https://sputnikarabic.ae/20221215/ارتفاع-حجم-صادرات-المنتجات-الطبية-اليابانية-إلى-روسيا-بنسبة-1157٪-في-نوفمبر-1071212236.html
ارتفاع حجم صادرات المنتجات الطبية اليابانية إلى روسيا بنسبة 115.7٪ في نوفمبر
ارتفاع حجم صادرات المنتجات الطبية اليابانية إلى روسيا بنسبة 115.7٪ في نوفمبر
أعلنت وزارة المالية اليابانية، اليوم الخميس، ارتفاع حجم صادرات المنتجات الطبية إلى روسيا بنسبة 115.7٪ في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي مقارنة بنفس الشهر في... 15.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-15T01:07+0000
2022-12-15T01:07+0000
2022-12-15T01:07+0000
أخبار اليابان
أخبار روسيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104200/71/1042007158_0:175:3021:1874_1920x0_80_0_0_53fc625c18c9e74b765fd8ad3ee2e47c.jpg
موسكو - سبوتنيك. وتشير بيانات وزارة المالية اليابانية إلى تراجع حجم صادرات أجهزة الكمبيوتر من اليابان إلى روسيا بنسبة 75٪، والمولدات - بنسبة 48٪، ومعدات الصوت والفيديو - بنسبة 76.3٪ في نوفمبر من العام الجاري.وقالت الوزارة أنها لم تستورد النفط الروسي في نوفمبر.
أخبار اليابان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104200/71/1042007158_146:0:2875:2047_1920x0_80_0_0_2a59d110f82953a43ffb5fd1d8eff52a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار اليابان, أخبار روسيا اليوم
أخبار اليابان, أخبار روسيا اليوم
ارتفاع حجم صادرات المنتجات الطبية اليابانية إلى روسيا بنسبة 115.7٪ في نوفمبر
تابعنا عبر
أعلنت وزارة المالية اليابانية، اليوم الخميس، ارتفاع حجم صادرات المنتجات الطبية إلى روسيا بنسبة 115.7٪ في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي مقارنة بنفس الشهر في عام 2021.
موسكو - سبوتنيك
. وتشير بيانات وزارة المالية اليابانية إلى تراجع حجم صادرات أجهزة الكمبيوتر من اليابان إلى روسيا بنسبة 75٪، والمولدات - بنسبة 48٪، ومعدات الصوت والفيديو - بنسبة 76.3٪ في نوفمبر من العام الجاري.
وقالت الوزارة أنها لم تستورد النفط الروسي في نوفمبر.