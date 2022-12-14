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https://sputnikarabic.ae/20221214/57-ألف-مهاجر-وصلوا-إسرائيل-خلال-2022--1071197758.html
57 ألف مهاجر وصلوا إسرائيل خلال 2022
57 ألف مهاجر وصلوا إسرائيل خلال 2022
كشف تقرير عبري رسمي، اليوم الأربعاء، أن 57 ألف مهاجر وصلوا إلى إسرائيل خلال الأشهر الأولى من العام الجاري، فيما لم يدخلها متسلل واحد خلال تلك الفترة. 14.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-14T15:27+0000
2022-12-14T15:27+0000
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وقال المكتب المركزي للإحصاء نشر الجهاز المركزي للإحصاء، إن العام الماضي شهد توقف دخول متسللين جدد إلى إسرائيل، وغادرها حوالي 2400 متسلل، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".وفي نهاية العام الماضي، بقي حوالي 28 ألف متسلل في إسرائيل، ومعظمهم من إريتريا (74%) والسودان (18%).بالإضافة إلى المتسللين، هناك عدد غير قليل من العمال الأجانب القانونيين في إسرائيل. وفقا للبيانات في نهاية عام 2021، كان هناك 123000 من الرعايا الأجانب في البلاد، الذين دخلوا من عام 2003 بتأشيرة عمل ولم يتم تسجيلهم بعد لمغادرة البلاد.وكانت الدول الرئيسية التي جاء منها العمال العام الماضي هي تايلاند والفلبين والهند والصين وسريلانكا.دخل 41.6 ألف مواطن أجنبي من الخارج إسرائيل في عام 2021 بتأشيرة عمل، مقارنة بـ 26 ألف في عام 2020- بزيادة قدرها 63%، كما غادر البلاد في ذلك العام 35.4 ألف مواطن أجنبي دخلوا بتأشيرة عمل بزيادة قدرها 58.7% مقارنة بعام 2020.ووفقا للمعطيات، دخل حوالي 53600 عامل من الخارج يحملون تأشيرات عمل إلى إسرائيل منذ بداية عام 2022 حتى شهر سبتمبر/أيلول، وهو رقم أعلى بنسبة 87% تقريبًا من الفترة المماثلة من العام الماضي.يظهر تقرير المهاجرين الجدد أنه في الأشهر العشرة الأولى من هذا العام، وصل حوالي 57 ألف مهاجر إلى إسرائيل، من بينهم 13 ألفا من أوكرانيا، بزيادة حادة بلغت 175% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، حيث وصل حوالي 20.7 ألف مهاجر.وبحسب التقرير، إذا استمر الاتجاه التصاعدي، فمن المتوقع أن يصل إجمالي عدد المهاجرين لعام 2022 إلى 65 ألف مهاجر.كما قدم مكتب الإحصاء المركزي بيانات عن عدد الإسرائيليين المقيمين في الخارج. ما يقرب من 21 ألف مقيم سافروا إلى الخارج في عام 2020 ومكثوا هناك لأكثر من عام، بزيادة قدرها 34.3% عن العام السابق.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن

57 ألف مهاجر وصلوا إسرائيل خلال 2022

15:27 GMT 14.12.2022
© AP Photo / Ariel Schalitمطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، إسرائيل 21 أبريل/ نيسان 2013
مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، إسرائيل 21 أبريل/ نيسان 2013 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2022
© AP Photo / Ariel Schalit
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كشف تقرير عبري رسمي، اليوم الأربعاء، أن 57 ألف مهاجر وصلوا إلى إسرائيل خلال الأشهر الأولى من العام الجاري، فيما لم يدخلها متسلل واحد خلال تلك الفترة.
وقال المكتب المركزي للإحصاء نشر الجهاز المركزي للإحصاء، إن العام الماضي شهد توقف دخول متسللين جدد إلى إسرائيل، وغادرها حوالي 2400 متسلل، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".
وفي نهاية العام الماضي، بقي حوالي 28 ألف متسلل في إسرائيل، ومعظمهم من إريتريا (74%) والسودان (18%).
بالإضافة إلى المتسللين، هناك عدد غير قليل من العمال الأجانب القانونيين في إسرائيل. وفقا للبيانات في نهاية عام 2021، كان هناك 123000 من الرعايا الأجانب في البلاد، الذين دخلوا من عام 2003 بتأشيرة عمل ولم يتم تسجيلهم بعد لمغادرة البلاد.
وكانت الدول الرئيسية التي جاء منها العمال العام الماضي هي تايلاند والفلبين والهند والصين وسريلانكا.
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دخل 41.6 ألف مواطن أجنبي من الخارج إسرائيل في عام 2021 بتأشيرة عمل، مقارنة بـ 26 ألف في عام 2020- بزيادة قدرها 63%، كما غادر البلاد في ذلك العام 35.4 ألف مواطن أجنبي دخلوا بتأشيرة عمل بزيادة قدرها 58.7% مقارنة بعام 2020.
ووفقا للمعطيات، دخل حوالي 53600 عامل من الخارج يحملون تأشيرات عمل إلى إسرائيل منذ بداية عام 2022 حتى شهر سبتمبر/أيلول، وهو رقم أعلى بنسبة 87% تقريبًا من الفترة المماثلة من العام الماضي.
يظهر تقرير المهاجرين الجدد أنه في الأشهر العشرة الأولى من هذا العام، وصل حوالي 57 ألف مهاجر إلى إسرائيل، من بينهم 13 ألفا من أوكرانيا، بزيادة حادة بلغت 175% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، حيث وصل حوالي 20.7 ألف مهاجر.
وبحسب التقرير، إذا استمر الاتجاه التصاعدي، فمن المتوقع أن يصل إجمالي عدد المهاجرين لعام 2022 إلى 65 ألف مهاجر.
كما قدم مكتب الإحصاء المركزي بيانات عن عدد الإسرائيليين المقيمين في الخارج. ما يقرب من 21 ألف مقيم سافروا إلى الخارج في عام 2020 ومكثوا هناك لأكثر من عام، بزيادة قدرها 34.3% عن العام السابق.
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