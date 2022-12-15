https://sputnikarabic.ae/20221215/إقالة-مدرب-البرتغال-بعد-الفشل-في-المونديال-ومورينيو-أبرز-المرشحين-1071244983.html
إقالة مدرب البرتغال بعد الفشل في المونديال ومورينيو أبرز المرشحين
إقالة مدرب البرتغال بعد الفشل في المونديال ومورينيو أبرز المرشحين
أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، مساء اليوم الخميس، رحيل فرناندو سانتوس المدير الفني للمنتخب الأول، بعد الفشل في نهائيات كأس العالم 2022. 15.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-15T20:19+0000
2022-12-15T20:19+0000
2022-12-15T20:19+0000
بطولة كأس العالم 2022
رياضة
منتخب البرتغال الوطني
منوعات
مجتمع
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ونشر الحساب الرسمي للمنتخب البرتغالي، على تويتر، مقطع فيديو، وجه فيه الشكر إلى سانتوس، على الفترة التي قضاها كمدرب للمنتخب على مدار السنوات الثمانية الماضية.وقال حساب المنتخب البرتغالي لكرة القدم "تاريخ عظيم، شكرا لك يا سانتوس على كل شيء". وفي السياق ذاته، كشف تقرير صحفي، أن جوزيه مورينيو المدير الفني لروما، هو المرشح الأبرز لتولي المهمة الفنية لمنتخب البرتغال في الفترة المقبلة.وبحسب صحيفة "كوريري ديللو سبورت"، فإن مورينيو تعرض لضغوط من قبل العديد من الشخصيات البارزة في البرتغال لكي يحل محل سانتوس.لكن الصحيفة في نفس الوقت ذكرت أن "المحادثات بين مورينيو والاتحاد البرتغالي لم تبدأ حتى الآن".وودع المنتخب البرتغالي منافسات مونديال قطر 2022، من الدور ربع النهائي، بعدما خسر أمام المغرب بهدف دون رد.وكان المنتخب البرتغالي قد حصد لقب بطولة يورو 2016 تحت قيادة المدرب فرناندو سانتوس، بعد الفوز على فرنسا في المباراة النهائية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, منتخب البرتغال الوطني, منوعات, مجتمع
رياضة, منتخب البرتغال الوطني, منوعات, مجتمع
إقالة مدرب البرتغال بعد الفشل في المونديال ومورينيو أبرز المرشحين
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أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، مساء اليوم الخميس، رحيل فرناندو سانتوس المدير الفني للمنتخب الأول، بعد الفشل في نهائيات كأس العالم 2022.
ونشر الحساب الرسمي للمنتخب البرتغالي، على تويتر، مقطع فيديو، وجه فيه الشكر إلى سانتوس، على الفترة التي قضاها كمدرب للمنتخب على مدار السنوات الثمانية الماضية.
وقال حساب المنتخب البرتغالي لكرة القدم "تاريخ عظيم، شكرا لك يا سانتوس على كل شيء".
وفي السياق ذاته، كشف تقرير صحفي، أن جوزيه مورينيو
المدير الفني لروما، هو المرشح الأبرز لتولي المهمة الفنية لمنتخب البرتغال في الفترة المقبلة.
وبحسب صحيفة "كوريري ديللو سبورت"، فإن مورينيو تعرض لضغوط من قبل العديد من الشخصيات البارزة في البرتغال لكي يحل محل سانتوس.
لكن الصحيفة في نفس الوقت ذكرت أن "المحادثات بين مورينيو والاتحاد البرتغالي لم تبدأ حتى الآن".
وودع المنتخب البرتغالي
منافسات مونديال قطر 2022، من الدور ربع النهائي، بعدما خسر أمام المغرب بهدف دون رد.
وكان المنتخب البرتغالي قد حصد لقب بطولة يورو 2016 تحت قيادة المدرب فرناندو سانتوس، بعد الفوز على فرنسا في المباراة النهائية.