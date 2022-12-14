https://sputnikarabic.ae/20221214/500-كيلوغرام-من-المتة-تؤكد-عزم-الأرجنتين-التتويج-بكأس-العالم-1071182561.html

500 كيلوغرام من المتة تؤكد عزم الأرجنتين التتويج بكأس العالم

500 كيلوغرام من المتة تؤكد عزم الأرجنتين التتويج بكأس العالم

أشار تقرير إعلامي أن منتخب الأرجنتين أحضر معه خلال مشاركته ببطولة كأس العالم حوالي 500 كيلو غرام من المتة. 14.12.2022, سبوتنيك عربي

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بطولة كأس العالم 2022

رياضة

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هذا وتأهلت الأرجنتين إلى المباراة النهائية بعد تغلبها يوم أمس على كرواتيا بثلاثية نظيفة، لتواجه الفائز من لقاء المغرب وفرنسا.ويعتبر هذا المشروب شائعا بين لاعبي المنتخبات اللاتينية وبخاصة في الأرجنتين والأورغواي وبارغواي.وأضافت الصحيفة أن المنتخب البرازيلي أحضر معه حوالي 12 كيلوغرام من المتة، في حين أحضر فريق الأوروغواي 240 كيلوغرام.كما وأشارت الصحيفة ان لاعبي المنتخب الأرجنتيني كانوا يشربون المتة في كل مكان بعد المباريات وفي الحافلة واصفة ذلك بالطقوس.وقال لاعب خط الوسط الأرجنتيني أليكسيس ماكاليستر، ومن تشكيلة منتخب بلاده في كأس العالم لكنه لم يشارك بعد في البطولة، لصحيفة The Times: "أشربها أكثر من أي شيء يجمعنا معًا".

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