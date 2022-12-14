https://sputnikarabic.ae/20221214/2022-عام-قطاع-الطاقة-في-الجزائر-1071194669.html

2022 عام قطاع الطاقة في الجزائر

2022 عام قطاع الطاقة في الجزائر

عرفت سنة 2022 طلبا قويا على النفط والغاز الجزائريين، في ظل أزمة دولية متعددة الأوجه. عام أعلنت فيه الجزائر عن اكتشافات طاقوية ضخمة، ومراجعات في أسعار الغاز،... 14.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-14T13:58+0000

2022-12-14T13:58+0000

2022-12-14T13:58+0000

العالم العربي

قطاع الطاقة

الجزائر

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وحول الوضع الدولي الذي ميز ما يمكن وصفه بالعام الطاقوي بامتياز، الذي عاشته الجزائر، قال الأستاذ الجامعي والمحلل الاقتصادي الجزائري، عمر هارون، لوكالة "سبوتنيك"، "أظن أن الأزمة الأوكرانية التي تستمر لشهرها العاشر، بينت المكانة الكبيرة للغاز الروسي في أوروبا، التي كانت تصدر حوالي 140 مليار متر مكعب، في حين كانت الجزائر تصدر 40 مليار متر مكعب أي حوالي 11 في المئة من احتياجات السوق الأوروبية".ووقع عملاق الطاقة الجزائري سوناطراك، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اتفاقية مراجعة أسعار مع مجمع الطاقة الإسباني "ناتورجي"، تماشيا مع أسعار السوق العالمية.وأضاف هارون "بلغة الأرقام، تواصل الجزائر حاليا رفعت صادرتها من 40 إلى 50 مليار متر مكعب سنويا إلى أوروبا، مع السعي العام المقبل إلى زيادة كميات الغاز المصدر إلى السوق الأوروبية، إلى مئة مليار متر مكعب سنويا".كان وزير الطاقة والمناجم الجزائري، محمد عرقاب قد توقع، أوائل الشهر الماضي، "تحسن عائدات البلاد من المحروقات، لتفوق 50 مليار دولار، بزيادة تبلغ 45% مقارنة بعام 2021".وبحسب "سوناطراك"، فإن التقييم الأولي لاكتشافات حاسي الرمل، تتراوح بين 100 و340 مليار متر مكعب من الغاز.وأضاف هارون "هناك شراكة كبرى بين سوناطراك، وإيني الإيطالية، وتوتال الفرنسية، إوكسيدنتال الأمريكية، بهدف استغلال حقول النفط والغاز في منطقة بركين [بولاية ورقلة]، بقيمة أربعة مليارات دولار".ووقعت الجزائر، في يوليو/ تموز الماضي، مذكرة تفاهم مع نيجيريا والنيجر لمد خط أنابيب للغاز الطبيعي عابر للصحراء، بهدف تعزيز صادرات الغاز إلى أوروبا.وقال وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب، عقب مراسم التوقيع وقتها، إن الدول الثلاث "ستواصل المحادثات لتنفيذ المشروع في أقرب وقت ممكن".وتُقدّر تكلفة المشروع العملاق بنحو 13 مليار دولار، بسعة سنوية تبلغ 30 مليار متر مكعب من الغاز بدءا من نيجيريا ومرورا بالنيجر، حيث توصل مع خطوط الأنابيب البحرية التي تصل الجزائر بأوروبا.

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العالم العربي, قطاع الطاقة, الجزائر