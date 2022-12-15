https://sputnikarabic.ae/20221215/استئناف-الاشتباكات-بين-القوات-الأفغانية-ونظيرتها-الباكستانية-قرب-أحد-المعابر-الحدودية-1071235265.html

استئناف الاشتباكات بين القوات الأفغانية ونظيرتها الباكستانية قرب أحد المعابر الحدودية

استئناف الاشتباكات بين القوات الأفغانية ونظيرتها الباكستانية قرب أحد المعابر الحدودية

قالت تقارير إعلامية إن الاشتباكات عادت من جديد بين القوات الأفغانية ونظيرتها الباكستانية قرب أحد المعابر الحدودية بين البلدين. 15.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-15T14:22+0000

2022-12-15T14:22+0000

2022-12-15T14:22+0000

العالم

أخبار باكستان

أخبار أفغانستان اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/07/17/1049640344_0:133:2049:1285_1920x0_80_0_0_a1c4e4f85698c628ce822003aefbde75.jpg

موسكو- سبوتنيك. ووفقا لإذاعة "تولو نيوز"، فقد نقلت عن مصادر محلية أن الاشتباكات استؤنفت عند معبر حدودي أفغاني باكستاني بين القوات الأفغانية، والجيش الباكستاني بالقرب من بلدة سبين بولداك الأفغانية.ونقلت الإذاعة عن الطاقم الطبي في مستشفى محلي أنهم استقبلوا شخصين مصابين بجروح في الاشتباك، في حين وقع اشتباك آخر بين قوات البلدين، يوم الأحد، أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين.يشار إلى أن نزاعات مسلحة وقعت خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، في ولاية باكتيا الأفغانية، على طول خط دوراند، الذي يشكل الحدود الأفغانية الباكستانية، وهو ترسيم لم تعترف به كابول.طالع أيضا: "طالبان" تتوعد باكستان بالرد حال تكرار هجماتها على أفغانستان

https://sputnikarabic.ae/20221114/إغلاق-معبر-حدودي-بين-باكستان-وأفغانستان-بعد-اشتباكات-بين-الجانبين-1070173968.html

أخبار أفغانستان اليوم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار باكستان, أخبار أفغانستان اليوم