عربي
https://sputnikarabic.ae/20221215/إعلام-الرئيس-الصيني-يعزز-العلاقات-التجارية-مع-روسيا-وراء-المشاهد-الدبلوماسية--1071211922.html
إعلام: الرئيس الصيني يعزز العلاقات التجارية مع روسيا وراء المشاهد الدبلوماسية
إعلام: الرئيس الصيني يعزز العلاقات التجارية مع روسيا وراء المشاهد الدبلوماسية
ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية نقلا عن مستشاري السياسة الصينيين أن الرئيس الصيني شي جين بينغ يعمق العلاقات الاقتصادية مع روسيا على الرغم من مظهر خلق... 15.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-15T00:24+0000
2022-12-15T00:24+0000
روسيا
الصين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/04/1057894310_0:0:3303:1859_1920x0_80_0_0_d5e84a5b5b47412faa11608e6e8f7c02.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وقال التقرير يوم الأربعاء إن شي أصدر مؤخرا تعليمات لحكومته بتعميق العلاقات الاقتصادية مع روسيا، التي لعبت دورا حاسما لموسكو وسط الضغوط الاقتصادية الغربية منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.وأضاف التقرير أن تعزيز العلاقات الاقتصادية مع روسيا يشمل زيادة الواردات الصينية من النفط والغاز والسلع الزراعية الروسية، فضلا عن المزيد من شراكات الطاقة المشتركة في القطب الشمالي والمزيد من الاستثمارات في البنية التحتية الروسية.وقال رئيس دائرة الجمارك الفيدرالية الروسية، فلاديمير بولافين، في نوفمبر إن تجارة البلاد مع الصين يمكن أن تنمو بنسبة 27٪ لتصل إلى 160 مليار دولار في عام 2022.وبلغ حجم التجارة الروسية الصينية 100 مليار دولار في عام 2018. وفي 4 فبراير، قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن شي حدد هدفا جديدا يتمثل في دوران التجارة بقيمة 250 مليار دولار بحلول عام 2024 في اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مما يزيد من الهدف السابق البالغ 200 مليار دولار الذي وافق عليه الزعيمان.
https://sputnikarabic.ae/20221212/خبير-روسيا-قد-تزود-الصين-بالغاز-بعد-توقف-أوزبكستان-عن-التصدير-1071113758.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/04/1057894310_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_539b8e9fa3ed3cbd74c3f5efce474c54.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, الصين
روسيا, الصين

إعلام: الرئيس الصيني يعزز العلاقات التجارية مع روسيا وراء المشاهد الدبلوماسية

00:24 GMT 15.12.2022
© Sputnik . Alexei Druzhinin / الانتقال إلى بنك الصورلقاء رئيس روسيا فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ في بكين، الصين 4 فبراير 2022
لقاء رئيس روسيا فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ في بكين، الصين 4 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2022
© Sputnik . Alexei Druzhinin
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية نقلا عن مستشاري السياسة الصينيين أن الرئيس الصيني شي جين بينغ يعمق العلاقات الاقتصادية مع روسيا على الرغم من مظهر خلق مسافة دبلوماسية بين بكين وموسكو.
واشنطن - سبوتنيك. وقال التقرير يوم الأربعاء إن شي أصدر مؤخرا تعليمات لحكومته بتعميق العلاقات الاقتصادية مع روسيا، التي لعبت دورا حاسما لموسكو وسط الضغوط الاقتصادية الغربية منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
علم روسيا و الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2022
خبير: روسيا قد تزود الصين بالغاز بعد توقف أوزبكستان عن التصدير
12 ديسمبر, 09:54 GMT
وأضاف التقرير أن تعزيز العلاقات الاقتصادية مع روسيا يشمل زيادة الواردات الصينية من النفط والغاز والسلع الزراعية الروسية، فضلا عن المزيد من شراكات الطاقة المشتركة في القطب الشمالي والمزيد من الاستثمارات في البنية التحتية الروسية.
وقال رئيس دائرة الجمارك الفيدرالية الروسية، فلاديمير بولافين، في نوفمبر إن تجارة البلاد مع الصين يمكن أن تنمو بنسبة 27٪ لتصل إلى 160 مليار دولار في عام 2022.
وبلغ حجم التجارة الروسية الصينية 100 مليار دولار في عام 2018. وفي 4 فبراير، قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن شي حدد هدفا جديدا يتمثل في دوران التجارة بقيمة 250 مليار دولار بحلول عام 2024 في اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مما يزيد من الهدف السابق البالغ 200 مليار دولار الذي وافق عليه الزعيمان.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие войск специального назначения ВС РФ в ходе боевой операции на Харьковском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 10:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала