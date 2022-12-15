https://sputnikarabic.ae/20221215/أمريكا-إسرائيل-تستضيف-أول-بطولة-ألعاب-سلام-إلكترونية-في-يناير-المقبل-1071236503.html
أمريكا: إسرائيل تستضيف أول بطولة ألعاب "سلام" إلكترونية في يناير المقبل
أمريكا: إسرائيل تستضيف أول بطولة ألعاب "سلام" إلكترونية في يناير المقبل
أعلنت السفارة الأمريكية لدى تل أبيب، أن أول بطولة لألعاب "السلام" الإلكترونية ستقام في إسرائيل في يناير/كانون الأول المقبل. 15.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-15T14:47+0000
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ونقل موقع "I24"، عن السفير الأمريكي توم نيدس، قوله إنه "تعد هذه البطولة هي الأولى من نوعها وواحدة من العديد من الأنشطة الثقافية المشتركة التي يتم تنظيمها للتواصل مع شباب المنطقة وخاصة بعد اتفاقيات إبراهيم".وأضاف: "كلما زاد فهم الناس لبعضهم البعض، أصبح حل المشكلات أسهل، خاصة بين الشباب".وذكر الموقع أن منظمي البطولة أعلنوا عن خطط لإدراج ما يصل إلى 10 دول في ألعاب السلام الإلكترونية بتكلفة إنتاج تبلغ 1.5 مليون دولار، على أمل توسيع المنافسة وتنميتها في السنوات المقبلة.وسيتم توزيع جوائز بقيمة 82 ألف دولار على الفائزين، المتنافسين إما بشكل فردي أو كفرق، مع فتح الإمكانية أمام جذب عروض رعاية جماعية.وسيشارك في البطولة التي ستقام العاصمة تل أبيب، لاعبون من إسرائيل والولايات المتحدة ومن جميع أنحاء الشرق الأوسط.يشار إلى أن الرياضات الإلكترونية تعد ظاهرة عالمية متنامية تجذب جمهورا يصل إلى 400 مليون في جميع أنحاء العالم.
https://sputnikarabic.ae/20221202/وزير-الأمن-الإسرائيلي-المكلف-يمكن-تحقيق-السلام-مع-العرب-دون-تنازلات-أو-استسلام-1070769878.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
أمريكا: إسرائيل تستضيف أول بطولة ألعاب "سلام" إلكترونية في يناير المقبل
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أعلنت السفارة الأمريكية لدى تل أبيب، أن أول بطولة لألعاب "السلام" الإلكترونية ستقام في إسرائيل في يناير/كانون الأول المقبل.
ونقل
موقع "I24"، عن السفير الأمريكي توم نيدس، قوله إنه "تعد هذه البطولة هي الأولى من نوعها وواحدة من العديد من الأنشطة الثقافية المشتركة التي يتم تنظيمها للتواصل مع شباب المنطقة وخاصة بعد اتفاقيات إبراهيم".
وأضاف: "كلما زاد فهم الناس لبعضهم البعض، أصبح حل المشكلات أسهل، خاصة بين الشباب".
وذكر الموقع أن منظمي البطولة أعلنوا عن خطط لإدراج ما يصل إلى 10 دول في ألعاب السلام الإلكترونية بتكلفة إنتاج تبلغ 1.5 مليون دولار، على أمل توسيع المنافسة وتنميتها في السنوات المقبلة.
وسيتم توزيع جوائز بقيمة 82 ألف دولار على الفائزين، المتنافسين إما بشكل فردي أو كفرق، مع فتح الإمكانية أمام جذب عروض رعاية جماعية.
وسيشارك في البطولة التي ستقام العاصمة تل أبيب، لاعبون من إسرائيل
والولايات المتحدة ومن جميع أنحاء الشرق الأوسط.
يشار إلى أن الرياضات الإلكترونية تعد ظاهرة عالمية متنامية تجذب جمهورا يصل إلى 400 مليون في جميع أنحاء العالم.