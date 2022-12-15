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https://sputnikarabic.ae/20221215/أم-التوائم-الـ-9-تعود-إلى-مالي-بعدما-أنجبت-أطفالها-في-المغرب-1071218182.html
أم التوائم الـ 9 تعود إلى مالي بعدما أنجبت أطفالها في المغرب
أم التوائم الـ 9 تعود إلى مالي بعدما أنجبت أطفالها في المغرب
وصلت السيدة التي أنجبت 9 توائم في المغرب خلال العام الماضي إلى وطنها مالي مع أبنائها. 15.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-15T08:33+0000
2022-12-15T08:33+0000
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وعادت السيدة التي تدعى حليمة سيسيه إلى باماكو، الثلاثاء الماضي، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس"، التي أشارت إلى أن جميع أبنائها يتمتعون بصحة جيدة.وأنجبت سيسيه، 9 توائم بينهم 5 بنات و4 أولاد في مايو/ أيار 2021.وقالت وزيرة الصحة في مالي ديميناتو سانغاريه، إنها تشعر بارتياح لرؤية سيسيه وأبنائها.وتبلغ حليمة سيسيه 25 عاما وترجع أصولها إلى مدينة تمبكتو المالية، لكنه تم نقلها في مارس/ آذار الماضي إلى الدار البيضاء للحصول على رعاية طبية لتجنب المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها نتيجة هذا النوع من الحمل المتعدد.وكان الأطباء يشعرون بالقلق على صحتها بسبب حملها غير العادي، لكنها استطاعت أن تكمل الحمل وتنجب الأطفال التسعة بصحة جيدة.
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منوعات, مجتمع, أخبار مالي, أخبار المغرب اليوم
منوعات, مجتمع, أخبار مالي, أخبار المغرب اليوم

أم التوائم الـ 9 تعود إلى مالي بعدما أنجبت أطفالها في المغرب

08:33 GMT 15.12.2022
© AFP 2022 / -حليمة سيسيه سيدة مالي التي أنجبت 9 توائم
حليمة سيسيه سيدة مالي التي أنجبت 9 توائم - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2022
© AFP 2022 / -
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وصلت السيدة التي أنجبت 9 توائم في المغرب خلال العام الماضي إلى وطنها مالي مع أبنائها.
وعادت السيدة التي تدعى حليمة سيسيه إلى باماكو، الثلاثاء الماضي، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس"، التي أشارت إلى أن جميع أبنائها يتمتعون بصحة جيدة.
وأنجبت سيسيه، 9 توائم بينهم 5 بنات و4 أولاد في مايو/ أيار 2021.
وقالت وزيرة الصحة في مالي ديميناتو سانغاريه، إنها تشعر بارتياح لرؤية سيسيه وأبنائها.
وتبلغ حليمة سيسيه 25 عاما وترجع أصولها إلى مدينة تمبكتو المالية، لكنه تم نقلها في مارس/ آذار الماضي إلى الدار البيضاء للحصول على رعاية طبية لتجنب المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها نتيجة هذا النوع من الحمل المتعدد.
وكان الأطباء يشعرون بالقلق على صحتها بسبب حملها غير العادي، لكنها استطاعت أن تكمل الحمل وتنجب الأطفال التسعة بصحة جيدة.
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