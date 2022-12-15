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https://sputnikarabic.ae/20221215/أول-رحلة-تجريبية-للطائرة-المسيرة-التركية-الجديدة-بيرقدار-كيزيليما-فيديو-1071215044.html
أول رحلة تجريبية للطائرة المسيرة التركية الجديدة "بيرقدار كيزيليما"... فيديو
أول رحلة تجريبية للطائرة المسيرة التركية الجديدة "بيرقدار كيزيليما"... فيديو
تمت أول رحلة للطائرة العسكرية المسيرة "بيرقدار كيزيليما"، ونشرت لقطات الرحلة الشركة المصنعة "بايكار". 15.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-15T06:50+0000
2022-12-15T06:53+0000
أخبار تركيا اليوم
رصد عسكري
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تصل سرعة الطائرة المسيرة الجديدة إلى 630 كم في الساعة والصعود إلى ارتفاع يصل إلى 11 كم. مدة الرحلة حوالي خمس ساعات.وبحسب مصادر مفتوحة، تم تطوير الطائرة أيضا كطائرة تتمركز على متن حاملة طائرات. وهي مجهزة بمحرك نفاث وتكنولوجيا التخفي. يبلغ الحد الأقصى للوزن عند الإقلاع 6000 كغ، منها 1500 كغ حمولة.إذا تمت ترجمة الجزء الأول (بيرقدار) من التركية على أنه "حاملة الراية"، وهو اسم مناسب تمامًا لطائرة قتالية مسيرة، فإن الجزء الثاني من اسم الطائرة الجديدة (كيزيليما) ليس واضحًا تمامًا ويعني "تفاحة حمراء".
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أخبار تركيا اليوم, رصد عسكري
أخبار تركيا اليوم, رصد عسكري

أول رحلة تجريبية للطائرة المسيرة التركية الجديدة "بيرقدار كيزيليما"... فيديو

06:50 GMT 15.12.2022 (تم التحديث: 06:53 GMT 15.12.2022)
© AFP 2022 / BIROL BEBEKالطائرة المسيرة التركية بيرقدار تي بي 2
الطائرة المسيرة التركية بيرقدار تي بي 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2022
© AFP 2022 / BIROL BEBEK
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تمت أول رحلة للطائرة العسكرية المسيرة "بيرقدار كيزيليما"، ونشرت لقطات الرحلة الشركة المصنعة "بايكار".
تصل سرعة الطائرة المسيرة الجديدة إلى 630 كم في الساعة والصعود إلى ارتفاع يصل إلى 11 كم. مدة الرحلة حوالي خمس ساعات.
وبحسب مصادر مفتوحة، تم تطوير الطائرة أيضا كطائرة تتمركز على متن حاملة طائرات. وهي مجهزة بمحرك نفاث وتكنولوجيا التخفي. يبلغ الحد الأقصى للوزن عند الإقلاع 6000 كغ، منها 1500 كغ حمولة.
إذا تمت ترجمة الجزء الأول (بيرقدار) من التركية على أنه "حاملة الراية"، وهو اسم مناسب تمامًا لطائرة قتالية مسيرة، فإن الجزء الثاني من اسم الطائرة الجديدة (كيزيليما) ليس واضحًا تمامًا ويعني "تفاحة حمراء".
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