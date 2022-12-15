أم التوائم الـ 9 تعود إلى مالي بعدما أنجبت أطفالها في المغرب
© AFP 2022 / -حليمة سيسيه سيدة مالي التي أنجبت 9 توائم
© AFP 2022 / -
وصلت السيدة التي أنجبت 9 توائم في المغرب خلال العام الماضي إلى وطنها مالي مع أبنائها.
وعادت السيدة التي تدعى حليمة سيسيه إلى باماكو، الثلاثاء الماضي، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس"، التي أشارت إلى أن جميع أبنائها يتمتعون بصحة جيدة.
A Malian mother who gave birth to nine babies in Morocco last year returned home on Tuesday with her infants.#Nonuplets #GuinnessWorldRecord #HalimaCissé https://t.co/QY2BgpAmVL pic.twitter.com/RXmg8MQuie— faceofmalawi (@faceofmalawi1) December 15, 2022
وأنجبت سيسيه، 9 توائم بينهم 5 بنات و4 أولاد في مايو/ أيار 2021.
وقالت وزيرة الصحة في مالي ديميناتو سانغاريه، إنها تشعر بارتياح لرؤية سيسيه وأبنائها.
Halima Cissé, a mother of nonuplets, has finally returned to Mali with her children after spending the first 19 months of their lives in Morroco for specialist care.https://t.co/egFo4g1adM— PhilSTAR L!fe (@philstarlife) December 14, 2022
وتبلغ حليمة سيسيه 25 عاما وترجع أصولها إلى مدينة تمبكتو المالية، لكنه تم نقلها في مارس/ آذار الماضي إلى الدار البيضاء للحصول على رعاية طبية لتجنب المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها نتيجة هذا النوع من الحمل المتعدد.
وكان الأطباء يشعرون بالقلق على صحتها بسبب حملها غير العادي، لكنها استطاعت أن تكمل الحمل وتنجب الأطفال التسعة بصحة جيدة.