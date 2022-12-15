https://sputnikarabic.ae/20221215/إيفانوف-المشاورات-بين-موسكو-وواشنطن-بشأن-التأشيرات-وعمل-السفارات-ستتواصل-في-العام-الجديد-1071214689.html
إيفانوف: المشاورات بين موسكو وواشنطن بشأن التأشيرات وعمل السفارات ستتواصل في العام الجديد
إيفانوف: المشاورات بين موسكو وواشنطن بشأن التأشيرات وعمل السفارات ستتواصل في العام الجديد
صرح نائب وزير الخارجية الروسية يفغيني إيفانوف، بأن المشاورات بين روسيا والولايات المتحدة حول قضايا التأشيرات وعمل السفارات ستستمر في العام المقبل. 15.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-15T06:20+0000
2022-12-15T06:20+0000
2022-12-15T06:26+0000
روسيا
مناقشة
واشنطن
العلاقات
التأشيرات
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وقال إيفانوف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" اليوم الخميس "على حد علمي، المشاورات ستستمر. ليس هناك الكثير من التقدم حتى الآن، لكن المشاورات ستجرى في العام الجديد من خلال مديري الإدارات ذات الصلة. نحن نتحدث عن شروط بقاء البعثات الدبلوماسية وقضايا التأشيرات".هذا وعقدت في وقت سابق بمدينة إسطنبول التركية مشاورات روسية أمريكية بشأن تطبيع عمل السفارات وإزالة ما يثير القلق في العلاقات الثنائية. كما أشار نائب وزير خارجية روسيا سيرغي ريابكوف، إلى تسجيل بعض التقدم في القضايا الثانوية، ولكن لم يكن هناك تقدم بشأن موضوع التأشيرات وتناوب موظفي البعثات الدبلوماسية.وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية لـ"سبوتنيك" أن مسؤولا بارزا في إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، زار مدينة إسطنبول، للقاء مسؤولين روس، من أجل مناقشة مجموعة من القضايا الثنائية.
https://sputnikarabic.ae/20221212/الخارجية-الروسية-إسطنبول-منصة-مناسبة-للاتصالات-بين-موسكو-وواشنطن-1071108297.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, مناقشة, واشنطن, العلاقات, التأشيرات
روسيا, مناقشة, واشنطن, العلاقات, التأشيرات
إيفانوف: المشاورات بين موسكو وواشنطن بشأن التأشيرات وعمل السفارات ستتواصل في العام الجديد
06:20 GMT 15.12.2022 (تم التحديث: 06:26 GMT 15.12.2022) تابعنا عبر
صرح نائب وزير الخارجية الروسية يفغيني إيفانوف، بأن المشاورات بين روسيا والولايات المتحدة حول قضايا التأشيرات وعمل السفارات ستستمر في العام المقبل.
وقال إيفانوف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" اليوم الخميس "على حد علمي، المشاورات ستستمر. ليس هناك الكثير من التقدم حتى الآن، لكن المشاورات ستجرى في العام الجديد من خلال مديري الإدارات ذات الصلة. نحن نتحدث عن شروط بقاء البعثات الدبلوماسية وقضايا التأشيرات".
هذا وعقدت في وقت سابق بمدينة إسطنبول التركية مشاورات روسية أمريكية بشأن تطبيع عمل السفارات وإزالة ما يثير القلق في العلاقات الثنائية. كما أشار نائب وزير خارجية روسيا سيرغي ريابكوف، إلى تسجيل بعض التقدم في القضايا الثانوية، ولكن لم يكن هناك تقدم بشأن موضوع التأشيرات وتناوب موظفي البعثات الدبلوماسية.
وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية
لـ"سبوتنيك" أن مسؤولا بارزا في إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، زار مدينة إسطنبول، للقاء مسؤولين روس، من أجل مناقشة مجموعة من القضايا الثنائية.