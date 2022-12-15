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https://sputnikarabic.ae/20221215/إعلام-الولايات-المتحدة-تخطط-لتزويد-كييف-بمعدات-لصنع-قنابل-ذكية-1071212892.html
إعلام: الولايات المتحدة تخطط لتزويد كييف بمعدات لصنع "قنابل ذكية"
إعلام: الولايات المتحدة تخطط لتزويد كييف بمعدات لصنع "قنابل ذكية"
يخطط البيت الأبيض لتزويد أوكرانيا بمعدات تحول ذخائر الطائرات غير الموجهة إلى "قنابل ذكية"، حسبما نقلت صحيفة واشنطن بوست، عن مسؤولين أمريكيين كبار. 15.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-15T04:34+0000
2022-12-15T04:34+0000
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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تخطط إدارة [الرئيس جو] بايدن لإرسال معدات متطورة إلى أوكرانيا تحول ذخائر الطائرات غير الموجهة إلى قنابل ذكية يمكنها ضرب المواقع العسكرية الروسية بدرجة عالية من الدقة. وبحسب الصحيفة، فإنها تشمل أجهزة تحديد المواقع العالمية ويمكن ربطها بأنواع مختلفة من الأسلحة.من غير الواضح ما إذا كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد وافق على نقل المعدات إلى أوكرانيا. كما لم تذكر مصادر مطلعة ما هي أنواع الأسلحة التي سيتم استخدامها.وفي وقت سابق، أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، متحدثا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا، إلى أن الدول الغربية التي تدعم نظام كييف أصبحت أطرافا في الصراع. كما أشار إلى أن أي شحنات تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
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أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية

إعلام: الولايات المتحدة تخطط لتزويد كييف بمعدات لصنع "قنابل ذكية"

04:34 GMT 15.12.2022
© Sputnik . Basil Shartouhمسلحو "أجناد القوقاز" يتبخرون من جبهات سوريا نحو جبهات أوكرانيا
مسلحو أجناد القوقاز يتبخرون من جبهات سوريا نحو جبهات أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2022
© Sputnik . Basil Shartouh
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يخطط البيت الأبيض لتزويد أوكرانيا بمعدات تحول ذخائر الطائرات غير الموجهة إلى "قنابل ذكية"، حسبما نقلت صحيفة واشنطن بوست، عن مسؤولين أمريكيين كبار.
تخطط إدارة [الرئيس جو] بايدن لإرسال معدات متطورة إلى أوكرانيا تحول ذخائر الطائرات غير الموجهة إلى قنابل ذكية يمكنها ضرب المواقع العسكرية الروسية بدرجة عالية من الدقة. وبحسب الصحيفة، فإنها تشمل أجهزة تحديد المواقع العالمية ويمكن ربطها بأنواع مختلفة من الأسلحة.
من غير الواضح ما إذا كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد وافق على نقل المعدات إلى أوكرانيا. كما لم تذكر مصادر مطلعة ما هي أنواع الأسلحة التي سيتم استخدامها.
وفي وقت سابق، أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، متحدثا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا، إلى أن الدول الغربية التي تدعم نظام كييف أصبحت أطرافا في الصراع. كما أشار إلى أن أي شحنات تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
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Военнослужащие войск специального назначения ВС РФ в ходе боевой операции на Харьковском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 10:58 GMT
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