https://sputnikarabic.ae/20221215/استئناف-الاشتباكات-بين-القوات-الأفغانية-ونظيرتها-الباكستانية-قرب-أحد-المعابر-الحدودية-1071235265.html
استئناف الاشتباكات بين القوات الأفغانية ونظيرتها الباكستانية قرب أحد المعابر الحدودية
استئناف الاشتباكات بين القوات الأفغانية ونظيرتها الباكستانية قرب أحد المعابر الحدودية
قالت تقارير إعلامية إن الاشتباكات عادت من جديد بين القوات الأفغانية ونظيرتها الباكستانية قرب أحد المعابر الحدودية بين البلدين. 15.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-15T14:22+0000
2022-12-15T14:22+0000
2022-12-15T14:22+0000
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موسكو- سبوتنيك. ووفقا لإذاعة "تولو نيوز"، فقد نقلت عن مصادر محلية أن الاشتباكات استؤنفت عند معبر حدودي أفغاني باكستاني بين القوات الأفغانية، والجيش الباكستاني بالقرب من بلدة سبين بولداك الأفغانية.ونقلت الإذاعة عن الطاقم الطبي في مستشفى محلي أنهم استقبلوا شخصين مصابين بجروح في الاشتباك، في حين وقع اشتباك آخر بين قوات البلدين، يوم الأحد، أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين.يشار إلى أن نزاعات مسلحة وقعت خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، في ولاية باكتيا الأفغانية، على طول خط دوراند، الذي يشكل الحدود الأفغانية الباكستانية، وهو ترسيم لم تعترف به كابول.طالع أيضا: "طالبان" تتوعد باكستان بالرد حال تكرار هجماتها على أفغانستان
https://sputnikarabic.ae/20221114/إغلاق-معبر-حدودي-بين-باكستان-وأفغانستان-بعد-اشتباكات-بين-الجانبين-1070173968.html
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سبوتنيك عربي
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العالم, أخبار باكستان, أخبار أفغانستان اليوم
العالم, أخبار باكستان, أخبار أفغانستان اليوم
استئناف الاشتباكات بين القوات الأفغانية ونظيرتها الباكستانية قرب أحد المعابر الحدودية
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قالت تقارير إعلامية إن الاشتباكات عادت من جديد بين القوات الأفغانية ونظيرتها الباكستانية قرب أحد المعابر الحدودية بين البلدين.
موسكو- سبوتنيك. ووفقا لإذاعة "تولو نيوز"، فقد نقلت عن مصادر محلية
أن الاشتباكات استؤنفت عند معبر حدودي أفغاني باكستاني بين القوات الأفغانية، والجيش الباكستاني بالقرب من بلدة سبين بولداك الأفغانية.
ونقلت الإذاعة عن الطاقم الطبي في مستشفى محلي أنهم استقبلوا شخصين مصابين بجروح في الاشتباك، في حين وقع اشتباك آخر بين قوات البلدين، يوم الأحد، أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين.
وقالت وزارة الدفاع الباكستانية إن القوات الأفغانية شنت قصفًا "غير مبرر" على السكان المدنيين أسفر عن مقتل ستة باكستانيين وإصابة 17 آخرين، فيما حذر الجانب الأفغاني بدوره باكستان من الاستفزازات.
يشار إلى أن نزاعات مسلحة وقعت خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، في ولاية باكتيا الأفغانية
، على طول خط دوراند، الذي يشكل الحدود الأفغانية الباكستانية، وهو ترسيم لم تعترف به كابول.