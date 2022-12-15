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Мужчины фотографируется у знака ЧМ-2022 по футболу в Катаре - سبوتنيك عربي, 1920
بطولة كأس العالم 2022
تستضيف قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان. فرنسا هي حاملة اللقب، بعد فوزها على كرواتيا 4–2 في كأس العالم 2018 في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221215/إقالة-مدرب-البرتغال-بعد-الفشل-في-المونديال-ومورينيو-أبرز-المرشحين-1071244983.html
إقالة مدرب البرتغال بعد الفشل في المونديال ومورينيو أبرز المرشحين
إقالة مدرب البرتغال بعد الفشل في المونديال ومورينيو أبرز المرشحين
أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، مساء اليوم الخميس، رحيل فرناندو سانتوس المدير الفني للمنتخب الأول، بعد الفشل في نهائيات كأس العالم 2022. 15.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-15T20:19+0000
2022-12-15T20:19+0000
بطولة كأس العالم 2022
رياضة
منتخب البرتغال الوطني
منوعات
مجتمع
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ونشر الحساب الرسمي للمنتخب البرتغالي، على تويتر، مقطع فيديو، وجه فيه الشكر إلى سانتوس، على الفترة التي قضاها كمدرب للمنتخب على مدار السنوات الثمانية الماضية.وقال حساب المنتخب البرتغالي لكرة القدم "تاريخ عظيم، شكرا لك يا سانتوس على كل شيء". وفي السياق ذاته، كشف تقرير صحفي، أن جوزيه مورينيو المدير الفني لروما، هو المرشح الأبرز لتولي المهمة الفنية لمنتخب البرتغال في الفترة المقبلة.وبحسب صحيفة "كوريري ديللو سبورت"، فإن مورينيو تعرض لضغوط من قبل العديد من الشخصيات البارزة في البرتغال لكي يحل محل سانتوس.لكن الصحيفة في نفس الوقت ذكرت أن "المحادثات بين مورينيو والاتحاد البرتغالي لم تبدأ حتى الآن".وودع المنتخب البرتغالي منافسات مونديال قطر 2022، من الدور ربع النهائي، بعدما خسر أمام المغرب بهدف دون رد.وكان المنتخب البرتغالي قد حصد لقب بطولة يورو 2016 تحت قيادة المدرب فرناندو سانتوس، بعد الفوز على فرنسا في المباراة النهائية.
https://sputnikarabic.ae/20221211/كان-حلمي-الأكبر-رونالدو-يعلق-على-خروج-البرتغال-من-كأس-العالم-1071091458.html
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رياضة, منتخب البرتغال الوطني, منوعات, مجتمع
رياضة, منتخب البرتغال الوطني, منوعات, مجتمع

إقالة مدرب البرتغال بعد الفشل في المونديال ومورينيو أبرز المرشحين

20:19 GMT 15.12.2022
© AP Photo / Pavel Golovkinكريستيانو رونالدو ولاعبي منتخب البرتغال يحتفلون بعد الفوز على سويسرا في دور الـ16 لكأس العالم لكرة القدم
كريستيانو رونالدو ولاعبي منتخب البرتغال يحتفلون بعد الفوز على سويسرا في دور الـ16 لكأس العالم لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2022
© AP Photo / Pavel Golovkin
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أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، مساء اليوم الخميس، رحيل فرناندو سانتوس المدير الفني للمنتخب الأول، بعد الفشل في نهائيات كأس العالم 2022.
ونشر الحساب الرسمي للمنتخب البرتغالي، على تويتر، مقطع فيديو، وجه فيه الشكر إلى سانتوس، على الفترة التي قضاها كمدرب للمنتخب على مدار السنوات الثمانية الماضية.
وقال حساب المنتخب البرتغالي لكرة القدم "تاريخ عظيم، شكرا لك يا سانتوس على كل شيء".
وفي السياق ذاته، كشف تقرير صحفي، أن جوزيه مورينيو المدير الفني لروما، هو المرشح الأبرز لتولي المهمة الفنية لمنتخب البرتغال في الفترة المقبلة.
كريستيانو رونالدو ولاعبي منتخب البرتغال يحتفلون بعد الفوز على سويسرا في دور الـ16 لكأس العالم لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2022
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وبحسب صحيفة "كوريري ديللو سبورت"، فإن مورينيو تعرض لضغوط من قبل العديد من الشخصيات البارزة في البرتغال لكي يحل محل سانتوس.
لكن الصحيفة في نفس الوقت ذكرت أن "المحادثات بين مورينيو والاتحاد البرتغالي لم تبدأ حتى الآن".
وودع المنتخب البرتغالي منافسات مونديال قطر 2022، من الدور ربع النهائي، بعدما خسر أمام المغرب بهدف دون رد.
وكان المنتخب البرتغالي قد حصد لقب بطولة يورو 2016 تحت قيادة المدرب فرناندو سانتوس، بعد الفوز على فرنسا في المباراة النهائية.
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