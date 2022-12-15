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https://sputnikarabic.ae/20221215/ارتفاع-حجم-صادرات-المنتجات-الطبية-اليابانية-إلى-روسيا-بنسبة-1157٪-في-نوفمبر-1071212236.html
ارتفاع حجم صادرات المنتجات الطبية اليابانية إلى روسيا بنسبة 115.7٪ في نوفمبر
ارتفاع حجم صادرات المنتجات الطبية اليابانية إلى روسيا بنسبة 115.7٪ في نوفمبر
أعلنت وزارة المالية اليابانية، اليوم الخميس، ارتفاع حجم صادرات المنتجات الطبية إلى روسيا بنسبة 115.7٪ في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي مقارنة بنفس الشهر في... 15.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-15T01:07+0000
2022-12-15T01:07+0000
أخبار اليابان
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موسكو - سبوتنيك. وتشير بيانات وزارة المالية اليابانية إلى تراجع حجم صادرات أجهزة الكمبيوتر من اليابان إلى روسيا بنسبة 75٪، والمولدات - بنسبة 48٪، ومعدات الصوت والفيديو - بنسبة 76.3٪ في نوفمبر من العام الجاري.وقالت الوزارة أنها لم تستورد النفط الروسي في نوفمبر.
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أخبار اليابان, أخبار روسيا اليوم
أخبار اليابان, أخبار روسيا اليوم

ارتفاع حجم صادرات المنتجات الطبية اليابانية إلى روسيا بنسبة 115.7٪ في نوفمبر

01:07 GMT 15.12.2022
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أعلنت وزارة المالية اليابانية، اليوم الخميس، ارتفاع حجم صادرات المنتجات الطبية إلى روسيا بنسبة 115.7٪ في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي مقارنة بنفس الشهر في عام 2021.
موسكو - سبوتنيك. وتشير بيانات وزارة المالية اليابانية إلى تراجع حجم صادرات أجهزة الكمبيوتر من اليابان إلى روسيا بنسبة 75٪، والمولدات - بنسبة 48٪، ومعدات الصوت والفيديو - بنسبة 76.3٪ في نوفمبر من العام الجاري.
وقالت الوزارة أنها لم تستورد النفط الروسي في نوفمبر.
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