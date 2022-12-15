https://sputnikarabic.ae/20221215/أول-تعليق-من-ملك-المغرب-عقب-خسارة-أسود-الأطلس-أمام-فرنسا-في-كأس-العالم-قطر-2022-1071221714.html

أول تعليق من ملك المغرب عقب خسارة "أسود الأطلس" أمام فرنسا في كأس العالم "قطر 2022"

أول تعليق من ملك المغرب عقب خسارة "أسود الأطلس" أمام فرنسا في كأس العالم "قطر 2022"

أشاد العاهل المغربي الملك محمد السادس، "بما قدمه منتخب بلاده من إنجازات متميزة خلال كأس العالم قطر 2022، عقب مباراة نصف النهائي التي خسر فيها المنتخب المغربي... 15.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-15T09:50+0000

2022-12-15T09:50+0000

2022-12-15T09:50+0000

بطولة كأس العالم 2022

أخبار المغرب اليوم

أخبار فرنسا

منوعات

رياضة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101977/29/1019772942_0:0:3504:1972_1920x0_80_0_0_aea4be4f11856661fbc8ba770e94ed1c.jpg

وأفادت وكالة الأنباء المغربية، بأن "الملك محمد السادس أشاد، خلال اتصال هاتفي مع مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي، "باللاعبين وجميع أعضاء الفريق، لما قدموه من إنجازات متميزة خلال كأس العالم، ومتمنيا لهم كامل النجاج في اللقاءات المقبلة".ونوه العاهل المغربي، بـ"أداء الركراكي الذي استطاع بعد شهور قليلة فقط من توليه قيادة المنتخب من تكوين فريق من اللاعبين يتمتع بالتماسك والروح القتالية، بما مكنه من تسجيل حضور متميز في البطولة، وتشريف الشعب المغربي".وقضى منتخب فرنسا على آمال نظيره المغربي في العبور لنهائي كأس العالم 2022 بعد فوزه على "أسود الأطلس" بهدفين دون رد مساء أمس الأربعاء.وأحرز ثيو هيرنانديز الهدف الأول من المباراة في الدقيقة الخامسة، قبل أن يحرز راندال كولو مواني الهدف الثاني لمنتخب "الديوك" في الدقيقة الـ 79.وبفوزه على منتخب المغرب، ضمن المنتخب الفرنسي بطاقة المرور لنهائي المونديال، ليلتقي منتخب الأرجنتين يوم الأحد المقبل، فيما يواجه منتخب المغرب نظيره الكرواتي يوم السبت القادم في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث.يشار إلى أن المباراة النهائية ستقام يوم الأحد الموافق 18 ديسمبر الجاري في الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش ليسدل الستار على أول مونديال يقام في العالم العربي "قطر 2022".

https://sputnikarabic.ae/20221214/فرنسا-تقضي-على-آمال-المغرب-وتصعد-لنهائي-المونديال--1071209981.html

أخبار المغرب اليوم

أخبار فرنسا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار المغرب اليوم, أخبار فرنسا , منوعات, رياضة