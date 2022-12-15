https://sputnikarabic.ae/20221215/أمريكا-منزعجة-للغاية-من-حبس-رئيس-بلدية-إسطنبول--1071243365.html
أمريكا "منزعجة للغاية" من حبس رئيس بلدية إسطنبول
أمريكا "منزعجة للغاية" من حبس رئيس بلدية إسطنبول
عبرت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، عن انزعاجها وخيبة أملها الشديدة بعد منع رئيس بلدية إسطنبول وهو شخصية معارضة رئيسية في تركيا من ممارسة السياسة، قبل... 15.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-15T19:05+0000
2022-12-15T19:05+0000
2022-12-15T19:05+0000
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وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: "الولايات المتحدة منزعجة ومحبطة للغاية بسبب حكم محكمة تركية ضد رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، بالسجن عامين وسبعة أشهر ومنعه من النشاط السياسي".وأضاف المسؤول الأمريكي: "نحث الحكومة على وقف الملاحقات القضائية بموجب قوانين الإهانة الجنائية واحترام الحقوق والحريات لجميع المواطنين الأتراك، بضمان بيئة منفتحة للنقاش العام"، بحسب "فرانس برس".ويوم الأربعاء الماضي، أصدرت محكمة تركية حكما بالسجن، على رئيس بلدية إسطنبول لأكثر من عامين بتهمة إهانة أعضاء العليا للانتخابات.وكان إمام أوغلو البالغ من العمر 52 عاماً ألحق هزيمة بحزب أردوغان في عام 2019 عبر فوزه برئاسة بلدية إسطنبول التي ترأسها حزب العدالة والتنمية الحاكم لمدة ربع قرن.وألغت الحكومة انتخاب إمام أوغلو، إلا أنه عاد وفاز بفارق كبير في انتخابات أخرى أجريت بعد نحو ثلاثة أشهر.
https://sputnikarabic.ae/20221209/الخارجية-الأمريكية-تؤكد-زيارة-مسؤول-من-إدارة-بايدن-اسطنبول-للقاء-محاورين-روس-1071033932.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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اسطنبول, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار تركيا اليوم, أخبار العالم الآن
اسطنبول, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار تركيا اليوم, أخبار العالم الآن
أمريكا "منزعجة للغاية" من حبس رئيس بلدية إسطنبول
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عبرت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، عن انزعاجها وخيبة أملها الشديدة بعد منع رئيس بلدية إسطنبول وهو شخصية معارضة رئيسية في تركيا من ممارسة السياسة، قبل الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: "الولايات المتحدة منزعجة ومحبطة للغاية بسبب حكم محكمة تركية ضد رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، بالسجن عامين وسبعة أشهر ومنعه من النشاط السياسي".
وأضاف المسؤول الأمريكي: "نحث الحكومة على وقف الملاحقات القضائية بموجب قوانين الإهانة الجنائية واحترام الحقوق والحريات لجميع المواطنين الأتراك، بضمان بيئة منفتحة للنقاش العام"، بحسب "فرانس برس".
ويوم الأربعاء الماضي، أصدرت محكمة تركية حكما بالسجن
، على رئيس بلدية إسطنبول لأكثر من عامين بتهمة إهانة أعضاء العليا للانتخابات.
وكان إمام أوغلو البالغ من العمر 52 عاماً ألحق هزيمة بحزب أردوغان في عام 2019 عبر فوزه برئاسة بلدية إسطنبول التي ترأسها حزب العدالة والتنمية الحاكم لمدة ربع قرن.
وألغت الحكومة انتخاب إمام أوغلو، إلا أنه عاد وفاز بفارق كبير في انتخابات أخرى أجريت بعد نحو ثلاثة أشهر.