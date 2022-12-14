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تستضيف قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان. فرنسا هي حاملة اللقب، بعد فوزها على كرواتيا 4–2 في كأس العالم 2018 في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221214/500-كيلوغرام-من-المتة-تؤكد-عزم-الأرجنتين-التتويج-بكأس-العالم-1071182561.html
500 كيلوغرام من المتة تؤكد عزم الأرجنتين التتويج بكأس العالم
500 كيلوغرام من المتة تؤكد عزم الأرجنتين التتويج بكأس العالم
أشار تقرير إعلامي أن منتخب الأرجنتين أحضر معه خلال مشاركته ببطولة كأس العالم حوالي 500 كيلو غرام من المتة. 14.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-14T09:12+0000
2022-12-14T09:15+0000
بطولة كأس العالم 2022
رياضة
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هذا وتأهلت الأرجنتين إلى المباراة النهائية بعد تغلبها يوم أمس على كرواتيا بثلاثية نظيفة، لتواجه الفائز من لقاء المغرب وفرنسا.ويعتبر هذا المشروب شائعا بين لاعبي المنتخبات اللاتينية وبخاصة في الأرجنتين والأورغواي وبارغواي.وأضافت الصحيفة أن المنتخب البرازيلي أحضر معه حوالي 12 كيلوغرام من المتة، في حين أحضر فريق الأوروغواي 240 كيلوغرام.كما وأشارت الصحيفة ان لاعبي المنتخب الأرجنتيني كانوا يشربون المتة في كل مكان بعد المباريات وفي الحافلة واصفة ذلك بالطقوس.وقال لاعب خط الوسط الأرجنتيني أليكسيس ماكاليستر، ومن تشكيلة منتخب بلاده في كأس العالم لكنه لم يشارك بعد في البطولة، لصحيفة The Times: "أشربها أكثر من أي شيء يجمعنا معًا".
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رياضة
رياضة

500 كيلوغرام من المتة تؤكد عزم الأرجنتين التتويج بكأس العالم

09:12 GMT 14.12.2022 (تم التحديث: 09:15 GMT 14.12.2022)
© AFP 2022 / JOSEPH EIDالمتة
المتة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2022
© AFP 2022 / JOSEPH EID
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أشار تقرير إعلامي أن منتخب الأرجنتين أحضر معه خلال مشاركته ببطولة كأس العالم حوالي 500 كيلو غرام من المتة.
هذا وتأهلت الأرجنتين إلى المباراة النهائية بعد تغلبها يوم أمس على كرواتيا بثلاثية نظيفة، لتواجه الفائز من لقاء المغرب وفرنسا.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" فقد أحضر وفد المنتخب الذي يضم حوالي 75 شخصا موزعين مابين مدربين ولاعبين وأخصائيين 1100 رطل من المتة أي ما يعادل تقريبا حوالي 500 كيلوغرام، خوفا من مواجهة نقص في تأمين هذا المشروب.

ويعتبر هذا المشروب شائعا بين لاعبي المنتخبات اللاتينية وبخاصة في الأرجنتين والأورغواي وبارغواي.
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وأضافت الصحيفة أن المنتخب البرازيلي أحضر معه حوالي 12 كيلوغرام من المتة، في حين أحضر فريق الأوروغواي 240 كيلوغرام.
كما وأشارت الصحيفة ان لاعبي المنتخب الأرجنتيني كانوا يشربون المتة في كل مكان بعد المباريات وفي الحافلة واصفة ذلك بالطقوس.
وقال لاعب خط الوسط الأرجنتيني أليكسيس ماكاليستر، ومن تشكيلة منتخب بلاده في كأس العالم لكنه لم يشارك بعد في البطولة، لصحيفة The Times: "أشربها أكثر من أي شيء يجمعنا معًا".
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