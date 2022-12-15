https://sputnikarabic.ae/20221215/إعلام-الرئيس-الصيني-يعزز-العلاقات-التجارية-مع-روسيا-وراء-المشاهد-الدبلوماسية--1071211922.html

إعلام: الرئيس الصيني يعزز العلاقات التجارية مع روسيا وراء المشاهد الدبلوماسية

إعلام: الرئيس الصيني يعزز العلاقات التجارية مع روسيا وراء المشاهد الدبلوماسية

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية نقلا عن مستشاري السياسة الصينيين أن الرئيس الصيني شي جين بينغ يعمق العلاقات الاقتصادية مع روسيا على الرغم من مظهر خلق... 15.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-15T00:24+0000

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روسيا

الصين

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واشنطن - سبوتنيك. وقال التقرير يوم الأربعاء إن شي أصدر مؤخرا تعليمات لحكومته بتعميق العلاقات الاقتصادية مع روسيا، التي لعبت دورا حاسما لموسكو وسط الضغوط الاقتصادية الغربية منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.وأضاف التقرير أن تعزيز العلاقات الاقتصادية مع روسيا يشمل زيادة الواردات الصينية من النفط والغاز والسلع الزراعية الروسية، فضلا عن المزيد من شراكات الطاقة المشتركة في القطب الشمالي والمزيد من الاستثمارات في البنية التحتية الروسية.وقال رئيس دائرة الجمارك الفيدرالية الروسية، فلاديمير بولافين، في نوفمبر إن تجارة البلاد مع الصين يمكن أن تنمو بنسبة 27٪ لتصل إلى 160 مليار دولار في عام 2022.وبلغ حجم التجارة الروسية الصينية 100 مليار دولار في عام 2018. وفي 4 فبراير، قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن شي حدد هدفا جديدا يتمثل في دوران التجارة بقيمة 250 مليار دولار بحلول عام 2024 في اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مما يزيد من الهدف السابق البالغ 200 مليار دولار الذي وافق عليه الزعيمان.

https://sputnikarabic.ae/20221212/خبير-روسيا-قد-تزود-الصين-بالغاز-بعد-توقف-أوزبكستان-عن-التصدير-1071113758.html

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