ac5ac12e0.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال تقرير الوكالة لشهر ديسمبر/ كانون الأول: "ارتفعت توقعات نمو الطلب العالمي على النفط، مقارنة بتقرير الشهر الماضي.تم تعديل تقديرات 2022 و2023 بالزيادة: في عام 2022 بمقدار 140 ألف برميل يوميًا، حتى 2.3 مليون برميل يوميا، لتصل إلى 99.9 مليون برميل يوميا.وبمقدار 100 ألف برميل يوميا، حتى 1.7 مليون برميل في اليوم، لتصل إلى 101.6 مليون برميل يوميا، لعام 2023.وتوقعت وكالة الطاقة الدولية، في تقريرها لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني، أن يرتفع الطلب بمقدار 2.1 مليون برميل يوميا في عام 2022، و1.6 مليون برميل يوميا في عام 2023؛ إلى 99.8 مليون و101.4 مليون برميل يوميا، على التوالي.
https://sputnikarabic.ae/20221114/أوبك-تخفض-توقعاتها-للطلب-على-النفط-وسط-مخاوف-بشأن-الاقتصاد-العالمي-1070169289.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/09/0e/1050149285_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_6aadb56593127c93173cf64a3858c91c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, أسعار النفط اليوم
أخبار العالم الآن, أسعار النفط اليوم
وكالة الطاقة الدولية تعدل بشكل طفيف توقعات الطلب العالمي على النفط للفترة 2022-2023
تابعنا عبر
عدّلت وكالة الطاقة الدولية بشكل طفيف، تقديراتها للطلب العالمي على النفط لعامي 2022 و2023؛ موضحة أنها تتوقع حاليا أن يكون 99.9 مليون و101.6 مليون برميل يوميًا،على التوالي.
موسكو - سبوتنيك
. وقال تقرير الوكالة لشهر ديسمبر/ كانون الأول: "ارتفعت توقعات نمو الطلب العالمي على النفط، مقارنة بتقرير الشهر الماضي.
تم تعديل تقديرات 2022 و2023 بالزيادة: في عام 2022 بمقدار 140 ألف برميل يوميًا، حتى 2.3 مليون برميل يوميا، لتصل إلى 99.9 مليون برميل يوميا.
وبمقدار 100 ألف برميل يوميا، حتى 1.7 مليون برميل في اليوم، لتصل إلى 101.6 مليون برميل يوميا، لعام 2023.
وتوقعت وكالة الطاقة الدولية
، في تقريرها لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني، أن يرتفع الطلب بمقدار 2.1 مليون برميل يوميا في عام 2022، و1.6 مليون برميل يوميا في عام 2023؛ إلى 99.8 مليون و101.4 مليون برميل يوميا، على التوالي.