https://sputnikarabic.ae/20221215/إعلام-الولايات-المتحدة-تخطط-لتزويد-كييف-بمعدات-لصنع-قنابل-ذكية-1071212892.html
إعلام: الولايات المتحدة تخطط لتزويد كييف بمعدات لصنع "قنابل ذكية"
إعلام: الولايات المتحدة تخطط لتزويد كييف بمعدات لصنع "قنابل ذكية"
يخطط البيت الأبيض لتزويد أوكرانيا بمعدات تحول ذخائر الطائرات غير الموجهة إلى "قنابل ذكية"، حسبما نقلت صحيفة واشنطن بوست، عن مسؤولين أمريكيين كبار. 15.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-15T04:34+0000
2022-12-15T04:34+0000
2022-12-15T04:34+0000
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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تخطط إدارة [الرئيس جو] بايدن لإرسال معدات متطورة إلى أوكرانيا تحول ذخائر الطائرات غير الموجهة إلى قنابل ذكية يمكنها ضرب المواقع العسكرية الروسية بدرجة عالية من الدقة. وبحسب الصحيفة، فإنها تشمل أجهزة تحديد المواقع العالمية ويمكن ربطها بأنواع مختلفة من الأسلحة.من غير الواضح ما إذا كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد وافق على نقل المعدات إلى أوكرانيا. كما لم تذكر مصادر مطلعة ما هي أنواع الأسلحة التي سيتم استخدامها.وفي وقت سابق، أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، متحدثا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا، إلى أن الدول الغربية التي تدعم نظام كييف أصبحت أطرافا في الصراع. كما أشار إلى أن أي شحنات تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
إعلام: الولايات المتحدة تخطط لتزويد كييف بمعدات لصنع "قنابل ذكية"
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يخطط البيت الأبيض لتزويد أوكرانيا بمعدات تحول ذخائر الطائرات غير الموجهة إلى "قنابل ذكية"، حسبما نقلت صحيفة واشنطن بوست، عن مسؤولين أمريكيين كبار.
تخطط إدارة [الرئيس جو] بايدن لإرسال معدات متطورة إلى أوكرانيا
تحول ذخائر الطائرات غير الموجهة إلى قنابل ذكية يمكنها ضرب المواقع العسكرية الروسية بدرجة عالية من الدقة. وبحسب الصحيفة، فإنها تشمل أجهزة تحديد المواقع العالمية ويمكن ربطها بأنواع مختلفة من الأسلحة.
من غير الواضح ما إذا كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد وافق على نقل المعدات إلى أوكرانيا. كما لم تذكر مصادر مطلعة ما هي أنواع الأسلحة التي سيتم استخدامها.
وفي وقت سابق، أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، متحدثا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا، إلى أن الدول الغربية التي تدعم نظام كييف أصبحت أطرافا في الصراع. كما أشار إلى أن أي شحنات تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.