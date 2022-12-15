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Мужчины фотографируется у знака ЧМ-2022 по футболу в Катаре - سبوتنيك عربي, 1920
بطولة كأس العالم 2022
تستضيف قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان. فرنسا هي حاملة اللقب، بعد فوزها على كرواتيا 4–2 في كأس العالم 2018 في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221215/أول-تعليق-من-ملك-المغرب-عقب-خسارة-أسود-الأطلس-أمام-فرنسا-في-كأس-العالم-قطر-2022-1071221714.html
أول تعليق من ملك المغرب عقب خسارة "أسود الأطلس" أمام فرنسا في كأس العالم "قطر 2022"
أول تعليق من ملك المغرب عقب خسارة "أسود الأطلس" أمام فرنسا في كأس العالم "قطر 2022"
أشاد العاهل المغربي الملك محمد السادس، "بما قدمه منتخب بلاده من إنجازات متميزة خلال كأس العالم قطر 2022، عقب مباراة نصف النهائي التي خسر فيها المنتخب المغربي... 15.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-15T09:50+0000
2022-12-15T09:50+0000
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وأفادت وكالة الأنباء المغربية، بأن "الملك محمد السادس أشاد، خلال اتصال هاتفي مع مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي، "باللاعبين وجميع أعضاء الفريق، لما قدموه من إنجازات متميزة خلال كأس العالم، ومتمنيا لهم كامل النجاج في اللقاءات المقبلة".ونوه العاهل المغربي، بـ"أداء الركراكي الذي استطاع بعد شهور قليلة فقط من توليه قيادة المنتخب من تكوين فريق من اللاعبين يتمتع بالتماسك والروح القتالية، بما مكنه من تسجيل حضور متميز في البطولة، وتشريف الشعب المغربي".وقضى منتخب فرنسا على آمال نظيره المغربي في العبور لنهائي كأس العالم 2022 بعد فوزه على "أسود الأطلس" بهدفين دون رد مساء أمس الأربعاء.وأحرز ثيو هيرنانديز الهدف الأول من المباراة في الدقيقة الخامسة، قبل أن يحرز راندال كولو مواني الهدف الثاني لمنتخب "الديوك" في الدقيقة الـ 79.وبفوزه على منتخب المغرب، ضمن المنتخب الفرنسي بطاقة المرور لنهائي المونديال، ليلتقي منتخب الأرجنتين يوم الأحد المقبل، فيما يواجه منتخب المغرب نظيره الكرواتي يوم السبت القادم في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث.يشار إلى أن المباراة النهائية ستقام يوم الأحد الموافق 18 ديسمبر الجاري في الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش ليسدل الستار على أول مونديال يقام في العالم العربي "قطر 2022".
https://sputnikarabic.ae/20221214/فرنسا-تقضي-على-آمال-المغرب-وتصعد-لنهائي-المونديال--1071209981.html
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أخبار المغرب اليوم, أخبار فرنسا , منوعات, رياضة
أخبار المغرب اليوم, أخبار فرنسا , منوعات, رياضة

أول تعليق من ملك المغرب عقب خسارة "أسود الأطلس" أمام فرنسا في كأس العالم "قطر 2022"

09:50 GMT 15.12.2022
© AFP 2022العاهل المغربي محمد السادس
العاهل المغربي محمد السادس - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2022
© AFP 2022
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أشاد العاهل المغربي الملك محمد السادس، "بما قدمه منتخب بلاده من إنجازات متميزة خلال كأس العالم قطر 2022، عقب مباراة نصف النهائي التي خسر فيها المنتخب المغربي أمام نظيره الفرنسي بهدفين دون رد.
وأفادت وكالة الأنباء المغربية، بأن "الملك محمد السادس أشاد، خلال اتصال هاتفي مع مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي، "باللاعبين وجميع أعضاء الفريق، لما قدموه من إنجازات متميزة خلال كأس العالم، ومتمنيا لهم كامل النجاج في اللقاءات المقبلة".
منتخب المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2022
فرنسا تقضي على آمال المغرب وتصعد لنهائي المونديال
أمس, 21:03 GMT
ونوه العاهل المغربي، بـ"أداء الركراكي الذي استطاع بعد شهور قليلة فقط من توليه قيادة المنتخب من تكوين فريق من اللاعبين يتمتع بالتماسك والروح القتالية، بما مكنه من تسجيل حضور متميز في البطولة، وتشريف الشعب المغربي".
وقضى منتخب فرنسا على آمال نظيره المغربي في العبور لنهائي كأس العالم 2022 بعد فوزه على "أسود الأطلس" بهدفين دون رد مساء أمس الأربعاء.
وأحرز ثيو هيرنانديز الهدف الأول من المباراة في الدقيقة الخامسة، قبل أن يحرز راندال كولو مواني الهدف الثاني لمنتخب "الديوك" في الدقيقة الـ 79.
وبفوزه على منتخب المغرب، ضمن المنتخب الفرنسي بطاقة المرور لنهائي المونديال، ليلتقي منتخب الأرجنتين يوم الأحد المقبل، فيما يواجه منتخب المغرب نظيره الكرواتي يوم السبت القادم في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث.
يشار إلى أن المباراة النهائية ستقام يوم الأحد الموافق 18 ديسمبر الجاري في الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش ليسدل الستار على أول مونديال يقام في العالم العربي "قطر 2022".
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