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https://sputnikarabic.ae/20221215/أول-مركبة-فضاء-عربية-تتجه-إلى-القمر-ما-هي-خصائص-ومهام-المستكشف-راشد-1071224135.html
أول مركبة فضاء عربية تتجه إلى القمر... ما هي خصائص ومهام "المستكشف راشد"؟
أول مركبة فضاء عربية تتجه إلى القمر... ما هي خصائص ومهام "المستكشف راشد"؟
قال محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات، حاكم دبي، يوم الأربعاء (13 ديسمبر/ كانون الأول)، إن "المستكشف راشد" أصبح على بعد 440 كم من سطح الأرض، مشيرا إلى أنه... 15.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-15T10:34+0000
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جاء ذلك بعدما نجحت الإمارات في إطلاق "المستكشف راشد"، الذي أصبح أول مركبة فضاء عربية يتم إرسالها إلى سطح القمر، يوم الأحد الـ 11 من ديسمبر، في رحلة تستغرق 5 أشهر.
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

أول مركبة فضاء عربية تتجه إلى القمر... ما هي خصائص ومهام "المستكشف راشد"؟

10:34 GMT 15.12.2022
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قال محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات، حاكم دبي، يوم الأربعاء (13 ديسمبر/ كانون الأول)، إن "المستكشف راشد" أصبح على بعد 440 كم من سطح الأرض، مشيرا إلى أنه بدأ دخول مدار القمر".
جاء ذلك بعدما نجحت الإمارات في إطلاق "المستكشف راشد"، الذي أصبح أول مركبة فضاء عربية يتم إرسالها إلى سطح القمر، يوم الأحد الـ 11 من ديسمبر، في رحلة تستغرق 5 أشهر.
أول مركبة فضاء عربية تتجه إلى القمر... ما هي خصائص ومهام المستكشف راشد؟ - سبوتنيك عربي
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